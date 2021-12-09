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Görkem Sevindik kural bozdu! "Oğlum diye demiyorum çok yakışıklıdır"

Son olarak 'Kırmızı Kamyon' dizisinde oynayan ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in kural bozdu. Görkem Sevindik'in geçen yıl pandemi döneminde basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir'le sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu da yaşayan Görkem Sevindik, kural bozdu. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftten Sevindik, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

Giriş Tarihi: 09.12.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 13:51
Görkem Sevindik kural bozdu! Oğlum diye demiyorum çok yakışıklıdır

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız dünyaevine giren ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Görkem Sevindik, kural bozdu. Ünlü oyuncu, bebeğinin fotoğrafını ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu.

Görkem Sevindik kural bozdu! Oğlum diye demiyorum çok yakışıklıdır

'Ramo', 'Söz' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' gibi birçok projede rol alan Görkem Sevindik'in, pandemi döneminde gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun, basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştirdiği öğrenilmişti.

Görkem Sevindik kural bozdu! Oğlum diye demiyorum çok yakışıklıdır

SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞTİ

Her fırsatta basın mensuplarından kaçan sevgilisi Kübra Siyahdemir ile evlendiğini gizleyen 35 yaşındaki Sevindik, sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Görkem Sevindik kural bozdu! Oğlum diye demiyorum çok yakışıklıdır

SEVİNDİK'TEN BİR İLK

Geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu da yaşayan Görkem Sevindik, kural bozdu. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftten Sevindik, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

Görkem Sevindik kural bozdu! Oğlum diye demiyorum çok yakışıklıdır

"OĞLUM DİYE DEMİYORUM, ÇOK YAKIŞIKLIDIR"

Bebeğinin fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır" ifadelerini kullandı.

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