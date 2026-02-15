Gezgin sandık dolandırıcı çıktı! Fenomen isim hakkında şok suçlama: "Depremde nişanlım öldü" yalanıyla vurgun

NİŞANLISINI DA KULLANDI

E.T. Yunus Okan'la ilgili şunları söyledi: "Yunus 3-4 yıl öncesine kadar tanınmıyordu, kumar batağındaydı. Önce kendi çevresini dolandırdı daha sonra otostop çekmeye başlayıp sosyal medyada takipçisi artınca dolandırdığı kişi sayısı artmaya başladı. Benden ilk para istediği zaman Kasım 2022 senesiydi o ara insanları böyle dolandırdığından haberim yoktu ve aile dostumuz olduğu için bende kendisine parça parça toplamda 150 bin TL verdim. Parayı şekilde geri alamadım sonra zaten başka mağdurların da olduğunu öğrendim. 'Nişanlım 6 Şubat depreminde öldü' yalanıyla insanların hassas olduğu bir konuda vicdani duygularını sömürerek dolandırmış. Ben ailesiyle de konuştum kapılarını kapattılar, babası 'benim öyle bir oğlum yok' diyor, annesini de farklı vaatlerle kandırıyor. Babasının ve nişanlısının tüm çevresine kadar dolandırmış, nişanlısının ailesi bu durumu öğrenince attılar zaten yüzüğü. Benim amacım daha fazla insanın bu kişiye kanmaması."