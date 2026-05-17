Genç yaşta iki kez beyin kanaması geçirdi... Ünlü oyuncudan doktorlar bile ümidini kesmişti: "Kendimi ölmeye mahkum sandım"

Dünyanın en çok izlenen efsane dizilerinden birinde canlandırdığı rolle şöhretin zirvesine çıkan ünlü oyuncu, kameralar arkasında verdiği ölüm kalım savaşını ilk kez anlattı. Genç yaşta üst üste iki kez beyin anevrizması geçiren ve geçirdiği operasyonlar başarısız olan güzel yıldız, doktorların bile "yaşama şansı çok düşük" dediği o karanlık döneme ait tüyler ürperten açıklamalarda bulundu...

Giriş Tarihi: 17.05.2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 09:43
Dünya çapında milyonlarca insanı ekran başına kilitleyen efsane dizi Game of Thrones'da canlandırdığı Daenerys Targaryen (Khaleesi) rolüyle bir anda Hollywood'un en parlak yıldızları arasına giren Emilia Clarke, kariyerinin en parlak döneminde aslında büyük bir yaşam mücadelesi veriyordu.

Milyonların sevgilisi haline geldiği o yıllarda sakladığı bu büyük sırrı ilk kez 2019 yılında The New Yorker dergisinde yayınlanan makalesiyle dünyaya duyuran güzel oyuncu, yaşadığı o karanlık ve korku dolu günlerin bilinmeyenlerini geçtiğimiz gün katıldığı "How to Fail" adlı podcast yayınında paylaştı.

Ünlü oyuncu, tıp dünyasında "kan damarı duvarının şişmesidir veya balonlaşması" olarak bilinen ve genellikle ölümle sonuçlanan beyin anevrizmasını ilk kez dizinin ilk sezonunun yayınlandığı 2011 yılında yaşadı. Tam bu zorlu süreci atlattığını düşünürken, kabus 2013 yılında yeniden kapısını çaldı ve genç yıldız ikinci kez beyin kanaması geçirerek ağır operasyonlar geçirmek zorunda kaldı.

"KENDİMİ ÖLMEYE MAHKUM SANDIM"

Bugün sağlığına tamamen kavuşmuş olan 39 yaşındaki başarılı oyuncu, o dönem hissettiklerini samimiyetle itiraf etti. Yaşadıklarından sonra kendisini adeta "ölüme mahkum" biri gibi gördüğünü belirten Clarke, ömrünün sonuna geldiğine ve bir daha asla eski sağlığına dönemeyeceğine inandığını söyledi. İkinci kanamayı atlattığında hayatta kaldığı için büyük bir rahatlama ve mutluluk hissetse de, iç dünyasında yıllarca "ölümün gelip kendisini yakalayacağı" korkusunu taşıdığını dile getirdi.

O günlerdeki çaresizliğini anlatan ünlü yıldız, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Burada olmamam gerekiyordu... Artık kimsenin gözüne bakamıyordum… Vücudunuzun sizi yarı yolda bıraktığını bilerek dolaştığınız için dış dünyadan tamamen kopuyorsunuz. Ve bunu sizden başka kimse göremiyor."

ÖLÜM KORKUSUNA RAĞMEN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Geçirdiği rahatsızlıkların ardından baş ağrılarına karşı aşırı hassas hale geldiğini ve her ağrıda hastalığın geri döndüğü korkusuna kapıldığını belirten Clarke, profesyonelliğini korumak adına yaşadığı zor bir anısını da paylaştı. Bir defasında kendisini son derece kötü hissettiğini ve halkla ilişkiler sorumlusuna o an öleceğini düşündüğünü söylemesine rağmen, MTV'ye vereceği röportajı yarıda kesmeyip işine devam ettiğini belirtti.

Geriye dönüp baktığında iyileşme sürecinde kendisine karşı çok katı davrandığını kabul eden oyuncu, o dönemki ruh halini ailesine bağlayarak açıkladı: "Devam etmekten başka seçeneğim yoktu. Kendine acımayı sevmeyen bir ailede büyüdüm."

"BEYNİMİN BÜYÜK KISMI KULLANILAMAZ HALDE..."

İlk beyin kanamasının felce yol açtığını ve acil bir operasyon gerektirdiğini belirten Emilia Clarke, ikinci operasyonunun ise başarısızlıkla sonuçlandığını ve bunun da "büyük bir kanamaya" yol açtığını ilk kez açıkladı. Durumun ciddiyeti üzerine doktorları, kendisini yeniden ameliyat etmedikleri takdirde hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu açıkça söyledi. Zorlu cerrahi müdahalelerle kafatasının bazı kısımları titanyum parçalarla değiştirilen oyuncu, bu yıpratıcı süreçten ilham alarak beyin hasarı yaşayan hastalara destek olmak amacıyla SameYou adlı bir yardım kuruluşu kurdu.

2022 yılında katıldığı bir programda beyninin "epey bir kısmının" artık çalışmadığını söyleyerek herkesi şoke eden ünlü yıldız, kalıcı bir hasar almadan hayatına devam edebilmesini şu sözlerle özetledi:

"Beynimin artık kullanılamayan kısmı düşünüldüğünde, konuşabiliyor olmam, bazen düzgün bir şekilde ifade edebiliyor olmam ve hayatımı tamamen normal bir şekilde, hiçbir olumsuz sonuç yaşamadan sürdürebiliyor olmam inanılmaz."

Tıp dünyasını hayrete düşüren bu mucizevi kurtuluşuyla ilgili olarak Clarke, kendisini bu kadar ağır bir tabloyu kayıpsız atlatabilen "gerçekten, gerçekten, gerçekten çok küçük bir azınlıktan biri" olarak gördüğünü belirtti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör