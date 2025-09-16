Trend Galeri Trend Magazin 'Geniş Aile' dizisinin 'Cevahir'i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

'Geniş Aile' dizisinin 'Cevahir'i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran 50 yaşındaki Ufuk Özkan, son günlerde çıkan haberlerle sevenlerini endişelendirmişti. Kardeşinin yaptığı açıklamayla durumunun iyiye gittiği öğrenilen Özkan, geçmişte yaşadığı zor günleri yeniden gündeme getirdi. Geçmiş yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ciddi sıkıntılar yaşayan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde 'Kiramı bile zor ödüyorum' diyerek sitem etmişti. Üstelik tek celsede boşandığı eski eşinin de tanıdık bir isim olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:55
’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, bir süredir sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündemdeydi.

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

"KİRAMI BİLE ZOR ÖDÜYORUM"

Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olan ve zor günler yaşayan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek sitemde bulunmuştu.

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

2005 yılında evlendiği Nazan Güneş ile 2022 yılında yollarını ayıran Ufuk Özkan'ın bu evliliğinden de Eren adında bir oğlu bulunuyor.

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

ESKİ EŞİ DE ÜNLÜ ÇIKTI!

Ufuk Özkan'ın eski eşi Nazan Güneş'in de ünlü bir dansçı olduğu ortaya çıktı. Baş dansçı olarak görev alan Güneş, 10 yıl boyunca bu önemli rolü üstlendi.

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE Mİ BULUNDU?

İddiaya göre Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

ÜNLÜ SANATÇIDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu gelişmenin üzerine oyuncu Ufuk Özkan bir açıklama yaptı.

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

"BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR?"

Ünlü oyuncu, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum" dedi.

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

İDDİALARI YALANLADI

Ufuk Özkan, akşam saatlerinde kendi kişisel sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yaparak sağlık durumuyla ilgili net bir şekilde bilgilendirme yaptı. Oyuncu, çıkan iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

Ardından TiyatroTR Yapım ve Organizasyon'un paylaştığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

"İNTİHAR GİRİŞİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı olarak hastaneye başvurmuştur. Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, intihar girişimi söz konusu değildir. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi doğrultusunda yalnızca gözlem amaçlı olarak 48 saatlik bir süre hastanede tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir. Sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

"ABİM YOĞUN BAKIMDA"

Ufuk Özkan, çıkan söylentileri yalanlamıştı. Ancak kısa süre sonra abisi Umut Özkan, ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Umut Özkan yaptığı paylaşımda "Abim yoğun bakımda" diyerek dua istedi.

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

Asiye Acar da şu paylaşımda bulundu:

"Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'a ulaştım. Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi.

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

Hatta ''Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım.'' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar."

’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

UMUT ÖZKAN AĞABEYİNİN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Paylaşımında, "Şükürler olsun, bugün ağabeyimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde. Kısmetse 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa, karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve düzel dileklerinizi eksik etmeyin. Her birinizin desteği bizim için çok kıymetli" dedi.