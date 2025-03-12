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Gittikçe güzelleşmesinin sebebi belli oldu! Oyuncu Meriç Aral bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Oyuncu Meriç Aral, oynadığı diziden apar topar ayrılma kararı almıştı. Sosyal medya hesabından bir veda notu paylaşan güzel oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Meriç Aral'ın hayranlarını sevindiren bu haber sonrasında güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 10:13
Gittikçe güzelleşmesinin sebebi belli oldu! Oyuncu Meriç Aral bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Güzel oyuncu Meriç Aral, 'Medcezir' dizisinde 'Hande' karakterini canlandırarak hafızlara kazınmıştı. Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Aral, özel hayatıyla da merak uyandırıyor.

Gittikçe güzelleşmesinin sebebi belli oldu! Oyuncu Meriç Aral bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Meriç Aral, geçtiğimiz Eylül ayında 5 yıllık aşkı ve meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturmuştu.

Gittikçe güzelleşmesinin sebebi belli oldu! Oyuncu Meriç Aral bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Yakın çevrelerinin katıldığı görkemli düğünleriyle magazin gündeminde yer alan çift ortaya atılan bir iddiayla ilgi odağı olmuştu.

Gittikçe güzelleşmesinin sebebi belli oldu! Oyuncu Meriç Aral bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Oynadığı diziden ayrılma kararı alan Meriç Aral'ın, hamile olduğu iddia edilmişti.

Gittikçe güzelleşmesinin sebebi belli oldu! Oyuncu Meriç Aral bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Sosyal medya hesabında duygusal bir not düşerek diziye veden eden Aral'a birçok 'hamile misin yoksa?' şeklinde yorumlar almıştı. Takipçilerinin yorumlarına boğulan güzel oyuncudan henüz iddialara ilişkin bir cevap gelmemişti.