Gerçek aşk masalını onlar yazdı! Dile kolay 50 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun yarım asırlık hikayesi
Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu, yarım asrı aşkın birliktelikleriyle Yeşilçam'ın en unutulmaz çiftlerinden biri oldu. Usta yapımcının vefatının ardından Bubikoğlu'nun onu anma biçimi ise büyük ilgi gördü. Efsane aşklarının perde arkasında, bilinmeyen birçok detay saklı…
Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 09:42