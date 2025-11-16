Trend
Galeri
Trend Magazin
Gerçek bir anka kuşu! Hollywood oyuncusu Jennifer Aniston'ın zorluklarla dolu hayatı ilham oldu: 320 milyonluk serveti kolay elde etmemiş!
Gerçek bir anka kuşu! Hollywood oyuncusu Jennifer Aniston'ın zorluklarla dolu hayatı ilham oldu: 320 milyonluk serveti kolay elde etmemiş!
Hollywood'un en farklı isimlerinden Jennifer Aniston, her bir zorluğun ardından yeniden küllerinden doğmayı bilen bir anka kuşu gibi... 320 milyon dolarlık serveti, başarılı kariyeri ve yeni hayat arkadaşıyla Aniston; hayatın zorluklarından yılmamak gerektiğinin çok güzel bir örneği...
Giriş Tarihi: 16.11.2025 09:18