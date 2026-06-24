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Gizem Tuncer'den babası Mahmut Tuncer'e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

Sevilen türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in yıllardır taşıdığı dövmenin anlamı ortaya çıktı. Ünlü isim, kendisi için büyük bir anlam taşıyan bu özel detayı ilk kez anlatarak duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 09:32
Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Nişantaşı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları ve kilo verme sürecine dair konuşan Tuncer, anneannesinin vefatının ardından zor bir dönem geçirdiğini ve bu süreçte ağır bir depresyon ile yeme bozukluğu yaşadığını ifade etti.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

Kolundaki dövmenin anlamını ilk kez paylaşan şarkıcı, bu özel detayın babasına ait olduğunu söyledi.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

"Kolumdaki dövme babamın imzası, vücudumun başka bir yerinde de Arapça 'Mahmut' yazıyor, babama inanılmaz düşkünüm"" diyerek duygusal bir bağa dikkat çekti.

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Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

"BAŞKA HİÇBİR SANATÇIYI BABA OLARAK İSTEMEZDİM"

Tuncer ardından, "Kendisi de bu durumu çok seviyor. Babamın kendi yaşıtı bir arkadaşı yok, onun en yakın arkadaşları aslında benim arkadaşlarım. Onu her gördüğümüzde öpmek ve sevmek istiyoruz. Onun gibi bir babaya sahip olmak gurur verici. Başka hiçbir sanatçıyı baba olarak istemezdim" dedi.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

Öte yandan şarkıcı Gizem Tuncer 26 kilo vererek adeta iğne iğliğe döndü. Güzel şarkıcı zayıflama sırrını böyle açıkladı.

Tuncer, "Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim."

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

"O sırada yeme bozukluğu yaşadım. Korkunç şişmandım. Doktorum iğne yazdı, ancak benim pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrım oldu.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

"Hemen bıraktım. Sonra diyet yaptım. Günde 4-5 yumurta yiyip, sabah 45 dakika kardiyo yapıyorum."

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM ALİ POYRAZOĞLU OLDU!

Türk tiyatrosunun yarım asırlık çınarı Ali Poyrazoğlu, bu kez sahne performansıyla değil, görenleri hayrete düşüren yeni görüntüsüyle gündemde.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

79 yaşındaki usta sanatçı, Nişantaşı sokaklarında fit hali ve spor tarzıyla objektiflere yansıdı. 105 kilodan 80 kiloya düşerek tam 25 kilo veren Poyrazoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

Hakkında çıkan "mide ameliyatı oldu" iddialarına Nişantaşı'nda doğrudan yanıt veren ünlü tiyatrocu, zayıflama sürecine dair tüm süreci Snob Magazin'e şu sözlerle paylaştı:

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

"25 kilo verdim. 105'den 80'e düştüm. Beş kilo daha vereceğim. Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde... Yemek yemeye çalışıyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Şu anda kendimi gayet iyi ve sağlıklı hissediyorum."

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

Bıçak altına yatmadan, tamamen yaşam tarzını değiştirerek eriyen usta sanatçı, sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle bu noktaya geldiğini belirtti. Hedefinin 5 kilo daha vermek olduğunu söyleyen Poyrazoğlu, neşeli ve enerjik tavırlarıyla çevredekilerden tam not aldı.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

HAKAN AYSEV 60 KİLO VERDİ!

60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü tenor Hakan Aysev, geçirdiği dikkat çekici değişimle gündeme gelmişti.

Bir programa katılan dünyaca tanınan tenor Hakan Aysev, 38 yıllık sanat yolculuğundan kesitler paylaşarak, "Dünyada şarkı söylemediğim yer bırakmadım. Hayatta hiçbir şeyden pişman olmamak gerekiyor. O kadar mutlu ve huzurluyum ki" dedi.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

Bir dönem yaklaşık 60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan sanatçı, bu sürecin kolay olmadığını vurguladı ve sahne performansına etkilerine değindi:

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

Aysev, "Bu kiloyu sahneye de, konsere de taşıdım. Kilo korkunç bir şey" ifadelerini kullandı.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

4 AYDA 20 KİLO VERDİ

Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile mutlu evliliğinin yanı sıra kariyeri ve özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, 4 ayda 20 kilo verdi. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Korel hakkında sosyal medyada zayıflama iğnesi kullandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

"İĞNEYLE DE ZAYIFLAYABİLİRDİM..."

Oyuncu Korel, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" şeklinde konuşmuştu.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

BERGÜZAR KOREL'DEN SPOR SALONU PAYLAŞIMI

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından spor salonunda çekilen yeni videosunu takipçileriyle paylaştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımıyla zayıflama sürecindeki zorlu anları da gözler önüne serdi.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

15 Eylül 2025 tarihine ait antrenman görüntülerini yayınlayan Korel, paylaşımına "7,5 kilo ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi" notunu düştü.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

6 AYDA 32 KİLO VERDİ

Ünlü spor spikeri Ertem Şener 2012 yılında Gülşen Şener ile dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim adlarında 3 evladı bulunuyor.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

50 yaşındaki sevilen sunucu son zamanlarda dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi. 6 ayda 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya indi.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, katıldığı programda zayıflama sürecine açıklamalarda bulundu.

"AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM"

Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Şener, hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

"KEŞKE BEN HASTA OLSAYDIM DA ANNEM HAYATTA OLSAYDI"

Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Şener, yaşadığı acının kilo kaybında büyük etkisi olduğunu söyledi. Duygusal açıklamalarda bulunan spiker, annesini kaybetmenin ardından zor günler geçirdiğini belirterek, "Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.