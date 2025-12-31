Giray Altınok ve Kerem Özdoğan anlattı: Biz işler iyi giderken risk almayı seviyoruz!

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu, yapımını MGX Film ve BG Filmin'in üstlendiği; kadrosunda Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Şükrü Özyıldız gibi isimleri barındıran "D.I.S.C.O." filmi, yeni yılın ilk gününde vizyona giriyor. İstihbarat teşkilatından uzaklaştırılan ajan Ertan ile onun mesleğini öğrenen Zafer'in hikâyesini anlatan komedi türündeki filmin vizyon öncesinde Giray Altınok ve Kerem Özdoğan ile bir araya geldik. Ünlü oyuncular ile filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.