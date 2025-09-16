’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

UMUT ÖZKAN AĞABEYİNİN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Paylaşımında, "Şükürler olsun, bugün ağabeyimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde. Kısmetse 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa, karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve düzel dileklerinizi eksik etmeyin. Her birinizin desteği bizim için çok kıymetli" dedi.