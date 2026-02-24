Trend Galeri Trend Magazin Görenler 'İşte gerçek aşk' diyor! Kıvanç Kasabalı'ya eşi Sedef Avcı'dan kalpleri ısıtan doğum günü paylaşımı...

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı cephesinden kalpleri ısıtan bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik ve romantik karelerle kutladı.

Giriş Tarihi: 24.02.2026 15:41
Ekranların sevilen ismi Sedef Avcı, hayat arkadaşı Kıvanç Kasabalı'nın doğum gününe özel bir albüm paylaştı.

Birlikte geçirdikleri mutlu anlardan kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Avcı, paylaşımıyla kısa sürede binlerce beğeni topladı. Çiftin birbirlerine olan bakışları sosyal medya kullanıcıları tarafından "İşte gerçek aşk bu" yorumlarıyla karşılandı.

AİLE SAADETİ GÖZ DOLDURDU

Paylaşımda sadece çiftin romantik anları değil, oğulları Can ile olan eğlenceli ve samimi kareleri de dikkat çekti.

Doğayla iç içe ve mütevazı yaşamlarıyla bilinen ünlü çiftin aile saadeti, hayranlarından tam not aldı.

20 YILA DAYANAN MUTLU BİRLİKTELİK

2005 yılında nikah masasına oturan ve o günden bu yana huzurlu evlilikleriyle örnek olan ikili, magazin dünyasının en istikrarlı çiftleri arasında yer alıyor.

Kıvanç Kasabalı'nın yeni yaş heyecanına ortak olan takipçileri, ünlü oyuncuya iyi dileklerde bulundu.

Öte yandan kendisi gibi oyuncu Kıvanç Kasabalı ile 2005 yılında nikah masasına oturan Sedef Avcı da, geçtiğimiz aylarda 44 yaşına basmıştı.

"TURKİSH DELİGHT"

Yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutlayan Avcı'nın tişörtündeki "Turkish Delight" yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Sedef Avcı'nın yeni yaşını eşi Kıvanç Kasabalı da romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

Asansörde çektirdikleri bu pozu paylaşan Kasabalı, 'Mutlu yaşlara birtanem' notunu düştü.

Öte yandan Can adını verdikleri bir oğulları bulunan çift, örnek evlilikleriyle de alkış topluyor.

