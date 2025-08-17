Trend
Gören herkes kardeşi Ajda Pekkan sanıyordu! Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Farklı bir imaj isterken bakın kime benzemiş...
Süperstar Ajda Pekkan'ın ikizi gibi görünen kardeşi Semiramis Pekkan, sahneye çıktığı ilk günlerde kendisini Ajda'dan ayırmak için özel bir imaj yaratmış. Yıllar sonra itiraf eden Semiramis Pekkan, farklı görünmek isterken kime benzediğini ve yaptıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 17.08.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 09:21