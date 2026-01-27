Trend
Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i herkesi ters köşe yaptı! Meğer usta oyuncunun kızıymış
Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ı buluşturan Selvi Boylum Al Yazmalım, aradan geçen yıllara rağmen hala ilgiyle izleniyor. Filmde Samet'i canlandıran çocuk oyuncunun bugün kim olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada büyük şaşkınlık yaşandı. İşte herkesi ters köşe yapan gerçek…
Giriş Tarihi: 27.01.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:45