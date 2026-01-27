Gençlerin idolleri bataklıkta! "Ahlaki bir devrim için herkese görev düşüyor"

BAŞIMIZA DAHA NELER ÖRECEKSİNİZ?

YPG/SDG'nin Suriye'de büyük tokat yiyip, çok güvendiği ABD tarafından iyot gibi ortada bırakılması, içerideki ve dışarıdaki "terör sevdalılarını" iyice çileden çıkarttı. Portföylerinde ne kadar provokasyon varsa, heybelerinden çıkartıp uygulamaya soktular. Önce bayrağımıza saldırdılar, şimdi de "saç örme modası" diye bir saçmalığın peşine takıldılar.

Neymiş efendim, Rojava'da bir Kürt kızının örgülü saçları Suriye askerleri tarafından kesilmiş. Külliyen yalan ve kurmaca. Velev ki doğru olsun, saçlarını ören o vekillere ve sözde sanatçılara sormazlar mı, "İki yıldır Gazze'de çocuklar katledilirken neredeydiniz?" diye...

Aslında saç örmenin neyi simgelediğini hepimiz biliyoruz da, onların yüreği bunu açıkça söylemeye yetmiyor. Saçlar, savaşa giderken örülür. Eskiden de cenge giderken atların kuyruğu örülürdü. Yani o sözde protestocuların Kürt kadınlarına verdiği mesaj belli: "Toplanın, savaşa gidiyoruz!.."

Herkes barış için çırpınırken, bu ölü seviciler bakalım başımıza daha neler örecekler?..