Görenler "80 değil 40" dedi! Semiramis Pekkan ablası Ajda Pekkan'ın doğum günü partisinden yeni pozlar paylaştı!

"NİCE SENELERİMİZE"

Pekkan, ablası Ajda Pekkan'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kutlamıştı. Pekkan, ablasıyla birbirlerine sarmaş dolaş sarıldıkları hallerini yayınladığı fotoğrafa, "Canım kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Daha nice senelerimize" notunu düşmüştü.