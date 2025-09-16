’Geniş Aile’ dizisinin ’Cevahir’i Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Eski eşi de meğer ünlüymüş...

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran 50 yaşındaki Ufuk Özkan, son günlerde çıkan haberlerle sevenlerini endişelendirmişti. Kardeşinin yaptığı açıklamayla durumunun iyiye gittiği öğrenilen Özkan, geçmişte yaşadığı zor günleri yeniden gündeme getirdi. Geçmiş yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ciddi sıkıntılar yaşayan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde 'Kiramı bile zor ödüyorum' diyerek sitem etmişti. Üstelik tek celsede boşandığı eski eşinin de tanıdık bir isim olduğu ortaya çıktı.