Cristiano Ronaldo'dan 30 karatlık yüzükle evlilik teklifi almıştı! Georgina Rodriguez sitem etti! "Beni 10 yıl bekletti"
Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'dan uzun yıllar sonra evlenme teklifi alan Georgina Rodriguez'in açıklaması olay oldu. Evlilik yüzüğü günlerce magazin gündeminden düşmeyen Rodriguez, 'Beni on yıl bekletti, bir zahmet kadarını da yapıversin!' dedi.
Giriş Tarihi: 19.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:02