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Gitarist Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı Aybike Çelik GÜNAYDIN’a konuştu "Aydın sanatçı değil empati yoksunu bir kadın"

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı için hapis cezasına çarptırılmıştı. Şiddet mağduru Aybike Çelik, yaşadığı zor süreci GÜNAYDIN'a anlattı: "Verdiğim hukuk mücadelesini kazandım ama Can Tunaboylu serbest, güvenliğim hâlâ tehdit altında. Can'dan eşyalarımı almaya gittiğimde elbiselerimin üzerinde bir mermi buldum. Bu açık tehditti."

Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 08.11.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 07:34
Gitarist Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı Aybike Çelik GÜNAYDIN’a konuştu Aydın sanatçı değil empati yoksunu bir kadın

Ünlü, ünsüz fark etmiyor ne yazık ki kadına şiddet göstermek için. Bir kadına şiddet davası daha geçtiğimiz gün sonuçlandı. Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik'e şiddet gösterdiği gerekçesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Kendisi de şarkıcı ve söz yazarı olan Çelik'le yaşadıklarını konuştum...

Gitarist Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı Aybike Çelik GÜNAYDIN’a konuştu Aydın sanatçı değil empati yoksunu bir kadın

"Bu davada yaşadığım her şey, ruhumda derin izler bıraktı" diyen Çelik sözlerine şöyle devam etti:

Gitarist Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı Aybike Çelik GÜNAYDIN’a konuştu Aydın sanatçı değil empati yoksunu bir kadın

"Her mahkemeye adım attığımda gözümde tekrar tekrar canlanan o anları yaşamak kolay değildi. Her ifade verdiğimde, her savunmamda yaşadıklarımı yeniden hatırlıyordum; fakat yanımda hissettiğim dayanışma sayesinde bu ağırlığı taşımaya devam ettim.

Gitarist Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı Aybike Çelik GÜNAYDIN’a konuştu Aydın sanatçı değil empati yoksunu bir kadın

Mahkeme Can Tunaboylu'nun "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan cezalandırılmasına karar verdi ancak cezayı 1 yıl 9 ay olarak belirledi ve cezanın 2 yılın altında kalması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Gitarist Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı Aybike Çelik GÜNAYDIN’a konuştu Aydın sanatçı değil empati yoksunu bir kadın

Avukatlarım Övgü Bingöl ve Yusuf Sidar Şahin ile birlikte verdiğim hukuk mücadelesi sonucunda davayı kazandım ancak Can Tunaboylu hâlâ serbest, güvenliğim hâlâ tehdit altında.

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