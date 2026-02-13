Trend
Görenler "80 değil 40" dedi! Semiramis Pekkan ablası Ajda Pekkan'ın doğum günü partisinden yeni pozlar paylaştı!
Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, 80 yaşına girdi. Semiramis Pekkan ise ablasının yeni yaşını kutlama paylaşımlarına doyamadı! Birbirlerine olan düşkünlükleriyle bilinen ikiliden Semiramis Pekkan, ablasının doğum gününden yeni bir kare yayınladı.
Giriş Tarihi: 13.02.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 17:05