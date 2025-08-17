Trend Galeri Trend Magazin Gören herkes kardeşi Ajda Pekkan sanıyordu! Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Farklı bir imaj isterken bakın kime benzemiş...

Gören herkes kardeşi Ajda Pekkan sanıyordu! Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Farklı bir imaj isterken bakın kime benzemiş...

Süperstar Ajda Pekkan'ın ikizi gibi görünen kardeşi Semiramis Pekkan, sahneye çıktığı ilk günlerde kendisini Ajda'dan ayırmak için özel bir imaj yaratmış. Yıllar sonra itiraf eden Semiramis Pekkan, farklı görünmek isterken kime benzediğini ve yaptıklarını anlattı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 17.08.2025 08:40 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 09:21
Süperstar Ajda Pekkan, sahne performansı ve şarkılarıyla en sevilen sanatçılardan. Hem Yeşilçam'da oyunculuk kariyeriyle dikkat çekmiş, hem de sahne performansıyla adından söz ettirmişti. Semiramis Pekkan da aynı dönemde oyunculuk ve şarkıcılıkta kendisini kanıtlamış hatta Altın Plak kazanmıştı.

KENDİNE FARKLI BİR İMAJ ÇİZDİ!

Süperstar ve kardeşi Semiramis Pekkan, sadece kariyerleri değil fiziksel özellikleriyle de oldukça benziyordu. Yüz hatları, saçları ve formda vücutlarıyla karıştırılacak kadar aynılardı. İşte o dönemde bu benzerliğin önüne geçmek isteyen Semiramis Hanım, sahneye ilk çıktığı günlerde farklı bir imaj yapmak istedi.

"OLGUN GÖZÜKMEK İÇİN İNCİ KOLYE TAKARDIM"

İkizi gibi benzediği süperstar'dan değişik görünmek için kendisine farklı bir imaj yaptığını itiraf eden Pekkan, "Yaşımız küçükken hep daha büyük görünmek istiyorduk. Saçlarımı toplardım hatta beni olgun göstersin diye inci kolye takardım.

Ben o zamanlar Ajda'dan değişik olayım diye Ajda'nın söylediği ya da onun sahnede olduğu şekilde olmayayım diye değişiklik yapmak istedim. Alaturka şarkıları alafranga müzikle okudum. O zamana kadar kimsede tüyler, otrişler yoktu. Öyle sahne kıyafetleri hazırladım" diyerek yaptıklarını anlattı.

'FARKLI OLAYIM DERKEN JEAN HARLOW'A BENZEDİM'

Semiramis Pekkan, annesinin de bu konuda kendisine fikir verdiğini anlattı: "Ben ilk şarkı söylemeye karar verdiğim zaman annem 'Ne giyeceksin?' dedi. Sonra elinde bir gazete küpürü Jean Harlow'nun fotoğrafı. O dönemin en hoş en feminen film artistlerinden biri.

Annem bana 'Ben seni böyle görüyorum' dedi. Aldım o fotoğrafı benim sahne kostümü yapan arkadaşıma götürdüm. 'Dört kostüme ihtiyacım var. Bu bana olur mu?' dedim. 'Müthiş fikir' dedi. Ve ben ilk sahneme öyle çıktım."

Yıllar geçtikçe Pekkan Kardeşler, birbirlerine daha da benzediler. Hatta birçok kişinin dışarıda Semiramis Pekkan'a "Ajda" diye seslendiğini de söylediler. Semiramis Hanım, evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılığı bırakıp moda konusunda markalaştı.

İşlerinde birbirlerini destekleyen kardeşler yıllar geçtikçe daha da birbirine yakınlaştı. İki kardeşe, muhabbetle daha nice başarılar ve sevgi dolu günler dilerim.