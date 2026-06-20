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Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Gizem Karaca, kızıyla birlikte karadutla eğlenceli anlar yaşadı. Anne-kızın karadutu yüzlerine sürerek yaptığı doğal "karadut makyajı" sosyal medyada takipçilerinin yüzünü güldürdü.

Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:01 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 09:05
Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" dizileriyle tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Ekmekçi çifti, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını kızı Yaz ile geçiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini güldürdü.

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Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Gizem Karaca, kızıyla birlikte karadutla eğlenceli anlar yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Anne-kızın karadutu yüzlerine sürerek yaptığı doğal "karadut makyajı" takipçilerinin dikkatini çekti.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Renkli kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

"AYNI BABASI..."

Karaca geçen günlerde de minik Yaz'ın huysuzlandığı o sevimli anları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, kızının o hallerini eşi Kemal Ekmekçi'ye benzetti.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören o eğlenceli ve tatlı kareye sitemkar bir not düşen Gizem Karaca, adeta eşine takılarak "Aynı babası gibi hiç sevmiyor fotoğraf çekilmeyi" ifadelerini kullandı. Anne kızın o sempatik halleri sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni ve yorum topladı.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Son dönemde Instagram hesabından sık sık kızı Yaz ile paylaşımlar yapan Karaca, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı gönderisiyle mest etmişti.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

"UZUN SÜRE SONRA..."

33 yaşındaki güzel oyuncu, uzun bir aradan sonra yalnızca kendisinin olduğu kareleri paylaşarak, "Uzun süre sonra benim fotoğraflarımı çektik" notunu eklemişti.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Karaca'nın bu paylaşımı kısa sürede sevenleri tarafından hayranlıkla karşılanarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızı Yaz'la güneşli havanın tadını çıkardığı anları paylaşmıştı.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Paylaşımına adeta beğeni yağan ünlü oyuncu, objektiflere poz verirken neşesiyle herkesi büyülemişti.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Küçük Yaz'ın kahkahaları etrafa neşe saçarken, ikilinin parktaki her anı adeta birer kartpostal karesini andırmıştı.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Sıcak havanın keyfini sonuna kadar süren anne-kız, doyasıya eğlenmişti.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

"ELMA VE ÇİLEKLERE TAM NOT VERDİ"

Ünlü oyuncu geçen haftalarda da Yaz ile pazar alışverişine çıkmıştı.

O anları takipçileriyle paylaşan Karaca, "Yaz Hanım Zekeriyaköy organik pazarına da uğramayı ihmal etmedi. Elmaları ve çilekleri denetledi. Tam not verdi. Esnaf memnun." notunu düşmüştü.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

KIZIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA İLGİ ODAĞI OLAN DİĞER İSİM : SONGÜL ÖDEN

'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gümüş', 'Mükemmel Çift' ve 'Oğlum' gibi projelerde rol alan Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyavevine girmişti.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Mutlu birlikteliklerini nikahla taçlandıran çiftten, bir süre sonra müjdeli haber gelerek bebek beklediklerini açıklamıştı.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

44 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Öden, 27 Ocak'ta kızı Sone Larin'i kucağına almıştı.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Aile yaşantısını gözlerden uzak tutan Öden son olarak 2 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

"BÜTÜN GÜZELLİKLER ETRAFINDA OLSUN"

Instagram hesabından kızıyla fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Öden, Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak…
Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor.Daha yavaş,daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum .Merhametimizle,sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için…" notuyla takipçilerini duygulandırdı. Güzel oyuncu duygusal paylaşımıyla sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN GÖZLERDEN UZAK KALAN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

Gizem Karaca ve kızından karadut makyajı! Eğlenceli anlar gündem oldu

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltildi.