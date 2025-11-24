Gıda teröristleri nasıl durdurulur?

Birçok olayda sosyal medya işe yarıyor, adalet yerini buluyor. Ancak gurbetçi Böcek Ailesi zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybettikten sonra önce midyeciler, sonra kumpirciler ve tavuk dönerciler sakıncalı ilan edildiler. Ortaköy'deki kumpircilerin işleri bıçak gibi kesildi. Tavuk döner ve midye satışlarında da düşme olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan soruşturma ilerledikçe Böcek Ailesi'nin otelde yapılan ilaçlama sonucunda zehirlenme ihtimali öne çıktı. Böyle durumlarda zararı en çok işini layıkıyla, dürüst bir şekilde yapan esnaf görüyor. Elbette ülkemizde yeme-içme sektöründe büyük hijyen sorunu var. Ben artık çok gerekmedikçe dışarıda yemiyorum. Çünkü lokanta, kafe ve restoran işletmelerinin bazıları 'vurguncu' ve kısa yoldan para kazanma derdinde! Özellikle turistik bölgelerdeki bazı yeme içme sektöründe mafyatik yapılanmaya benzer oluşumlar var! Aslında Avrupa'da yemeklerin kalitesini ve porsiyonların büyüklüğünü gördükçe ülkemizde yemek içme sektöründeki düşen kaliteyi daha iyi anlıyorsunuz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda, yılda yaklaşık 1 milyon 800 bin gıda analizi yapıldığı ve ülke genelinde Ankara'daki gibi 41 laboratuvar olduğu açıklandı. Bu bilgiler duymak insanı rahatlatıyor ama son dönemde gıda zehirlenmelerindeki artış sıkı denetlemelerin de yeterince faydası olmadığını gösteriyor. Bence temel sorun şu haberin detayında gizli: Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Şişli'deki 'Ovada Kebap' restoranında yemek yiyen 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ve restoranın daha önce üç kez mühürlendiği, son mühürlemenin 5 Kasım'da yapıldığı ortaya çıktı. Bu gıda teröristi restoran üç kez mühürlenmesine rağmen akıllanmamış, sağlıksız yemekler satmaya devam etmiş.Aynı durum sürekli açıklanan taklittağşiş listelerinde de yaşanıyor. Ceza yiyen işletmeler ya isim değiştiriyor ya da değiştirmeden halkın sağlığıyla oymaya devam ediyorlar. Yani sorun hukuk sisteminde! Hileli gıda satan, hijyen kurallarına uymayan işletmeler ikinci cezadan sonra bir daha açılmamak üzere kapatılmalı. O iş yeri sahiplerinin gıda sektöründe farklı marka isimleriyle çalışmaları engellenmeli, suçu tekrarlayanlara yüksek hapis cezaları verilmeli. Gıda teröristleri, gıda sektöründen uzaklaştırılsa, dürüst esnaf, devasa gıda ve turizm sektörü zarar görmez ve insanlar sağlıklı gıdaya kavuşur. Bunu yapmak, bu yasaları çıkarmak çok mu zor? BU POZİSYONLAR AYNI MI? KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME AZ YATTI, ÇOK YAZDI! Hücrede, tuvalet, duş, telefon ve televizyon vardı. Güvenliği için iki koruması bitişik hücrede kalıyordu. Sarkozy, cezaevinde görülecek, yapılacak bir şey yok diyorsa 216 sayfada ne anlattı acaba? Bir-iki yıl hapis yatsa, ansiklopedi yazardı herhalde. ALTYAZI