Gerçeği açıkladı! Arzu Sabancı ilk kez konuştu! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığında rolü olduğu iddia edilmişti...

Uzun süredir aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Popüler çiftin ani ayrılığı magazin gündemini sallarken, tüm gözler anne Arzu Sabancı'ya çevrilmişti. Çünkü Arzu Sabancı'nın ünlü oyuncuyu gelin olarak istemediği öne sürülmüştü. Arzu Sabancı ilk kez konuştu.

PINAR EFE
Giriş Tarihi: 04.09.2025 13:08 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:18
Rüya gibi bir ilişki yaşayan Hakan Sabancı ile Hande Erçel çifti geçtiğimiz hafta, üç yıla yakın süren ilişkilerini sonlandırdı.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, ayrılık kararlarının ardından sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırdı.

Ayrılığın perde arkasına dair ortaya atılan iddialar magazin gündemini sarstı. İddialardan biri Sabancı'nın eski sevgilisi model Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı ve Hande Erçel'i aldatmasıydı. Bu iddia üzerine hem Hakan Sabancı'dan hem de Jocelyn'den açıklama geldi ve iddia yalanlandı.

Diğer bir iddia ise Hande Erçel'in evlenmek istemesi, Hakan Sabancı'nın bu fikre sıcak bakmaması ve Arzu Sabancı'nın da ünlü oyuncuyu gelin olarak istememesiydi.

Tüm bu iddiaların ardından Arzu Sabancı'dan açıklama geldi. Sabancı, sosyal medya hesabından gerçekleri bir bir anlattı.

Aradan zaman geçtikten sonra bu açıklama niye? diyebilirsiniz..
Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım ,ama o sırada çok üzücü bir haber alınca, bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim.
Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı ,Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için ,bu herhalde farkedilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı.

Hande herkes tarafından sevilen , hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir.

Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız.
Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak , ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim.

