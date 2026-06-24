Gizem Tuncer’den babası Mahmut Tuncer’e anlamlı jest! Dövmesinin anlamı duygulandırdı

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Nişantaşı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları ve kilo verme sürecine dair konuşan Tuncer, anneannesinin vefatının ardından zor bir dönem geçirdiğini ve bu süreçte ağır bir depresyon ile yeme bozukluğu yaşadığını ifade etti. Kolundaki dövmenin anlamını ilk kez paylaşan şarkıcı, bu özel detayın babasına ait olduğunu söyledi. 'Kolumdaki dövme babamın imzası, vücudumun başka bir yerinde de Arapça 'Mahmut' yazıyor, babama inanılmaz düşkünüm'' diyerek duygusal bir bağa dikkat çekti. 'BAŞKA HİÇBİR SANATÇIYI BABA OLARAK İSTEMEZDİM' Tuncer ardından, 'Kendisi de bu durumu çok seviyor. Babamın kendi yaşıtı bir arkadaşı yok, onun en yakın arkadaşları aslında benim arkadaşlarım. Onu her gördüğümüzde öpmek ve sevmek istiyoruz. Onun gibi bir babaya sahip olmak gurur verici. Başka hiçbir sanatçıyı baba olarak istemezdim' dedi. Öte yandan şarkıcı Gizem Tuncer 26 kilo vererek adeta iğne iğliğe döndü. Güzel şarkıcı zayıflama sırrını böyle açıkladı. Tuncer, 'Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim.' 'O sırada yeme bozukluğu yaşadım. Korkunç şişmandım. Doktorum iğne yazdı, ancak benim pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrım oldu. 'Hemen bıraktım. Sonra diyet yaptım. Günde 4-5 yumurta yiyip, sabah 45 dakika kardiyo yapıyorum.' VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM ALİ POYRAZOĞLU OLDU! Türk tiyatrosunun yarım asırlık çınarı Ali Poyrazoğlu, bu kez sahne performansıyla değil, görenleri hayrete düşüren yeni görüntüsüyle gündemde. 79 yaşındaki usta sanatçı, Nişantaşı sokaklarında fit hali ve spor tarzıyla objektiflere yansıdı. 105 kilodan 80 kiloya düşerek tam 25 kilo veren Poyrazoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı. Hakkında çıkan 'mide ameliyatı oldu' iddialarına Nişantaşı'nda doğrudan yanıt veren ünlü tiyatrocu, zayıflama sürecine dair tüm süreci Snob Magazin'e şu sözlerle paylaştı: '25 kilo verdim. 105'den 80'e düştüm. Beş kilo daha vereceğim. Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde... Yemek yemeye çalışıyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Şu anda kendimi gayet iyi ve sağlıklı hissediyorum.' Bıçak altına yatmadan, tamamen yaşam tarzını değiştirerek eriyen usta sanatçı, sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle bu noktaya geldiğini belirtti. Hedefinin 5 kilo daha vermek olduğunu söyleyen Poyrazoğlu, neşeli ve enerjik tavırlarıyla çevredekilerden tam not aldı. HAKAN AYSEV 60 KİLO VERDİ! 60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü tenor Hakan Aysev, geçirdiği dikkat çekici değişimle gündeme gelmişti. Bir programa katılan dünyaca tanınan tenor Hakan Aysev, 38 yıllık sanat yolculuğundan kesitler paylaşarak, 'Dünyada şarkı söylemediğim yer bırakmadım. Hayatta hiçbir şeyden pişman olmamak gerekiyor. O kadar mutlu ve huzurluyum ki' dedi. Bir dönem yaklaşık 60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan sanatçı, bu sürecin kolay olmadığını vurguladı ve sahne performansına etkilerine değindi: Aysev, 'Bu kiloyu sahneye de, konsere de taşıdım. Kilo korkunç bir şey' ifadelerini kullandı. 4 AYDA 20 KİLO VERDİ Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile mutlu evliliğinin yanı sıra kariyeri ve özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, 4 ayda 20 kilo verdi. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Korel hakkında sosyal medyada zayıflama iğnesi kullandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. 