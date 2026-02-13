Trend Galeri Trend Magazin Görenler "80 değil 40" dedi! Semiramis Pekkan ablası Ajda Pekkan'ın doğum günü partisinden yeni pozlar paylaştı!

Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, 80 yaşına girdi. Semiramis Pekkan ise ablasının yeni yaşını kutlama paylaşımlarına doyamadı! Birbirlerine olan düşkünlükleriyle bilinen ikiliden Semiramis Pekkan, ablasının doğum gününden yeni bir kare yayınladı.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 17:01 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 17:05
1964 yılında 'Göz Göz Değdi Bana' şarkısıyla giriş yaptığı müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Ajda Pekkan, 12 Şubat'ta 80 yaşına girdi.

Türk müzik dünyasında 'Süperstar' lakabıyla tanınan Ajda Pekkan; sahnelerin tozunu attıran enerjisi, fit görünümü ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiren başarılı isimler arasında yer alıyor.

Bugün 80. yaşına basan sanatçının doğum gününü ilk kutlayanlardan biri ise biricik kardeşi Semiramis Pekkan olmuştu.

İki kardeş birbirlerine olan bağlılıkları ile sık sık dile gelirken, Semiramis Pekkan'ın ablası için yazdığı duygu dolu not kalpleri ısıtmıştı.

"NİCE SENELERİMİZE"

Pekkan, ablası Ajda Pekkan'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kutlamıştı. Pekkan, ablasıyla birbirlerine sarmaş dolaş sarıldıkları hallerini yayınladığı fotoğrafa, "Canım kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Daha nice senelerimize" notunu düşmüştü.

PAYLAŞIMA DOYAMADI!

Son olarak Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan'ın 80. yaş günü için çıktıkları kutlama yemeğinden yeni bir kare yayınladı. "Dün akşamdan" notunu düşerek paylaştığı poza kısa sürede takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

İşte diğer ünlü isimlerin doğum tarihleri...

GÖNÜL YAZAR

Türk müziğinin altın dönemine damga vuran, sesi ve güzelliğiyle yıllarca sahnelerin aranan ismi olan Gönül Yazar, 1950'li yıllardan bu yana sanat dünyasının en parlak yıldızlarından biri olarak anılıyor.

"Taş Bebek" lakabıyla hafızalara kazınan Yazar, hem sahne duruşuyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelmişti.

Son olarak 'taş bebek' lakaplı Gönül Yazar, 89. yaşını kutlamıştı.

Arkadaşlarının düzenlediği doğum günü partisine neşesiyle damga vuran Yazar, ilginç isteği ile dikkat çekmişti.

Daha önce 6 kere evlenen Gönül Yazar, pastasındaki mumları ise "Çok zayıfladım, biraz kilo almak istiyorum. Yeni yaşımda belki koca da olur" diyerek üflemişti.

Usta sanatçı ayrıca hakkında çıkan hastalık haberlerini ise "Hepsi yalan dolan. Hakan, güzel bir proje hazırlarsa sahneye bile çıkarım" diyerek yalanlamıştı.

Peki siz günümüzde bile hala 'taş bebek' olarak anılan Gönül Yazar'ın doğum tarihini biliyor musunuz?

Yazar, 12 Ağustos 1936 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

CEYDA ATEŞ

14 Ekim 1988

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

YILDIZ TİLBE

16 Temmuz 1966

KENAN İMİRZALIOĞLU

18 Haziran 1974

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952