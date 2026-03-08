Görüntüler izlenme rekoru kırıyor! Emir Can İğrek 5 yaşındaki hayranıyla düet yaptı: "Tırnağın kırılmasın"

Konser sırasında ön sıralarda bulunan dinleyicileriyle sohbet eden Emir Can İğrek, kalabalığın arasında sadece 5 yaşında olan bir hayranının olduğunu fark etti. Sanatçı, küçük çocuğun şarkılara eşlik ettiğini görünce sahneye davet ederek mikrofonu paylaştı.