Gitarist Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı Aybike Çelik GÜNAYDIN’a konuştu "Aydın sanatçı değil empati yoksunu bir kadın"
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı için hapis cezasına çarptırılmıştı. Şiddet mağduru Aybike Çelik, yaşadığı zor süreci GÜNAYDIN'a anlattı: "Verdiğim hukuk mücadelesini kazandım ama Can Tunaboylu serbest, güvenliğim hâlâ tehdit altında. Can'dan eşyalarımı almaya gittiğimde elbiselerimin üzerinde bir mermi buldum. Bu açık tehditti."
Giriş Tarihi: 08.11.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 07:34