Trend Galeri Trend Magazin Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz'ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz'ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

26 Haziran 2025'te kızı Yaz'ı dünyaya getiren oyuncu Gizem Karaca, birkaç gün önce minik kızının 1. yaş gününü kutlamıştı. Renkli kareleriyle dikkat çeken Karaca, doğum günü partisinden yeni görüntüleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 09:39
Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

'Güzel Köylü', 'Eve Düşen Yıldırım' ve 'İçimdeki Fırtına' dizilerinde rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı sevgilisi Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Ekmekçi çiftçi, 2025 yılının Haziran ayında ise kızları Yaz'ı kucağına almış, ilk kez anne- baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Anne olduktan sonra, sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızına yer veren oyuncu şimdilerde tüm vaktini kızıyla geçiriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Karaca, kızı Leyla Yaz'ın 1. yaşını özel bir partiyle kutlamıştı. Renkli detayların yer aldığı doğum günü daveti büyük ilgi görmüştü.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Küçük Yaz'ın 1. yaş kutlaması sosyal medyada beğeni toplamıştı. Paylaşımlara çok sayıda yorum ve tebrik mesajı yağmıştı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Güzel oyuncu Gizem Karaca, son olarak kızı Leyla Yaz'ın ilk yaş günü kutlamasından çok özel ve samimi anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Karaca'nın doğum günü organizasyonların aksine, her detayıyla tek tek kendisinin ilgilendiği bu özel gün için hazırladığı el emeği süslemeler dikkat çekti. Tüm ailenin bir araya gelerek imza attığı bu sıcacık kutlamadan yeni kareler büyük beğeni topladı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı renkli fotoğrafların altına ise şu duygusal notu düştü:

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

"HER ŞEY O KADAR İÇİME SİNDİ Kİ…"

"Her şey o kadar içime sindi ki… İlk yaşını tamamen el emeğiyle kutlamak istedim. Dümdüz bir pano ve zincir balonların içinde değil; bizim yaptığımız, bizim uğraştığımız, bizim ruhumuz olan bir gün olsun istedim. Süsleri biz yaptık. Parmak uçlarım silikon tabancasına ve batan zımbalara direndi. Anneannesi Çerkes tavuğu ve kısır yaptı, babaannesi kurabiye ve poğaça yaptı. Gelen elinde bir kaseyle geldi. Kemal dükkandan masa sandalye göndertti. Semih günlerce isim halısını dikmekle uğraştı. Hazal karton kağıtlardan zincir yaptı… Bunların dışında, ilk pastasını annesi ve babası yaptı. O da eline yüzüne bulaştıra bulaştıra yedi. Çok çok güzel, çok samimi ve çok bizden oldu."

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

SAHRA IŞIK DA OĞLUNUN 1. YAŞINI KUTLAMIŞTI

Eski voleybolcu ve Survivor yarışmalarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Sahra Işık, 2019 yılında evlendiği iş insanı İdris Aybirdi ile oğulları Pamir'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Sahra Işık, İdris Aybirdi ile olan 7 yıllık evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede sonlandırmıştı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Sahra Işık, 1 yaşına giren oğlu Pamir'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Işık paylaşımına şu notu düştü:

"Bir yıl önce seni ilk kez kucağıma aldığım an hayatım ikiye ayrıldı; senden önce ve senden sonra..Bir yılda bana öğrettiğin sevgi, sabır ve mutluluğu yıllar boyunca hiçbir şey öğretemedi.🥹
Sen büyürken ben de seninle birlikte yeniden büyüdüm. Her gülüşün, her bakışın, her yeni adımın kalbimde tarif edemediğim bir yere dokundu.
Dilerim hep sağlıklı, mutlu ve sevgiyle çevrili olursun. Hayat seni nereye götürürse götürsün, bil ki annenin kalbi her zaman senin evin olacak.❤️
İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlum oldun.👼🏻

Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum."

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Ünlü isim, özel günde paylaştığı mesajla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Oyuncu Rüzgar Aksoy da 1 yaşına giren oğlu Diyar'ın doğum gününü kutlamıştı.

Adanalı, Serçe, Kara Sevda, Bir Zamanlar Çukurova ve Ramo gibi yapımlarda alan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, dans sanatçısı sevgilisi Yasemin Sancaklı ile 2023 yılında Polonezköy'de düzenlenen bir kır düğünüyle nikah masasına oturmuştu.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, geçtiğimiz sene ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Rüzgar Aksoy, Diyar adını verdiği oğlunu kucağına aldı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Son olarak Rüzgar Aksoy, 1 yaşına giren oğlu Diyar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"GURUR VE HÜZÜN BİR ARADA"

"Zaman su gibi akıyormuş meğer… Ne kadar güzel, sıcak anlardı. Eminiz özleyeceğimize. 1 yaşındasın Diyar… Gurur ve hüzün bir arada. Nice anılara evlat. Bizimle mutluluğumuzu paylaşan tüm güzel kalplere içten teşekkürler. "

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Ünlü çiftin mutlu aile pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI!

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Son olarak ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı.

Gizem Karaca kızının 1. yaşını el emeğiyle kutladı! Yaz’ın doğum gününden yeni kareler paylaştı...

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları geldi.