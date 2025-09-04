Trend
Gerçeği açıkladı! Arzu Sabancı ilk kez konuştu! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığında rolü olduğu iddia edilmişti...
Uzun süredir aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Popüler çiftin ani ayrılığı magazin gündemini sallarken, tüm gözler anne Arzu Sabancı'ya çevrilmişti. Çünkü Arzu Sabancı'nın ünlü oyuncuyu gelin olarak istemediği öne sürülmüştü. Arzu Sabancı ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 04.09.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:18