'İĞNEYLE DE ZAYIFLAYABİLİRDİM...' Oyuncu Korel, 'İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu' şeklinde konuşmuştu. BERGÜZAR KOREL'DEN SPOR SALONU PAYLAŞIMI Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından spor salonunda çekilen yeni videosunu takipçileriyle paylaştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımıyla zayıflama sürecindeki zorlu anları da gözler önüne serdi. 15 Eylül 2025 tarihine ait antrenman görüntülerini yayınlayan Korel, paylaşımına '7,5 kilo ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi' notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. 6 AYDA 32 KİLO VERDİ Ünlü spor spikeri Ertem Şener 2012 yılında Gülşen Şener ile dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim adlarında 3 evladı bulunuyor. 50 yaşındaki sevilen sunucu son zamanlarda dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi. 6 ayda 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya indi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, katıldığı programda zayıflama sürecine açıklamalarda bulundu. 'AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM' Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, 'Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu' sözleriyle yaşadığı süreci anlattı. Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Şener, hakkında çıkan 'kanser oldu' iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü isim, 'Kanser değilim, aslan gibiyim' diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. 'KEŞKE BEN HASTA OLSAYDIM DA ANNEM HAYATTA OLSAYDI' Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Şener, yaşadığı acının kilo kaybında büyük etkisi olduğunu söyledi. Duygusal açıklamalarda bulunan spiker, annesini kaybetmenin ardından zor günler geçirdiğini belirterek, 'Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı' sözleriyle izleyenleri duygulandırdı. 'SÖZ VERMİŞTİM, ÇIKARAMADIM HASTANEDEN' Yürek burkan açıklamalar yapan Şener, 'Kanser değilim, aslan gibiyim. Lakin annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani. ' dedi. VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM İSE GAMZE KARADUMAN OLDU! Son dönemde ünlüler dünyasında değişim rüzgarları esiyor ve bunların arasında Gamze Karaduman da var. 'Aramızda Kalsın'dan tanıdığımız oyuncu, tam 15 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü. Yıllar içindeki değişimiyle fark yaratan oyuncu, artık neredeyse iğne ipliğe dönmüş durumda. İŞTE GAMZE KARADUMAN'IN SON HALİ... Gamze Karaduman'ın verdiği 15 kilo, takipçilerini adeta şoke etti ve zayıflama yöntemini merak konusu yaptı. Fit ve enerjik haliyle sosyal medyanın gündemine oturan Karaduman, disiplinli yaşam tarzı ve düzenli koşu ile sağlıklı bir dönüşümü gözler önüne serdi. EMRE KINAY 11 KİLO VERDİ Katıldığı bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Emre Kınay, muhabirlerin dikkatinden kaçmayan fit görünümü üzerine sessizliğini bozdu. Karşısındakinin 'Kilo vermişsiniz, belli oluyor ve gayet fitsiniz' şeklindeki haklı övgüleri üzerine tebessüm eden Kınay, 'Evet, 10-11 kilo verdim' diyerek büyük değişimini net rakamlarla doğruladı. HEDEFİNDE DAHA FAZLASI VAR: İŞTE SON HALİ! Ünlü oyuncunun bu yeni ve sağlıklı hali hayranlarından tam not alsa da, Kınay için süreç henüz bitmiş değil. Çevresinden gelen 'Değişiminiz dışarıdan çok belli oluyor' tepkilerine oldukça mütevazı bir şekilde yanıt veren başarılı oyuncu, 'Biraz daha versem iyi olur sanki' diyerek zayıflama ve form tutma serüvenine hız kesmeden devam edeceğinin sinyallerini verdi. PEKİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN FORMUNU KORUMAK İÇİN NELER YAPTIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye'nin en önemli klarnet virtüözlerinden biri olan Hüsnü Şenlendirici, bu kez kendi başarısıyla değil, kızı Naz Şenlendirici'nin göz kamaştıran değişimiyle gündemde. Bir süredir sessiz sedasız büyük bir fiziksel dönüşüm içerisinde olan genç sanatçı, son haliyle hayranlarını adeta