Trend Galeri Trend Magazin Gören Sezercik sandı! Güzel oyuncunun çocukluk karesine beğeni yağmuru! 44. yaşına nostaljik kutlama!

Gören Sezercik sandı! Güzel oyuncunun çocukluk karesine beğeni yağmuru! 44. yaşına nostaljik kutlama!

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler,özellikle nostaljik kareleri ile çok konuşuluyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntüleri ile hayranlarını şaşırtmayı seviyor. Peki, fotoğraftaki bu küçük kız çocuğu sizce kim? Şimdilerde 44 yaşına basan güzel oyuncu doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı sosyal medyadan yorum yağdı. "Bakışları hiç değişmemiş" diyen de oldu, 'Sezercik'e benzetende. Bakalım siz bu minik kızı tanıyabilecek misiniz? İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...

Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 14:44
Gören Sezercik sandı! Güzel oyuncunun çocukluk karesine beğeni yağmuru! 44. yaşına nostaljik kutlama!

Sosyal medya bu küçüş kızı konuşuyor! "Bakışları hiç değişmemiş" diyen de oldu, 'Sezercik'e benzetende. Bakalım siz bu minik kızı tanıyabilecek misiniz? İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...

Gören Sezercik sandı! Güzel oyuncunun çocukluk karesine beğeni yağmuru! 44. yaşına nostaljik kutlama!

Merve Boluğu ile sevgilisi DJ Mert Aydın'la dün nikah masasına oturdu. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Merve Boluğur ile Mert Aydın görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Heyecanını takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur gelinliğiyle göz kamaştırdı. Merve Boluğur'un tercih ettiği iki gelinlik de hayranlarından tam not aldı.

Gören Sezercik sandı! Güzel oyuncunun çocukluk karesine beğeni yağmuru! 44. yaşına nostaljik kutlama!

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mert Aydın'dan kameraların önünde evlilik teklifi almıştı. Boluğur, yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi vermişti.

Gören Sezercik sandı! Güzel oyuncunun çocukluk karesine beğeni yağmuru! 44. yaşına nostaljik kutlama!

Oyuncu, "I said yes kocam" notunu eklediği paylaşımı ile evlilik teklifini duyurmuştu. Sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla 'kocam' hitabını kullanan Merve Boluğur dün muradına erdi. Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın'la Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girdi.

Gören Sezercik sandı! Güzel oyuncunun çocukluk karesine beğeni yağmuru! 44. yaşına nostaljik kutlama!

Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Merve Boluğur ile Mert Aydın görkemli bir düğünle evlendi.

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