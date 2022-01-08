Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu! Hüsnü Çoban’ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

16. sezonu geride bırakmaya hazırlanan Arka Sokaklar'da bazı oyuncularla vedalaşılırken, yeni isimler kadroya dahil oldu. Bu isimlerden birisi olan ve Metin karakterinin eşine hayat veren Melisa Şalgam, Asiye rolüyle dizide yer almaya başladı.
Metin karakterinin eşi Asiye'ye hayat veren genç oyuncu Melisa Şalgam sosyal medyada da ilgi odağı oldu.
Paylaşımlarıyla oldukça iddialı olan Melisa Şalgam güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Hüsnü Çoban'ın gelini Asiye'yi canlandıran Melisa Şalgam'ın paylaşımlarına övgüler yağıyor.
İşte 26 yaşındaki oyuncu Melisa Şalgam'ın cesur pozları...