mest etti. MİDE OPERASYONU SONRASI BAMBAŞKA BİR NAZ Naz Şenlendirici, uzun süredir mücadele ettiği fazla kilolarından kurtulmak adına radikal bir karar alarak mide ameliyatı geçirmişti. Operasyon sonrası disiplinli bir süreçten geçen genç isim, verdiği kiloların ardından ulaştığı fit görünümüyle ilk kez büyük bir organizasyonda boy gösterdi. Yeni şarkısının lansmanında objektif karşısına geçen Naz, sadece sesiyle değil, zarafetiyle de gecenin yıldızı oldu. LANSMAN GECESİNDE 'SİYAH KUĞU' ASALETİ Gecede vücudunu saran şık siyah bir elbise tercih eden Naz Şenlendirici, toplu saçları ve sade makyajıyla modern bir görüntü sergiledi. Babası Hüsnü Şenlendirici'nin bir an olsun yalnız bırakmadığı ve gururla izlediği genç şarkıcı, sahnede sergilediği performansla da tam not aldı. Babasının klarnetine güçlü sesiyle eşlik eden Naz, izleyicileri hem görsel hem de işitsel bir şölene davet etti. SOSYAL MEDYA İKİYİ BÖLÜNDÜ: 'YENİ SİBEL CAN MI GELİYOR?' Naz'ın bu radikal değişimi sosyal medya platformlarında kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar tarafından binlerce yorum yapılan fotoğrafların altına; 'Yeni Sibel Can'ımız hayırlı olsun', 'Zayıflık çok yakışmış, resmen evrim geçirmiş' ve 'Eski halinden eser kalmamış' gibi yorumlar yağdı. 2026 yılının en çok konuşulan zayıflama hikayelerinden birine imza atan Naz Şenlendirici, hem müzik kariyerindeki iddialı adımları hem de büyüleyici yeni imajıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşmiş durumda. Genç yıldızın bu azimli dönüşümü, hayranları için de büyük bir ilham kaynağı oldu. MEHMET ŞEF'İN İĞNE İPLİĞE DÖNME SIRRINI DUYDUNUZ MU? Türkiye'nin en ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın geçirdiği dönüşüm, oldukça dikkat çekti. 'ZAYIFLIĞIMI TÜRK KAHVESİ VE LİMONA BORÇLUYUM' Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya 'kiloları nasıl verdiğine dair' ise ilginç bir cevap verdi. Fit görüntüsüyle ilgili soruları yanıtlayan Yalçınkaya, zayıflama sürecindeki en büyük yardımcısını açıkladı. Program yoğunluğu bittiğinde formuna daha kolay kavuştuğunu belirten şef, 'Ciddi kilo verdiriyor' diyerek şu tüyoyu paylaştı: 'Kilo vermemi tamamen limon suyuna borçluyum. Her gün içtiğim Türk kahvesine yarım limon sıkıyorum. Bu yöntem metabolizmamı inanılmaz hızlandırdı.' ATA DEMİRER'E ESPRİLİ GÖNDERME Bir muhabirin, 'Bu zayıflama tüyosunu Ata Demirer'e de söyleyeceğim' sözleri üzerine kahkahalar havada uçuştu. Yalçınkaya, ünlü komedyenle olan dostluğuna atıfta bulunarak, 'Denizin ortasında ona ahtapot pişirebileceği ekipman ve tencere gönderiyorum ben,' diyerek espriyi patlattı. ATA DEMİRER 30 KİLO VERDİ Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Dilara Alemdar ile yaşadığı aşk, magazin basınında geniş yankı uyandırırken; çiftin uyumlu ve mutlu halleri de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor. Son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci oldu. Ünlü komedyen, kendisi hakkında ortaya atılan 'mide ameliyatı' ve 'bağırsak temizliği' iddialarını net bir şekilde reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahaleyle gerçekleşmediğinin altını çizdi. NASIL KİLO VERDİĞİNİ ANLATTI! Ata Demirer kendisine yöneltilen, 'Nasıl zayıfladın?' sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Yemek tercihinde işlenmiş gıdalardan uzak durmanın ve doğal besinlere yönelmenin kilo vermede etkili olduğunu belirten sanatçı, 'İnsan eliyle yapılmış şeyleri yemeyin!' dedi. Ata Demirer, 'Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz' dedi. Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırttı. RUTİNİNİ ANLATTI! Usta komedyen Ata Demirer, sağlıklı yaşamaya dikkat ettiğini söyleyerek rutinini anlattı: '22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum. Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum. Akşam balık ya da et yiyorum. Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum.' DEMET AKALIN İSE ZAYIFLAYAN ÜNLÜLER İLE İLGİLİ TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ! Magazin dünyasının tanınmış isimleri, son dönemde verdikleri kilolar ve geçirdikleri radikal değişimlerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kimi yoğun spor yaptığını, kimi tek öğün beslendiğini, kimi ise yemekle arasına mesafe koyduğunu iddia ederek bu değişimi savundu. 'DİYETLE ZAYIFLADIM' DİYENLERİ TOPA TUTTU! Ancak ünlülerin bu zayıflama furyasına, dobralığıyla bilinen Demet Akalın'dan ezber bozan bir açıklama geldi. Meslektaşlarının diyet ve spor iddialarını inandırıcı bulmayan Akalın, sosyal medya hesabından adeta savaş açtı. 'HEPSİ İĞNEYLE ZAYIFLADI' Ünlü popçu, 'Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın' sözleriyle sektördeki zayıflama sırrını ifşa etti. Akalın'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, diğer isimlerden bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Demet Akalın'ın ses getiren 'zayıflama iğnesi' açıklamalarından sonra, gözler radikal değişimleriyle dikkat çeken ünlü isimlere kilitlendi. Bakın kim, nasıl kilo vermiş! BÜLENT SERTTAŞ Türk müziğinin güçlü sesi Bülent Serttaş, son dönemdeki fiziksel değişimiyle dikkat çekiyor. Sahne performansı, enerjisi ve sesiyle yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü, verdiği kilolarla da gündemde. Serttaş, son olarak kısa sürede yaşadığı bu dönüşümün perde arkasını ilk kez tüm detaylarıyla anlattı. Hürriyet'e konuşan Serttaş, nasıl zayıfladığını anlatırken iğneye karşı mesafeli biri olduğunun özellikle altını çizerek 'Zayıflama iğnesiyle... Ben iğneye karşıydım aslında. Bugüne kadar doğru dürüst iğne yaptırmadım. Hastalansam bile iğne yaptırmaya, antibiyotik kullanmaya karşı biriyim. Doğal yollarla tedavi etmeye çalışırım kedimi. Ama zayıflama iğnesiyle ilgili araştırmalar yaptım ve kullanmaya karar verdim. 3 ayda 18 kilo gitti. 3-4 kilo daha vermek istiyorum' dedi. Öte yandan uzmanlar, son dönemde sıkça konuşulan bu tür kilo verme yöntemlerinin her birey için uygun olmayabileceğine dikkat çekiyor. Bu tarz uygulamaların mutlaka doktor gözetiminde ve kişiye özel planlanması gerektiği vurgulanırken, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Ünlü şarkıcı aynı zamanda her gün 1 saat yürüyüş yaptığını da açıkladı. IŞIN KARACA Güçlü yorumu ve sesiyle her dönemde adından söz ettiren ünlü şarkıcı Işın Karaca, İstanbul'un kalabalığını geride bırakarak İzmir'in Urla ilçesine yerleşti. Doğayla iç içe, sakin bir yaşamı tercih eden 52 yaşındaki sanatçı, yeni hayat tarzıyla dikkat çekiyor. Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Işın Karaca, fit görünümüyle hayranlarından tam not alıyor. Ünlü şarkıcının bu büyük değişimi nasıl başardığı ise sevenleri tarafından merak ediliyor. 130 kilodan 59'a düşen Işın Karaca adeta eridi. Zayıflama sırrını açıkladı Karaca, katıldığı bir programda zayıflama sırrını açıkladı: ''Yemiyorum bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum. Beden her şeye alışıyor. Sigarayı bıraktım. Bayağı sağlıklı yaşamaya başladım. Kilo da verdim sigarayı da bıraktım. Eşim de çok destek oldu.'' ZARA 20 KİLO VERDİ Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zara, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık 20 kilo veren sanatçı, değişimiyle ilgi odağı oldu. Zara, zayıflama sırrını şu sözlerle anlattı: 'Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oluyor. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz. Sahneden inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum.' '20 kilo verdim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde 'Zara senin için bu yemeği yaptık' diyen insanlar oluyor. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu. Yaş da ilerledikçe metabolizma 'yorulduk, oturalım' formatına geçti. Gençlikteki gibi olmadığını anladım. