Gonca Vuslateri minik kızı Asya'nın son halini paylaştı! Annesine benzerliği gözlerden kaçmadı...
Birçok dizi ve film projesinde rol alan oyuncu Gonca Vuslateri, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak sosyal medya hesabından 1 yaşındaki kızı Asya'yı paylaştı. Annesine gittikçe benzeyen Asya, beğeni yağmuruna tutuldu...
Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:30