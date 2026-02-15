Trend
Gezgin sandık dolandırıcı çıktı! Fenomen isim hakkında şok suçlama: "Depremde nişanlım öldü" yalanıyla vurgun
'Yunus Seyyah' takma adlı sosyal medya fenomeni Yunus Okan, daha önce nişanlısının depremde öldüğünü söyleyerek takipçilerini dolandırmıştı. Okan'ın, bu kez de Mersin'de yaşayan 32 yaşındaki aile dostları E. T.'yi 150 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 15.02.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 06:36