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e indirdim.' PELİN ÖZTEKİN 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu. Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı. Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti. Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. FERAH ZEYDAN X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün... Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı! X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu. Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı. Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu. GAMZE GÖZALAN Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu. 'O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ' Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan 'Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti' demişti. 'KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI' Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, 'Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm' demişti. Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu. 101 KİLO VERDİ Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü. Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor. ESİN GÜNDOĞDU 'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. Bir dönem aldığı kilolar ile çok konuşulan Esin Gündoğdu, son olarak verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 72 KİLO VERDİ! Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde tam 72 kilo veren başarılı oyuncu bambaşka birine dönüştü. Esin Gündoğdu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor. ARDA KURAL Bir döneme damga vuran Lise Defteri ve Emret Komutanım dizileriyle yıldızı parlayan Arda Kural, psikolojik sorunlar yaşaması üzerine ekranlara veda etmişti. 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu son olarak verdiği kilolarla dikkat çekti. 20 KİLO VERDİ! Sıkı bir diyetle 20 kilo veren Arda Kural, takipçilerinden 'eski haline dönüyorsun' yorumları aldı. KAYRA ŞENOCAK Kayra Şenocak, 'İsimsizler', 'Pulsar', ve 'Yarım Elma' gibi birçok başarılı dizide rol alan oyuncu başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncun işinde yakaladığı başarı kadar, verdiği kilolarla ve fit görünümüyle ses getiriyor. 40 KİLO VERDİ! 1,5 yılda 40 kilo veren Şenocak, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladığını söyledi. Kayra Şenocak'ın kilo verdikten sonra kendi hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenesini kazandı. Yakışıklı oyuncunun fit görünümü, iltifat dolu yağmurlar aldırdı. YEŞİM CEREN BOZOĞLU Yeşim Ceren Bozoğlu, son günlerde zayıflığı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. 50 yaşındaki oyuncunun verdiği kilolar merak konusu oldu. 'Doktorlar'ın 'Fikreti'i olarak hafızalara kazınan güzel oyuncun yeni görünmü oldukça beğeniliyor. 60 KİLO VERDİ! Sosyal medyada yankı uyandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Güzel oyuncunun yeni halini görenler tanımakta zorluk çekti. DAMLA ERSUBAŞI 'Sihirli Annem'in 'Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, çalkantılı özel hayatı ile bir dönem gündemden düşmüyordu. Kocasıyla yaşadığı sorunlarla magazine bomba gibi düşen Ersubaşı, eski haliyle de çok konuşuluyordu. 41 KİLO VERDİ! Kiloları yüzünden bir dönem eleştiri yağmuruna tutulan Damla Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı olarak tamı tamına 41 kilo verdi. 6,5 ayda kilo veren Ersubaşı, yeni haliyle oldukça beğeniliyor. BÜŞRA PEKİN Ünlü oyuncu Büşra Pekin, 'Havuçlu anne' rolüyle tanındığı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla adını duyurduktan sonra yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Zaman zaman fazla kiloları ile dikkat çeken Büşra Pekin, bu sefer de verdiği kilolarla ses getirdi. 