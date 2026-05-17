Genç yaşta iki kez beyin kanaması geçirdi... Ünlü oyuncudan doktorlar bile ümidini kesmişti: "Kendimi ölmeye mahkum sandım"

"BEYNİMİN BÜYÜK KISMI KULLANILAMAZ HALDE..."

İlk beyin kanamasının felce yol açtığını ve acil bir operasyon gerektirdiğini belirten Emilia Clarke, ikinci operasyonunun ise başarısızlıkla sonuçlandığını ve bunun da "büyük bir kanamaya" yol açtığını ilk kez açıkladı. Durumun ciddiyeti üzerine doktorları, kendisini yeniden ameliyat etmedikleri takdirde hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu açıkça söyledi. Zorlu cerrahi müdahalelerle kafatasının bazı kısımları titanyum parçalarla değiştirilen oyuncu, bu yıpratıcı süreçten ilham alarak beyin hasarı yaşayan hastalara destek olmak amacıyla SameYou adlı bir yardım kuruluşu kurdu.