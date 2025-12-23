Görenler inanamıyor! 90’ların “Of Aman Nalan”ı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

90'lı yıllara damgasını vuran "Of Aman Nalan", uzun bir aranın ardından yeniden sahnelerde! Bir dönem şarkılarıyla listeleri altüst eden ve herkesin ezbere bildiği Nâlân, geçen yıllar içinde nasıl bir değişim yaşadı? Müzik dünyasında bıraktığı izlerle hafızalara kazınan sanatçı, hit parçalarının ardından bugün hangi projelerle gündemde? Eski albümlerindeki o dinamik ruhu hâlâ taşıyan Nâlân, geri dönüşüyle hayranlarını hem duygulandırıyor hem de müziğe olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. İşte sanatçının çok az bilinen yaşam öyküsü ve bugünkü hayatına dair merak edilenler…