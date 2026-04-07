Trend Galeri Trend Magazin Gizem Karaca'dan spor paylaşımı: Kaç kilo verdiğini açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından spora başladığını duyuran oyuncu Gizem Karaca, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak kaç kilo verdiğini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.04.2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 14:32
"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" dizileriyle tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.

Ekmekçi çifti, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şimdilerde vaktinin çoğunu kızı Yaz ile geçiren güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde spora başladığını duyurmuştu.

"1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL"

Spor salonuna adım atan Karaca, o anlara "İnsanlık için küçük ama 9 ay önce doğum yapmış biri için büyük adım. 1 Nisan şakası değil hakikaten başladım. Kutsal eyvah 3 ay sonra yaz! Tutuşması geldiyse motive olmuşum demektir (nasıl olduysa) Ya beni gaza getirin bırakmayım olur mu dijital dostlarım. Arada sırada sporlar yapıldı mı falan diye mesaj atın" notunu düşmüştü.

KAÇ KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI!

Gizem Karaca son olarak Instagram hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Yoğun bir yaz hazırlığı sürecine giren Karaca, "Sporlar yapıldı. Ama bugün motivasyon düşüktü. 1 hafta oldu diyet+spor= yarım santim incelme" notuyla 1 kilo verdiğini açıkladı.

"BÜYÜYORLARMIŞ YAHU"

9 ay önce kızını kucağına alan Karaca geçen günlerde de kızıyla bir fotoğraf paylaşmış ve "Bugün tam 9 ay oldu. Karnımda geçirdiği süre kadar dünyada geçirmiş oldu. Eşitlendi. Büyüyorlarmış yahu hakikatten" notuyla takipçilerini duygulandırmıştı.

Kızı Yaz'ın doğumunun ardından sosyal medya paylaşımlarında ona sıkça yer veren 33 yaşındaki Gizem Karaca, son yayımladığı videoyla dikkat çekmişti.

BEBEKLER NASIL TELEFONU BİLEREK DOĞUYOR?

8 aylık kızıyla oyun oynadığı anları paylaşan Karaca, sevenlerinin beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Baya ilerledim bu kule işinde, siz daha durun neler neler inşa ediyorum yakında paylaşırım. Günümün yarısı bu çitlerin içinde geçiyor. Bu arada bu bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor? Sizde de öyle mi?" notunu düşmüştü.

Öte yandan Karaca, geçtiğimiz haftalarda kızı Yaz ve köpeğinin yer aldığı sıcacık kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Minik Yaz ve köpeğin mutlu halleri kısa sürede ilgi odağı olmuştu.

KIZIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA İLGİ ODAĞI OLAN DİĞER İSİM : SONGÜL ÖDEN

'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gümüş', 'Mükemmel Çift' ve 'Oğlum' gibi projelerde rol alan Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyavevine girmişti.

Mutlu birlikteliklerini nikahla taçlandıran çiftten, bir süre sonra müjdeli haber gelerek bebek beklediklerini açıklamıştı.

44 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Öden, 27 Ocak'ta kızı Sone Larin'i kucağına almıştı.

Aile yaşantısını gözlerden uzak tutan Öden son olarak 2 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı.

"BÜTÜN GÜZELLİKLER ETRAFINDA OLSUN"

Instagram hesabından kızıyla fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Öden, Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak…
Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor.Daha yavaş,daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum .Merhametimizle,sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için…" notuyla takipçilerini duygulandırdı. Güzel oyuncu duygusal paylaşımıyla sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN GÖZLERDEN UZAK KALAN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltildi.

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…" Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, bu kez annelik heyecanıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bir kutlamaya imza attı.

PARİS'TE BAŞLAYAN AŞKIN EN GÜZEL MİRASLARI

Hatırlanacağı üzere Tuba Büyüküstün, 2011 yılının Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. İkili, evliliklerinden kısa bir süre sonra, 2012 yılının Ocak ayında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İKİZLER 14 YAŞINA GİRDİ

Tuba Büyüküstün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak, bugün tam 14 yaşına girdi. Artık birer genç kız olan ikizlerin son hallerini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇTİ!"

Büyüküstün'ün paylaştığı karelerin altına binlerce yorum yağarken, takipçilerin ortak görüşü ise kızların annelerine olan inanılmaz benzerliği oldu.

14. yaş gününe özel yapılan paylaşımlar, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Tuba Büyüküstün'ün ikizlerinin büyümesiyle yaşadığı bu gurur dolu anların ardından, son günlerde çocuklarıyla gündeme gelen bir diğer isim de ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe oldu.