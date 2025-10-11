Trend Galeri Trend Magazin Gökhan Özen’den bir “ilan-ı aşk” daha! Sevgilisine sözleri gündem oldu: “Herkes konuşurken susmak en iyisi…”

Gökhan Özen’den bir “ilan-ı aşk” daha! Sevgilisine sözleri gündem oldu: “Herkes konuşurken susmak en iyisi…”

Boşandıktan sonra özel hayatını gözlerden uzak tutan ünlü şarkıcı yeni sevgilisiyle yaptığı paylaşım ile yine çok dikkat çekti. Şarkıcı, uzun süredir adı kimseyle anılmayan ilişkisini nihayet doğrulayarak takipçilerini şaşırttı. İşte aşkını ilan ettiği bir paylaşım daha!

Giriş Tarihi: 11.10.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 11:02
Çıkardığı hit parçalar ile adından söz ettirmeyi başaran 45 yaşındaki ünlü şarkıcı Gökhan Özen, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyordu.

Boşandıktan sonra adı kimseyle anılmayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün yeni bir ilişkisi olduğunu açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdiği paylaşımına eklediği not ile magazin gündemine bomba bir giriş yapmıştı.

Gökhan Özen'in yeni sevgilisi ile olan paylaşımında eklediği not dikkat çekti: "Herkes konuşurken susmak en iyisi çünkü bazen gözler kelimelerden çok daha fazlasını anlatır."

Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü ve takipçilerden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçiler, şarkıcının mutluluğuna ortak olmanın sevincini dile getirirken, sevgilisi için de övgü dolu sözler sarf etti.

"Maşallah, çok mutlu ol, varlığınla bizi mutlu eden güzel adam" ve "Hep mutlu olun, mutluluğunuza şahit olmak çok güzel" gibi yorumlar, çiftin sosyal medyada büyük destek gördüğünü gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Şarkıcının bu paylaşımı, yalnızca magazin basınında değil sosyal medyada da gündem yaratırken, özel hayatındaki bu adımın takipçileri tarafından olumlu karşılanması dikkat çekti.

Çiftin birlikte geçirecekleri zaman ve paylaşımları merak konusu olurken, şarkıcının hayranları mutluluğunu paylaşıyor ve destek mesajlarıyla onları yalnız bırakmıyor.

Bu yeni başlangıç, ünlü isim için hem özel hem de profesyonel anlamda taze bir sayfa açmış gibi görünüyor.

İLK AÇIKLAMASI DA ÇOK SES GETİRMİŞTİ!

Özen, ses getiren paylaşımında "Özel sevgilisiyle yaptığı paylaşımda, "25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettiğimi şarkılarım konserlerim kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmediğimi herkes iyi bilir. Bugün ilk defa sizlerle ben paylaşıyorum. Ben paylaşıyorum ki kimseler kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın.Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime de medya ve magazin basını mensubu dostlarım saygı duyacaktır bundan eminim" ifadelerini kullanmıştı.

İSMİNİ AÇIKLADI!

Son olarak ilişkisi ile ilgili bir paylaşım daha yapan Gökhan Özen, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Spekülasyona gerek yok ben açıklayayım sizlerle paylaşmıştım bir ilişkim var ve sevgilimin kim olduğu medya kuruluşlarında araştırma konusu olmuş bu da normal ve anlayışla karşılıyorum. Kulaktan duyma bilgilerle haber yapmayınız benden duyun. İsmi Naz Türkiye'deki müzik yapım şirketimizde sosyal medya yöneticisi olarak çalışmakta ve Amerikalı falan da değil isminden anlaşılacağı üzere yabancı da değil sanırım bu kadarı yeterli olur. Daha önce de söylediğim gibi ilişkimi kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyorum. Buna saygı gösterecek tüm medya mensubu dostlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum ki bu sayede biz de ilişkimizi olması gerektiği gibi en doğal haliyle yaşayabilelim"

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ ÜNLÜLER VE EŞLERİNİN TANIŞMA HİKAYELERİ...

KADİR DOĞULU VE NESLİHAN ATAGÜL

Türk televizyon dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu, hem kariyerlerindeki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumla sık sık gündeme geliyor. İkili ilk kez 2013 yılında yayınlanan "Fatih Harbiye" dizisinin setinde bir araya geldi. Dizide partner olan çiftin kamera arkasındaki uyumu kısa sürede gerçek hayata da yansıdı.

Kadir Doğulu, Neslihan'ı ilk gördüğü anda "çarpıldığını" dile getirirken, Atagül ise eşine dair ilk izlenimlerini, "Merhameti, vicdanı, set ekibiyle kurduğu uyum ve disiplini beni çok etkilemişti" sözleriyle anlatıyor. Ancak ikisinin de kabul ettiği gibi, bu aşkın ilk adımını atan taraf Neslihan oldu.

