Trend Galeri Trend Magazin Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i herkesi ters köşe yaptı! Meğer usta oyuncunun kızıymış

Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ı buluşturan Selvi Boylum Al Yazmalım, aradan geçen yıllara rağmen hala ilgiyle izleniyor. Filmde Samet'i canlandıran çocuk oyuncunun bugün kim olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada büyük şaşkınlık yaşandı. İşte herkesi ters köşe yapan gerçek…

Giriş Tarihi: 27.01.2026 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:45
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterine hayat veren çocuk oyuncunun kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam efsanelerinden. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerinde yer aldığı film Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran eserlerden.

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, 'Sevgi neydi?' repliği ile hafızalara kazındı.

Asya'nın büyük aşkı İlyas yerine Cemşit'i seçmesi bizi çok üzse de yıllar geçtikçe Asya'nın doğru bir karar verdiğini bir nesil yaşayarak öğrendi.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i öyle biri çıktı ki ilk defa duyanların ağzı açık kaldı.

Defalarca izlesek bile tekrar tekrar ağladığımız sahnelere hayat veren usta oyuncular Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yanı sıra filmin küçük yıldızı 'Samet' de merak konusu oldu.

Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, şimdilerin başarılı kadın oyuncularından Elif İnci, üstelik Yeşilçam'ın usta isminin de kızı.

Dizide canlandırdığı Samet rolüyle hafızalara kazınan yıldız, Yeşilçam'ın usta isminin kızı çıktı.

Usta oyuncu Bilal İnci ile tiyatrocu Perihan Doygun'un kızı olan Elif İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile başrolü paylaştı.

İnci, 1994 yılında Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filminde hayat verdiği Raziye rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Yeşilçam'ın kötü adamı olarak bilinen Bilal İnci'nin kızı olduğunu duyanlar oldukça şaşırdı.

İşte öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan diğer ünlüler...

Macit Flordun - Tardu Flordun

Günay Girik - Fatma Girik

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

İNTİZAR - YILDIZ TİLBE

İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe