Görkem Sevindik kural bozdu! "Oğlum diye demiyorum çok yakışıklıdır"

Son olarak 'Kırmızı Kamyon' dizisinde oynayan ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in kural bozdu. Görkem Sevindik'in geçen yıl pandemi döneminde basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir'le sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu da yaşayan Görkem Sevindik, kural bozdu. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftten Sevindik, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız dünyaevine giren ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Görkem Sevindik, kural bozdu. Ünlü oyuncu, bebeğinin fotoğrafını ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu.

'Ramo', 'Söz' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' gibi birçok projede rol alan Görkem Sevindik'in, pandemi döneminde gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun, basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştirdiği öğrenilmişti.

SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞTİ Her fırsatta basın mensuplarından kaçan sevgilisi Kübra Siyahdemir ile evlendiğini gizleyen 35 yaşındaki Sevindik, sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

SEVİNDİK'TEN BİR İLK Geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu da yaşayan Görkem Sevindik, kural bozdu. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftten Sevindik, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.