Trend Galeri Trend Magazin Gören herkes hayran kalıyor! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in evi moda dergilerinden fırlamış gibi

2016 yılında evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2022'de ilk çocukları Kurt Efe'yi dünyaya getirerek ailelerini genişletmenin sevincini yaşadı. Ünlü çiftin İstanbul'daki evi ise göz alıcı mimarisi ve şık detaylarıyla dikkat çekti. İşte Tatlıtuğ ailesinin o çok konuşulan evi!

Giriş Tarihi: 07.08.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:27
Magazin dünyasında adlarından sıkça söz ettiren ünlü isimlerin özel hayatları kadar yaşadıkları evler de ilgi odağı oluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in kütük evleri de en çok dikkat çekenler arasında.

2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin stil danışmanı olan Başak Dizer, dizinin setinde oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'la tanışarak arkadaşlıkları başladı.

Ünlü çiftin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bu mutlu evliliğinden 2022 yılında Kurt Efe dünyaya geldi.

Ünlü çiftin oğulları Kurt Efe'yle birlikte oturdukları ev tasarımıyla adeta büyüledi.

Stil danışmanı Başak Dizer'in farklı ve güzel tarzı da evine yansıdı.

Adeta moda dergisinden çıkan evde tasarım oturma grupları ve masa seçimiyle bambaşka bir hava kazandı.

Ayrıca tablo ve aksesuar seçimleri de evin aurasını değiştirmiş.

Çiftin evinde modern aksesuarlarla vintage mobilyaların uyumu dikkat çekti.

Evin dekorasyonunda pop-art ve doğadan ilham alan eğlenceli, renkli ve dikkat çekici parçalar kullanılmış.

En dikkat çeken pop-art objelerden biri de koridorda bulunuyor.

Koridorda bulunan pembe aynayı görenler oldukça beğendi.

Oturma odasında çizgili bir koltuk tercih eden çift, dikdörtgen cam sehpayla odaya farklı bir hava kattı. Renkli yastık kılıfları ve tabloyla muhteşem bir dizayna imza atmışlar.

Işıklandırma seçimleri de görenlerden tam puan alıyor.

Geniş balkonunu ise koltuk takımıyla tamamladılar. Balkonda ise gri koltuk takımını tercih etmişler.

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, lüks yaşamlarıyla merak konusu oluyor. İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

