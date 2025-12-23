Trend Galeri Trend Magazin Görenler inanamıyor! 90’ların “Of Aman Nalan”ı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Görenler inanamıyor! 90’ların “Of Aman Nalan”ı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

90'lı yıllara damgasını vuran "Of Aman Nalan", uzun bir aranın ardından yeniden sahnelerde! Bir dönem şarkılarıyla listeleri altüst eden ve herkesin ezbere bildiği Nâlân, geçen yıllar içinde nasıl bir değişim yaşadı? Müzik dünyasında bıraktığı izlerle hafızalara kazınan sanatçı, hit parçalarının ardından bugün hangi projelerle gündemde? Eski albümlerindeki o dinamik ruhu hâlâ taşıyan Nâlân, geri dönüşüyle hayranlarını hem duygulandırıyor hem de müziğe olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. İşte sanatçının çok az bilinen yaşam öyküsü ve bugünkü hayatına dair merak edilenler…

Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:07
Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

90'lı yılların popüler sahnelerinden biri olan Nâlân, gerçek adıyla Emine Nâlân Tokyürek, 15 Kasım 1973 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Polis bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü kızı olarak dünyaya gelen Nâlân, henüz 3 yaşındayken ailesiyle birlikte babasının tayini nedeniyle İstanbul'a taşındı. İlkokula İstanbul'da başlasa da, beşinci sınıftan sonra Afyonkarahisar'a taşınarak eğitimine burada devam etti.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Nâlân, 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda ortaokula adım attı ve kanun eğitimi almaya başladı. Lise ve üniversite yıllarında şan bölümünde eğitimini sürdürerek klasik Türk müziği konusunda sağlam bir altyapı kazandı. Üniversite yıllarında okul arkadaşlarıyla Beşiktaş Sokak Bar'da sahne alarak ilk sahne deneyimini yaşadı.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Profesyonel kariyeri 1993 yılında birkaç farklı sahnede başladı. O dönem ünlü müzik adamı Garo Mafyan, hazırladığı albüm için bir solist arayışındaydı ve Nâlân'ı sahnede dinledikten sonra albümü onun okumasını istedi. Böylece kısa sürede ilk albümü için hazırlıklar tamamlandı.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

1994 yılında yayınlanan "Of Aman" albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Nâlân, uzun yıllar "Of Aman Nalan" adıyla anıldı. Kariyeri boyunca menajerliğini Halis Bütünley üstlendi ve hemen her albümünden en az bir hit şarkı çıkarmayı başardı.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Kendi şarkılarını yazıp besteleyen Nâlân, 2007 yılında Türk Sanat Müziği eserlerini yorumladığı "Türk Sineması Klasikleri" albümüyle farklı bir müzik yolculuğuna da imza attı.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

İŞTE SON HALİ!

Dokuzuncu stüdyo albümü "Demode" ise 3 Mart 2009'da Seyhan Müzik etiketiyle çıktı. Albümden "Yaralıyım", "Mnyk" ve "Söz Verdik Biz Allah'a" şarkıları için klipler çekildi ve dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Ayrıca Şükrü Tunar tribute albümünde de "Unut Beni Kalbimdeki Hicranla Yalnız Kalayım" şarkısıyla yer aldı.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Bugün Nâlân, 90'ların efsaneleşmiş sesi olmasının yanı sıra, yeni projeler ve şarkılarla müzik hayatına devam ediyor. 2019 ve sonrası dönemde "Aşk Senin Neyine", "Deli Aşk", "Rüya" ve "Kıskanırım Seni Ben" gibi single çalışmalarıyla eski hayranlarını sevindirdiği gibi, yeni nesil dinleyiciler tarafından da keşfedilmeye devam ediyor.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Nâlân, hem sahnede hem de stüdyoda müzik tutkusunu canlı tutan isimlerden biri olarak müzik kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

90'LARIN BİR DİĞER EFSANE İSMİ ASYA'NIN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Asya, gerçek adıyla Tülay Keçialan, 1 Mart 1965'te Eskişehir'de dünyaya geldi.

1990'ların duygusal pop müziğinin sembollerinden biri haline gelen Asya, Nilüfer'in desteğiyle başladığı profesyonel müzik yolculuğunu, yıllar içinde unutulmaz hitlerle taçlandırdı.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

MÜZİĞE ESKİŞEHİR'DE BAŞLADI

Ahmet ve Şencan Keçialan çiftinin kızı olarak doğan Asya'nın müzik tutkusunun temelleri, Eskişehir'deki çocukluk yıllarında atıldı. Ortaokul döneminde Eskişehir Halk Eğitim Merkezi'nde müzik eğitimi aldı ve Ahmet Kanatlı Lisesi yıllarında Milliyet Gazetesi Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Türk Halk Müziği dalında birincilik kazandı.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Liseden sonra Bodrum'da sahne almaya başlayan genç sanatçı, o dönemde Tülay Saygın adını kullanıyordu. Ünlü müzisyen İlhan Feyman'ın davetiyle Ankara'ya taşınarak profesyonel müzik hayatına adım attı.

