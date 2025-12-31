Giray Altınok ve Kerem Özdoğan anlattı: Biz işler iyi giderken risk almayı seviyoruz!

-Sinemaların son yıllarda kan kaybettiğini düşünüyorduk fakat canlanabileceğini gördük birkaç yapımla birlikte. Bu noktada DISCO'dan nasıl bir performans bekliyorsunuz?

G.A.: Kimin ne sevdiğiyle alakalı bütün mevzu. Bu türü hiç sevmeyen biri de olabilir. Bu türü sevmeyip bizi seven biri de olabilir.

K.Ö.: Bizi sevmeyip bu türü seven de olabilir.

G.A.: "Ya şu herifleri görmeseydim de ama türe bayılıyorum Allah kahretsin" falan gibi seyirciler de olabilir (gülüyor). Günün sonunda aslında bu kadar da büyük bir iş değil bu, yani eğlenme işi. Mutlu olmak isteyen birinin alternatiflerinden biri de Türkiye'de sinema. Biz de komedi ağırlıklı içerikler üretip insanları güldürmeyi seven insanlarız. Yani bu ortak iki tane şey birleşince bir de film yaptık. Gidip izlenip eğlenilecek bir film oldu. O yüzden de dediği gibi seyircinin her zaman değişebilir kıstası o anlamda ama şeyi gördük, film seçtiğini seyircinin. Beklediği filmler olduğunu ve bunlara gitmeyi dört gözü beklediğini de yakın zamanda gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. İnşallah bizim filmimiz de onlardan biridir.