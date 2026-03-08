Trend
Görüntüler izlenme rekoru kırıyor! Emir Can İğrek 5 yaşındaki hayranıyla düet yaptı: "Tırnağın kırılmasın"
Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, son konserinde sahneyi 5 yaşındaki minik hayranıyla paylaşarak izleyenleri kendine hayran bıraktı. "Tırnağın Kırılmasın" şarkısını küçük misafiriyle birlikte seslendiren başarılı sanatçı, ortaya çıkan samimi görüntülerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce kişinin alkışları arasında gerçekleşen bu sürpriz düet, hem konserdekilere hem de videoyu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 08.03.2026 14:39