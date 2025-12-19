Trend Galeri Trend Magazin Cristiano Ronaldo'dan 30 karatlık yüzükle evlilik teklifi almıştı! Georgina Rodriguez sitem etti! "Beni 10 yıl bekletti"

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'dan uzun yıllar sonra evlenme teklifi alan Georgina Rodriguez'in açıklaması olay oldu. Evlilik yüzüğü günlerce magazin gündeminden düşmeyen Rodriguez, 'Beni on yıl bekletti, bir zahmet kadarını da yapıversin!' dedi.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:02
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sadece kariyerindeki başarıları değil, aynı zamanda özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Ünlü futbolcu Ronaldo, çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'le uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

SONUNDA MURADINA ERDİ!

2016 yılından itibaren birlikte olan ünlü çiftten müjdeli haber ise sonunda geldi.

DEVASA YÜZÜK GÜNDEM OLDU!

Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etti.

RONALDO EVLİLİK TEKLİF ETTİ

O anları ise Georgina Rodriguez sosyal medyada paylaşarak takipçilerine duyurdu. Rodriguez, yaptığı paylaşımın altına ise, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notunu ekledi.

31 yaşındaki Arjantinli-İspanyol model, devasa elmasla yapılan dudak uçuklatan teklifin ardından 40 yaşındaki Portekizli futbolcuyla yakında evlenecek.

YÜZÜĞÜN DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR!

Lauren'ın parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğün değerinin yaklaşık 5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Georgina'nın tercihi ise platin bir tasarım ve zümrüt kesimden yana oldu. Yaklaşık 30 karatlık taşa sahip bu yüzüğün değerinin 2 milyon doları rahatlıkla geçtiği, hatta milyon dolarlarla ifade edilen rakamlara ulaştığı söyleniyor.

Georgina Rodriguez, birlikte iki çocukları olmasına ve yıllardır Ronaldo'nun başka kadınlardan doğan çocuklarına annelik yapmasına rağmen ünlü futbolcunun bir türlü evlenmeye yanaşmaması yüzünden sık sık magazin haberlerine konu oluyordu…

"BENİ 10 YIL BEKLETTİ"

Georgina Rodriguez röportajında bu nişan ve yüzük için "Beni 10 yıl bekletti. Bu yapabileceği şeylerin en azıydı inanın. Bir zahmet yani yapıversin!" diyerek nişanlısına sitem etti.

Ünlü fenomen aslında evlenme teklifi aldığına şaşırdığını da itiraf etti ve "O anda aklımdaki son şey buydu.Bana verdiği devasa taşlı yüzüğü sindirmem uzun zaman aldı. O kadar şok oldum ki, yüzüğü odamda bıraktım ve ertesi güne kadar güneş ışığında açmadım " dedi.

Yüzüğüyle gündem olan ünlü çift, şimdilerde evlilik sözleşmesiyle magazin gündeminde yer aldı. Evlilik sözleşmesiyle gündem olan çiftin sözleşmesinin detayları da belli oldu.

İŞTE EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN DETAYLARI

• Aylık 121 bin dolar ödenek
• 5,6 milyon dolarlık gayrimenkul
• Ömür boyu emeklilik - 110.000 ABD Doları/Aylık
• Çocuk desteği - 500.000 ABD Doları/Ay
• Yaşam tarzı bakım - Yılda 2 milyon dolar
• 2 lüks araba
• Yılda iki kez tatil
• Ayrılık durumunda 50 milyon dolar tazminat

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.

Çiçeği burnunda çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıktı. Muğla'da yorgunluk atan çift, yazın yadını çıkarıyor.

Aşıklar, sosyal medya hesaplarından tatil kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

Birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçiren aşıklardan Samet Akaydin, sevgilisi Hazal Çağlar'ın fotoğraflarını paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Çağlar ise sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Ünlü çiftin tatil pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.