Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Işık paylaşımına şu notu düştü:

"Bir yıl önce seni ilk kez kucağıma aldığım an hayatım ikiye ayrıldı; senden önce ve senden sonra..Bir yılda bana öğrettiğin sevgi, sabır ve mutluluğu yıllar boyunca hiçbir şey öğretemedi.🥹

Sen büyürken ben de seninle birlikte yeniden büyüdüm. Her gülüşün, her bakışın, her yeni adımın kalbimde tarif edemediğim bir yere dokundu.

Dilerim hep sağlıklı, mutlu ve sevgiyle çevrili olursun. Hayat seni nereye götürürse götürsün, bil ki annenin kalbi her zaman senin evin olacak.❤️

İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlum oldun.👼🏻

Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum."