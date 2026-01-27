Trend Galeri Trend Magazin Gençlerin idolleri bataklıkta! "Ahlaki bir devrim için herkese görev düşüyor"

Son dönemde art arda gelen operasyonlar ve ortaya çıkan isimler, uyuşturucu gerçeğinin toplumda ne denli derinlere indiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sadece sokaklarda değil, ekranlarda, sahnelerde ve sosyal medyada rol model olarak görülen birçok ismin bu karanlık tablo içinde yer alması, tehlikenin boyutunu daha da ürkütücü hale getiriyor. Yüksel Aytuğ, kaleme aldığı yazısında bu çöküşe dikkat çekerek, çözümün yalnızca güvenlik önlemleriyle değil, topyekun bir ahlaki farkındalıkla mümkün olabileceğini vurguluyor.

YÜKSEL AYTUĞ
Evet, uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını biliyordum. Evet, kullanım yaşı 8'e kadar inmişti. Evet, ülkemiz uyuşturucu baronları için dağıtım istasyonu olmaktan çıkıp kârlı bir pazara dönüşmüştü. Amaaaa... Ortalığın bu kadar keş dolduğunu inanın bilmiyordum.
Son operasyonlarda gözaltına alınıp, testleri pozitif çıkan ünlülere bakar mısınız? Sunucular, spikerler, gazeteciler, kulüp başkanları, futbolcular, şarkıcılar, oyuncular, iş adamları, şirket yöneticileri, genel müdürler, sanal medya fenomenleri...

Bence bu işin magazin kısmının üzerinden atlayıp "meselenin korkunçluğu" ile yüzleşmeliyiz. Uyuşturucu illeti, toplumun kılcal damarlarına kadar işlemiş. Sinsice kemiren kurtlar yüzünden dışı görkemli, içi kof bir çınara dönmüşüz.
Beni en çok üzen ise çocukların ve gençlerin idol haline getirdiği isimlerin boğazına kadar uyuşturucuya, içkiye, fuhşa, kumara batmış olmaları.

Bazı eğlence mekanlarında sigara uyarısı gibi "Bu alanda yasaklı madde kullanmayın" yazan tabelaların asılması ise bana göre utançların en büyüğü...
Bu işi polisiye tedbirlerle belli bir yere kadar önleyebiliriz. Gerisi ise topyekun "ahlaki bir devrimi" gerçekleştirmek adına ailelere, öğretmenlere ve din görevlilerine düşüyor.

BAŞIMIZA DAHA NELER ÖRECEKSİNİZ?
YPG/SDG'nin Suriye'de büyük tokat yiyip, çok güvendiği ABD tarafından iyot gibi ortada bırakılması, içerideki ve dışarıdaki "terör sevdalılarını" iyice çileden çıkarttı. Portföylerinde ne kadar provokasyon varsa, heybelerinden çıkartıp uygulamaya soktular. Önce bayrağımıza saldırdılar, şimdi de "saç örme modası" diye bir saçmalığın peşine takıldılar.
Neymiş efendim, Rojava'da bir Kürt kızının örgülü saçları Suriye askerleri tarafından kesilmiş. Külliyen yalan ve kurmaca. Velev ki doğru olsun, saçlarını ören o vekillere ve sözde sanatçılara sormazlar mı, "İki yıldır Gazze'de çocuklar katledilirken neredeydiniz?" diye...
Aslında saç örmenin neyi simgelediğini hepimiz biliyoruz da, onların yüreği bunu açıkça söylemeye yetmiyor. Saçlar, savaşa giderken örülür. Eskiden de cenge giderken atların kuyruğu örülürdü. Yani o sözde protestocuların Kürt kadınlarına verdiği mesaj belli: "Toplanın, savaşa gidiyoruz!.."
Herkes barış için çırpınırken, bu ölü seviciler bakalım başımıza daha neler örecekler?..

BİR BU EKSİKTİ!
Pazar günü size "Sıfır Yerçekimi" kehanetinden söz etmiştim. 26 Ağustos 2026 günü dünyada 7 saniye boyunca yer çekiminin kesileceğinden... Bu kez kesinti elektrikte yaşanacakmış. Hem de daha yakın bir tarihte, 9 Şubat 2026'da...
Başımızın belası, çenesi tutulası, felaket tellalı Simpsonlar çizgi filmi yumurtlamış yine bu iddiayı. 9 Şubat'ta tüm dünyada 72 saat boyunca elektrik kesintisi yaşanacakmış.
Artık dayanıklı gıda mı stoklarsınız, eve mum mu yığarsınız, önceden nakit para mı zulalarsınız, yoksa inanmayıp "Fesuphanallah" mı çekersiniz, karar sizin...