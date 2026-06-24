Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

"BAŞKA HİÇBİR SANATÇIYI BABA OLARAK İSTEMEZDİM"

Tuncer ardından, "Kendisi de bu durumu çok seviyor. Babamın kendi yaşıtı bir arkadaşı yok, onun en yakın arkadaşları aslında benim arkadaşlarım. Onu her gördüğümüzde öpmek ve sevmek istiyoruz. Onun gibi bir babaya sahip olmak gurur verici. Başka hiçbir sanatçıyı baba olarak istemezdim" dedi.