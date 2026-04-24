Gırgıriye müzikalinde rezaletin 2. perdesi! Müjdat Gezen'e tepkiler çığ gibi: "Tiyatro tüccarlığının sonu..."

Müjdat Gezen'in, bir seyircinin sahneyi göremediği için isyan etmesi üzerine iptal ettiği Gırgıriye Müzikali'nin ertesi günkü gösteriminde yine kriz yaşandı. Bilet kontrolü sırasında tek giriş kapısı açılınca uzun kuyruklar oluştu. Oyun geç başladı. Tiyatroseverler "Paramızla rezil olduk" diye isyan etti.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 24.04.2026 06:18 Güncelleme Tarihi: 24.04.2026 06:26
Müjdat Gezen'in sahneye koyduğu Gırgıriye müzikalinde iki gün önce 4 bin TL para verip VIP bilet alan bir seyirci, en köşede plastik sandalyede oturtulup sahneyi göremediği için isyan etmişti. Tepkiler üzerine Gezen oyunu iptal etmişti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenen müzikalde önceki akşam yine kaos vardı. Bilet kontrolü sırasında tek bir giriş açılınca uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan izdihamda birçok kişi birbirini iterek içeriye girmeye çalışırken 'Rezalet!' sloganları atıldı. Kuyrukta beklemekten bunalan insanlar ise birbirlerine sataşınca yumruk yumruğa küfürlü kavgalar yaşandı.

"Paramızla rezil olduk, o kadar para verip bilet aldığımıza pişman olduk" diyen tiyatro severler kuyruklardan çıkıp evlerinin yolunu tuttu. Öte yandan 3750 kişilik salona 5 bin bilet satılınca, koltuk gösteren görevliler de işin içinden çıkamadı.

Oyun aksadı, oyuncular sahneye geç çıktı. Gösteri sonrası basın mensuplarının görüntü alması için oyuncular güvenlik eşliğinde dışarı çıkarıldı.

GEZEN GÖREVLİYİ AZARLADI
Gecede salon görevlisi ile Müjdat Gezen arasında gerilim yaşandı.

Görevli, Gezen'in yanına gelerek "Müjdat Bey iptal ettiğimiz koltukların paralarını bilet sahiplerine iade ettik" deyince Gezen "Banane! Ben bununla ilgilenmiyorum, ben sahneye çıkınca bu koltuklardan seyirci beni seyredebilecek mi bununla ilgileniyorum" diyerek azarladı.

'TİYATRO TÜCCARLIĞI YAPARSANIZ SERUM ŞİŞESİ İLE SELAMA ÇIKARSINIZ'
Oyuncu Metin Yıldız, Gırgıriye Müzikali'nde çıkan tartışmalar sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan Müjdat Gezen'i kastederek sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Tiyatro tüccarlığı yaparsanız, seyirciye sanatsever gözüyle değil de müşteri gözüyle bakarsanız, serum şişesi ile selama çıkarsınız. Gırgıriye değil Dırdıriye!"

İLK GÖSTERİMDEKİ KRİZE DE TEPKİLER ÇIĞ GİBİYDİ!

İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenen 'Gırgıriye Müzikali' sırasında yaşanan gerginlik gündemdeki yerini koruyor. Bir izleyicinin satın aldığı koltuğu beğenmeyerek verdiği tepkiyi hazmedemeyen Müjdat Gezen oyunu iptal etmişti. Gezen sahnede de "Ülkede demokrasi yok, burada da yok!" diye garip bir açıklama yapmıştı. Ancak yaşanan olaylar tiyatroseverlerin büyük tepkisini çekti. Seyircinin saygısızlık yaptığını düşünen tiyatroseverlerin yanı sıra Gezen'in yaklaşımını eleştirenler de oldukça fazlaydı.

4 BİN TL'YE PLASTİK SANDALYE

"Paramızla rezil oluyoruz, beceremiyorsanız yapmayın" diyen seyirciler, organizasyon yetkililerini ve Gezen'i topa tuttu. Organizatörün daha fazla seyirci çekip para kazanmak amacıyla boş kalan kör noktalara bile sandalye koyduğu ortaya çıktı. Bilet fiyatları bin 500 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişirken sahne önüne konan sandalyelere 4 bin lira talep edildiği, aynı uygulamanın Ülker Arena'daki oyunda da yapıldığı öğrenildi.

SEYİRCİYE SAYGISIZLIK

Oturma düzenini yanlış yaptığı ve kapasitesinden fazla seyirci aldığı için tepki toplayan Gezen'le ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle: "4-5 bine VIP bilet satıp seyirciyi plastik balkon sandalyesinde oturtmak vahşi kapitalizmin oyunudur, sanat değildir.", "Oyun kapalı gişe satıyor diyerek taşra kapitalisti mantığıyla koyduğun sandalyeler sahneyi görmüyorsa biri çıkar isyan eder.", "Koskoca tiyatro organizasyonu bir koltuk polemiğini anlık bir şekilde çözememiş, olay nerelere gelmiş. Bilet fiyatlarını uçurmayı bilirsiniz ama herhangi bir sıkıntıda lastik patlatırsınız.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kimse kusura bakmasın, seyirci sonuna kadar haklı.", "VIP diye seyirciye tabure kilitlemiş hâlâ demokrasi diyor.", "Keşke bu iptali sandalye için değil çocukların katledildiği gün yapsaydın.", "Sanatçı seyircisiyle böyle konuşamaz, roldeki gibi sokak ağzıyla konuşmuş.", "Esas saygısızlık seyirciye yapıldı.", "Organizasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, yaşanan olay sonrası hem sanatçının sağlık durumu hem de seyirci güvenliği gerekçesiyle oyunun ertelendiği duyuruldu."

Öte yandan Gezen'in krizi yönetemediğini söyleyen bir seyirci de şu yorumu yaptı: "Böylesine kalabalık bir oyuna fazladan bilet satılmış. Kadının yaptığı yanlışı yanlışla kapatmaya çalışıyorsunuz. Oyunu iptal edip yarın oynayalım demek çözüm mü? Oyunu izlemeye gelenlerin yaktığı benzin, ödediği taksi ve otopark ücretlerini de mi karşılayacaksınız? Trafik çilesini çekenler, şehir dışından gelenler ne olacak? Sizinki de seyirciye saygısızlık olmuş."