HER ŞEY BİR MASAJLA BAŞLADI!

Doğulu, o günleri "Etrafında pervane gibi dolanıyordum, sonra kendimi toparladım ve uzaktan gözlemlemeye başladım. Bir gün çok yorgundum, koltukta oturuyordum, Neslihan omzuma ve boynuma masaj yaptı. İşte o an tamamen bitmiştim" diyerek hatırlıyor. Atagül ise bu anı "Aslında ilk ben tavladım" diyerek doğruluyor.

Tanışmalarının ardından ilişkileri hızla ciddileşen çift, 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi. O günden bu yana hem özel yaşamlarında hem de iş hayatlarında birbirlerine verdikleri destekle örnek bir çift olarak anılıyorlar.

Bugün hâlâ aşklarını ilk günkü heyecanla sürdüren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hikâyesi, bir dizide başlayan ve gerçeğe dönüşen bir masal olarak hafızalarda yer ediyor.

SETTE BAŞLAYAN BİR DİĞER AŞK: ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını 2022 yılında İtalya'da yaptıkları romantik düğünle ölümsüzleştirmişti. Ancak bu masalsı evliliğin başlangıcı çok daha eskiye, 2014 yılına uzanıyor. İkilinin yolları, o dönem milyonları ekran başına kilitleyen Kiraz Mevsimi dizisinin setinde kesişmişti.

Yıllar geçse de birbirlerine duydukları sevgi hiç eksilmedi. Çift, verdikleri röportajda aşklarının perde arkasını anlattı.

SET ARKADAŞLIĞI BÜYÜK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel'i ilk gördüğü anı hâlâ dün gibi hatırladığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Bu delilik, nereye düştüm böyle demiştim. Seke seke gezen, enerjisi yüksek biri. Ama sıcak mı emin olamıyorsunuz; çünkü bir yandan da tersi pis duruyor. Benden çok farklı bir aurası vardı. Ne olduğunu anlamadan âşık oldum, onun da bana âşık olması için çok uğraştım." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Çayoğlu'na göre bu yolculuk, aşk adına neler yapabileceğini keşfettiği bir deneyime dönüşmüştü.

"AYRI KALAMIYORDUK"

Peki Özge Gürel ne düşünüyor? Güzel oyuncu, aşklarının planlı bir şekilde gelişmediğini özellikle vurguluyor:
"Ben hiç o kadar öngörülü değildim. Bu dönüşüm benim için çok sonra oldu. Tam da olmaz dediğim bir anda âşık oldum. Bu ilişkide hiçbir şeyi zorlamamıza gerek kalmadı. Çünkü ayrı kalamıyorduk. Bir şekilde beraber kalmanın yolunu bulduk."

"HAYRANLIĞIM HİÇ GEÇMİYOR"

Çiftin birbirine duyduğu hayranlık hâlâ ilk günkü gibi. Özge Gürel, eşini anlatırken duygusal ifadeler kullandı:
"Dünyaya karşı satmaya çalışmadan, karşılığını umursamadan öyle içten bir samimiyeti ve merhameti var ki hayranlığım hiç geçmiyor. Film izlerken ağlıyorum diye bana gülüyor, gece üşümeyeyim diye yorganla dürüm yapmaya çalışıyor."

Serkan Çayoğlu ise eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:
"Sinirlensin, mutlu olsun, üzülsün fark etmez; duygularından hiç kaçmaz. Özge bulunduğu yere aydınlık getiriyor. Çok güçlü, çok akıllı, çok güzel, çok merhametli. Ne yapıyorsa bir incelik katıyor."

TARTIŞMALAR KISA SÜRÜYOR

Elbette onların da zaman zaman tartışmaları oluyor. Ancak Çayoğlu'na göre bu kavgalarda hep o geri adım atan taraf:
"Bunların uzun sürdüğü söylenemez ama genelde ilk yumuşama benden geliyor. Hatta sonunda hep haksız çıkıyorum. Haklı olsam da haksız çıkıyorum. Bizde kimin haklı olduğu değil, çözüme odaklanmak önemli."

EVDE PATRON KİM?

Evliliklerinde eğlenceli bir dinamik olduğunu söyleyen Gürel, "Evimiz aksiyonlu, patron sürekli değişiyor. Ruh halimize göre o gün kimin sözü geçer belli oluyor. Ama yemekler benden sorulur, çünkü en iyi ben yaparım. Ev işleri ise Serkan'da" diyerek ev hallerini de anlattı.

GERÇEK AŞKIN KANITI OLDULAR

2014'te başlayan set arkadaşlığı, 7 yıl sonra masalsı bir düğünle taçlandı. Bugün hâlâ birbirlerine sevgi ve saygıyla bakan çift, hayranlarının gözünde "gerçek aşk"ın karşılığı olmuş durumda.