Gerçek aşk masalını onlar yazdı! Dile kolay 50 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun yarım asırlık hikayesi

İLK KARŞILAŞMA VE AŞKIN FİLİZLENMESİ

Türker İnanoğlu, Yeşilçam'ın en üretken ve etkili yapımcılarından biri olarak birçok başarılı projeye imza attı. Gülşen Bubikoğlu ise dönemin parlayan yıldız adaylarından biriydi. 1973'te henüz 19 yaşında sinema dünyasına adım atan Bubikoğlu, hem güzelliği hem de zarafetiyle hemen dikkatleri üzerine çekti. Onun yeteneğini ilk fark edenlerden biri de Türker İnanoğlu oldu.