15 KİLO VERDİ! Büşra Pekin, 1 yılda 15 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Kilo verdikten sonra tarzını de değiştiren Pekin, takipçilerinden tam not aldı. HALİT ERGÜN 'Ali Rıza Bey' karakterini canlandıran ve hafızalara kazınan oyuncu Halit Ergün, kilolarıyla mücadele eden ünlüler arasında yerini alıyor. Usta oyuncu, aldığı fazla kilolarla gündemden düşmüyordu. 40 KİLO VERDİ! Son olarak ekranlara çıkan Halit Ergün'ün, fit hali çok konuşuldu. Mide ameliyatı geçirmeden 40 kilo veren Ergün'ün yeni hali çok beğenildi. SEREN SERENGİL Ünlü sunucu Seren Serengil, uzun yıllar kilolarıyla mücadele ettiği biliniyordu. 53 yaşındaki sunucu, zayıflamak uğruna ameliyat geçirerek adeta ölümden döndü. 24 KİLO VERDİ! Seren Serengil, kilo vermek uğruna mide ameliyatı olarak 70 kilodan 46 kiloya kadar düştü. Yeni hali her ne kadar beğenilse de güzel sunucu sağlık problemleri yaşamıştı. ELÇİN AFACAN 'Bir Aile Hikayesi' dizisiyle oyunculuğa adım atan Elçin Afacan, geçirdiği değişimle şoke ettirdi. Sosyal medyada severek takip edilen güzel oyuncu, verdiği kilolarla adından söz ettirdi. 28 KİLO VERDİ! Zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuşan Elçin Afacan değişimiyle büyük dikkat çekti. 28 kilo veren güzel oyuncu, şimdilerde sosyal medyada binlerce beğeni alıyor. AŞKIN NUR YENGİ 'Ay İnanmıyorum' şarkısıyla hafızalara kazınan Aşkın Nur Yengi, bir dönem aldığı kilolarla gündemden düşmüyordu. 13 KİLO VERDİ! Güzel sanatçı, şimdilerde ise verdiği kilolarla çok konuşuluyor. Fit haliyle göz dolduran Yengi, takipçilerinden iltifat dolu yorumlar alıyor. 'Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi', 'Kutsal Damacana 2', 'Bayram Şekeri' gibi film yapımlarında rol alan Serkan Şengül, başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplamıştı. Bir süredir gözlerden uzak olan Şengül, son olarak bir magazin programına konuk oldu. 50 KİLO VERDİ! Değimiyle şaşkınlık yaratan başarılı oyuncu, 50 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Zayıflama sürecini anlatan Serkan Şengül, 'Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum.' ifadelerini kullandı. Serkan Şengül'ün yeni hali, gören herkesi şaşırttı. MURAT BOZ 'Özledim', 'Gümbür Gümbür' ve 'Kalamam Arkadaş' gibi şarkılarıyla yıllardır listelerin başında yer alan Murat Boz, bu kez sahne performansıyla değil, özel hayatındaki disipliniyle dikkatleri üzerine çekti. 'PSİKOLOJİSİ ZOR BİR İŞ YAPIYORUZ' Basın mensupları tarafından görüntülenen Murat Boz, işinin zorluklarına değinerek, 'Ben yoğun ve stresli bir hayat yaşıyorum. Ne kadar güllük gülistanlık gözükse de yönetmesi ve psikolojisi zor bir iş yapıyoruz. Tabii ki işimizi severek yapıyoruz ve bundan para kazanıyoruz ama stresli bir mesleğimiz var' dedi. 46 YAŞINDA FİT KALMA SIRRINI AÇIKLADI... Habertürk'te yer alan habere göre, Boz aynı zamanda vücut formunu korumak için uyguladığı katı kuralları ve ailesinden gelen sağlık riskini ise şu sözlerle ifade etti: 'AİLEMİZDE KALP HASTALIĞI GENETİK' 'Abur cubur yok. Yağlı yemiyorum. Şekerli yememeye çalışıyorum. 2-3 haftada bir kendimi şımartırım. Sağlık kontrollerimiz düzenli yapılıyor. Spor da devam ediyor. Kardiyo yaparım, sabahları bol su içerim. Yaklaşık her gün 30 dakika yürürüm. 46 yaşındayım. Ailemizde de kalp hastalığı genetik. Babam eskiden kalp spazmı geçirmişti. Amcamı da bir kalp ameliyatında kaybettik. Bende bir sorun yok ama kalbe de yüklenmemeye çalışıyorum.' 45 KİLO VERDİ İş dünyasının tanınan isimlerinden Barış Baran Aras, son dönemde yaşadığı büyük değişimle dikkatleri üzerine çekti. Tam 45 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Aras'ın bu dönüşümünün arkasında estetik müdahaleler değil; spor, disiplinli yaşam ve sağlıklı beslenme olduğu öğrenildi. İŞTE SON HALİ Ünlü ismin inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.