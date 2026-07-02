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Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz'ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...
Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz'ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...
26 Haziran 2025'te kızı Yaz'ı dünyaya getiren oyuncu Gizem Karaca, birkaç gün önce minik kızının 1. yaş gününü kutlamıştı. Renkli kareleriyle dikkat çeken Karaca, doğum günü partisinden yeni görüntüleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 09:39