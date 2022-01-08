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Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu! Hüsnü Çoban'ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın kadrosuna yeni isimler dahil olmuştu. Bu oyuncularından biri de Melisa Şalgam. Metin karakterinin eşi Asiye'ye hayat veren genç oyuncu Melisa Şalgam sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Paylaşımlarıyla oldukça iddialı olan Melisa Şalgam güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Hüsnü Çoban'ın gelini Asiye'yi canlandıran Melisa Şalgam'ın paylaşımlarına övgüler yağıyor. İşte 26 yaşındaki oyuncu Melisa Şalgam'ın cesur pozları...

Giriş Tarihi: 08.01.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 11:20
Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu! Hüsnü Çoban’ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

16. sezonu geride bırakmaya hazırlanan Arka Sokaklar'da bazı oyuncularla vedalaşılırken, yeni isimler kadroya dahil oldu. Bu isimlerden birisi olan ve Metin karakterinin eşine hayat veren Melisa Şalgam, Asiye rolüyle dizide yer almaya başladı.

Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu! Hüsnü Çoban’ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Metin karakterinin eşi Asiye'ye hayat veren genç oyuncu Melisa Şalgam sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu! Hüsnü Çoban’ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Paylaşımlarıyla oldukça iddialı olan Melisa Şalgam güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu! Hüsnü Çoban’ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Hüsnü Çoban'ın gelini Asiye'yi canlandıran Melisa Şalgam'ın paylaşımlarına övgüler yağıyor.

Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu! Hüsnü Çoban’ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

İşte 26 yaşındaki oyuncu Melisa Şalgam'ın cesur pozları...

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