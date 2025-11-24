Gıda teröristleri nasıl durdurulur?

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME

Kimlik kartı ve ehliyeti birleştirme işlemi ilk olarak 2020 yılında yürürlüğe alınmıştı ama çoğu insan bu büyük kolaylıktan faydalanmıyor. Kimlik ve yeni tip çipli ehliyet birleştirme işlemi, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan makineler sayesinde ücretsiz olarak beş dakikada yapılabiliyor. Üstelik bu işlem için ücret de alınmıyor. Asıl ilginç olan ise bazı polislerin kontrollerde birleştirilmiş kimliği uzattığınızda "Ehliyeti de ver" demeleri. Belki de vatandaş "Birleştirsek ne olacak polis yine ehliyeti istiyor" diye düşünüyor. Zamanla herkes bu birleştirme işlemine alışacaktır. Üşenmeyin birleştirin. Bazen ehliyet yanınızda olmayınca birleştirilmiş kimlik kurtarıcı oluyor.