Görenler 'İşte gerçek aşk' diyor! Kıvanç Kasabalı'ya eşi Sedef Avcı'dan kalpleri ısıtan doğum günü paylaşımı...
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı cephesinden kalpleri ısıtan bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik ve romantik karelerle kutladı.
Giriş Tarihi: 24.02.2026 15:41