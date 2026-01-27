Trend
Gencecik bir kız oldu! Pınar Altuğ kızı Su'nun 17. yaşını kutladı: "Hala kollarımdaki küçük meleğimsin"
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden olan Pınar Altuğ, bircik kızı Su'nun doğum gününü kutladı. 17 yaşına giren kızı için duygusal bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, "Hala kollarımdaki küçük meleğimsin" notuyla kalpleri eritti...
Giriş Tarihi: 27.01.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:06