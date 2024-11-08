Gitarist Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı Aybike Çelik GÜNAYDIN’a konuştu "Aydın sanatçı değil empati yoksunu bir kadın"

Ünlü, ünsüz fark etmiyor ne yazık ki kadına şiddet göstermek için. Bir kadına şiddet davası daha geçtiğimiz gün sonuçlandı. Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik'e şiddet gösterdiği gerekçesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Kendisi de şarkıcı ve söz yazarı olan Çelik'le yaşadıklarını konuştum...