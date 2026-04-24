Gırgıriye müzikalinde rezaletin 2. perdesi! Müjdat Gezen'e tepkiler çığ gibi: "Tiyatro tüccarlığının sonu..."
Müjdat Gezen'in, bir seyircinin sahneyi göremediği için isyan etmesi üzerine iptal ettiği Gırgıriye Müzikali'nin ertesi günkü gösteriminde yine kriz yaşandı. Bilet kontrolü sırasında tek giriş kapısı açılınca uzun kuyruklar oluştu. Oyun geç başladı. Tiyatroseverler "Paramızla rezil olduk" diye isyan etti.
Giriş Tarihi: 24.04.2026 06:18
Güncelleme Tarihi: 24.04.2026 06:26