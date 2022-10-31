Trend Galeri Trend Magazin Gören Sezercik sandı! Güzel oyuncunun çocukluk karesine beğeni yağmuru! 44. yaşına nostaljik kutlama!

Gören Sezercik sandı! Güzel oyuncunun çocukluk karesine beğeni yağmuru! 44. yaşına nostaljik kutlama!

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler,özellikle nostaljik kareleri ile çok konuşuluyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntüleri ile hayranlarını şaşırtmayı seviyor. Peki, fotoğraftaki bu küçük kız çocuğu sizce kim? Şimdilerde 44 yaşına basan güzel oyuncu doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı sosyal medyadan yorum yağdı. "Bakışları hiç değişmemiş" diyen de oldu, 'Sezercik'e benzetende. Bakalım siz bu minik kızı tanıyabilecek misiniz? İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...