1980'li yıllarda Grup Angora'nın solisti olarak otellerin roof barlarında İngilizce repertuvarıyla sahne aldı ve TRT Ankara'da yayımlanan çocuk programlarında müzik yaptı.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

EUROVİSİON VE NİLÜFER DÖNEMİ

1990 yılında Eurovision Türkiye Finali'ne "Zamanda Gezinti" adlı şarkıyla katılan Tülay Saygın, aynı sahneyi Sertab Erener, İzel, Fatih Erkoç gibi önemli isimlerle paylaştı. Her ne kadar yarışmayı kazanamasa da performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Bu performansı izleyen Nilüfer, genç sanatçının sesine hayran kaldı ve onu vokalist olarak ekibine dahil etti. Dört yıl boyunca Nilüfer'e sahnede ve albümlerinde eşlik eden Asya, bu dönemde müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

1992 yılında İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nda "Haykır Sevda Dağlarına" adlı şarkısıyla birincilik kazanan sanatçı, adını geniş kitlelere duyurdu.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Asya İsmiyle Parlayan Yıldız

1994 yılında Nilüfer'in prodüktörlüğünde yayımlanan "Asya" albümüyle sahne adını değiştiren sanatçı, "Vurulmuşum Sana", "Yoksun Sen" ve "Romantik Aşk" gibi şarkılarla 90'ların en popüler kadın vokallerinden biri oldu.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

1996'da çıkan ikinci albümünde yer alan "Beni Aldattın" büyük bir hit haline geldi. 1999'da yayımladığı "Masum" albümü, sanatçının olgun dönemine geçişini simgeledi. Aynı yıllarda iş insanı Şevki Kaygusuz ile evlenen Asya'nın bu evlilikten Aslı adında bir kızı dünyaya geldi.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

2000'lerden Günümüze: İşte Son Hali!

2002'de "Dönmem Yolumdan", 2007'de ise "Aşktır Beni Güzel Yapan" albümlerini çıkaran Asya, söz yazarlığı yönünü de ön plana çıkardı. 2014 tarihli "Aşk İz Bırakır" albümüyle müzikteki kalıcı yerini pekiştirdi.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Son yıllarda müzik üretimine tekli formatında devam eden sanatçı, 2020'de "Unutup Gitti", 2022'de "Bizim Hikayemiz", 2025'te ise "Hatıran Yeter" ve Ege ile birlikte "Yalan Oldu" şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

90'LARA DAMGA VURMUŞ BİR DİĞER İSİM: FERDA ANIL YARKIN

21 Ağustos 1970 doğumlu sanatçı, müzikle iç içe bir ailede büyüdü. Babası Deniz Astsubayı ve bestekâr Kamuran Yarkın, ağabeyleri Ferruh ve Fahrettin Yarkın ise "Yarkın Ritm Grubu"nun kurucularındandı.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü mezunu olan Yarkın, akademik müzik eğitimini pop sahnesine taşıyarak duygusal melodilerle modern tınıları birleştirdi.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Ferda Anıl Yarkın, 1993 yılında yayımladığı "Aşkın Yetmez" albümüyle çıkış yaptı. Ancak asıl patlamasını, 1996'da piyasaya sürdüğü "Sonuna Kadar" albümüyle yaşadı. Siyah kıyafetleri, sade ama etkileyici tarzı ve derin duygular barındıran sözleriyle dönemin en popüler erkek vokallerinden biri haline geldi.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Ancak 1999'da çıkan "Unuttum Sanma" albümü, deprem dönemine denk geldiği için beklenen ilgiyi görmedi ve sanatçı müzikten bir süre uzaklaştı.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

İŞTE ÜNLÜ ŞARKICININ SON HALİ!

Yedi yıllık bir aranın ardından, 2006'da "Ayrılmayalım" albümüyle yeniden müzikseverlerle buluştu. Ardından televizyon projelerinde de yer alan sanatçı, "Şarkı Söylemek Lazım" ve "Korolar Çarpışıyor" gibi yarışma programlarında jüri ve koro şefi olarak ekranlara geldi.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Geçtiğimiz yıllarda Metin Özülkü, Eda Özülkü ve Yeşim Salkım ile birlikte kurduğu "Çılgınlar Kulübü" projesiyle yeniden sahnelerde boy gösteren Yarkın, 2019 yazında "Aramadın Aylardır" şarkısıyla nostalji rüzgârı estirmişti.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Bugün hâlâ sahne çalışmalarına ve stüdyo projelerine devam eden Ferda Anıl Yarkın'ın son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafları, "Yıllar ona zarafet katmış" ve "O sen misin, inanamadık!" yorumlarıyla gündem oldu. 90'ların romantik sesi Ferda Anıl Yarkın, zamana meydan okuyan duruşuyla hâlâ kalplerde özel bir yer tutuyor.

Görenler inanamıyor! 90’ların Of Aman Nalanı şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

TÜRKİYE'NİN BAMBİ'Sİ BURÇİN ORHON'U GÖRDÜNÜZ MÜ?

Türk dans ve sahne sanatlarının önemli isimlerinden Burçin Orhon, uzun yıllardır hem dans dünyasında hem de oyunculuk kariyerinde adından söz ettiriyor. 17 Mart 1962 doğumlu olan Orhon, İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve sanata olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştır.