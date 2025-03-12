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Gittikçe güzelleşmesinin sebebi belli oldu! Oyuncu Meriç Aral bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
Gittikçe güzelleşmesinin sebebi belli oldu! Oyuncu Meriç Aral bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
Oyuncu Meriç Aral, oynadığı diziden apar topar ayrılma kararı almıştı. Sosyal medya hesabından bir veda notu paylaşan güzel oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Meriç Aral'ın hayranlarını sevindiren bu haber sonrasında güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 10:13