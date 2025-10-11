Trend
Galeri
Trend Magazin
Gökhan Özen’den bir “ilan-ı aşk” daha! Sevgilisine sözleri gündem oldu: “Herkes konuşurken susmak en iyisi…”
Gökhan Özen’den bir “ilan-ı aşk” daha! Sevgilisine sözleri gündem oldu: “Herkes konuşurken susmak en iyisi…”
Boşandıktan sonra özel hayatını gözlerden uzak tutan ünlü şarkıcı yeni sevgilisiyle yaptığı paylaşım ile yine çok dikkat çekti. Şarkıcı, uzun süredir adı kimseyle anılmayan ilişkisini nihayet doğrulayarak takipçilerini şaşırttı. İşte aşkını ilan ettiği bir paylaşım daha!
Giriş Tarihi: 11.10.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 11:02