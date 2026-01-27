Gençlerin idolleri bataklıkta! "Ahlaki bir devrim için herkese görev düşüyor"

Son dönemde art arda gelen operasyonlar ve ortaya çıkan isimler, uyuşturucu gerçeğinin toplumda ne denli derinlere indiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sadece sokaklarda değil, ekranlarda, sahnelerde ve sosyal medyada rol model olarak görülen birçok ismin bu karanlık tablo içinde yer alması, tehlikenin boyutunu daha da ürkütücü hale getiriyor. Yüksel Aytuğ, kaleme aldığı yazısında bu çöküşe dikkat çekerek, çözümün yalnızca güvenlik önlemleriyle değil, topyekun bir ahlaki farkındalıkla mümkün olabileceğini vurguluyor.