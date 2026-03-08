Trend Galeri Trend Magazin Görüntüler izlenme rekoru kırıyor! Emir Can İğrek 5 yaşındaki hayranıyla düet yaptı: "Tırnağın kırılmasın"

Görüntüler izlenme rekoru kırıyor! Emir Can İğrek 5 yaşındaki hayranıyla düet yaptı: "Tırnağın kırılmasın"

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, son konserinde sahneyi 5 yaşındaki minik hayranıyla paylaşarak izleyenleri kendine hayran bıraktı. "Tırnağın Kırılmasın" şarkısını küçük misafiriyle birlikte seslendiren başarılı sanatçı, ortaya çıkan samimi görüntülerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce kişinin alkışları arasında gerçekleşen bu sürpriz düet, hem konserdekilere hem de videoyu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 08.03.2026 14:39
Türk pop müziğinin son dönemde dikkat çeken isimlerinden biri olan Emir Can İğrek, müzik kariyeri boyunca yayınladığı şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. İğrek, son dönemde Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdiği yoğun konser programıyla sahne çalışmalarına devam ediyor.

Müzik hayatına Tekirdağ'da başlayan İğrek, özellikle "Nalan" ve "Müzik Kutusu" isimli parçalarıyla dijital platformlarda adını duyurmayı başardı.

Geniş bir yaş aralığına hitap eden sanatçı, konserlerinde dinleyicileriyle kurduğu etkileşimlerle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Sahne performansları sırasında sık sık hayranlarıyla diyalog kuran İğrek, bu etkinliklerde yaşanan anlarla sıkça sosyal medyada çok konuşuluyor.

Emir Can İğrek'İn Burdur'da verdiği son konseri, diğerlerinden farklı olarak sahnede yaşanan beklenmedik bir gelişmeyle öne çıktı.

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen etkinliğin ilerleyen saatlerinde yaşanan bir olay, kısa sürede dijital kanallar üzerinden geniş bir kitleye yayılarak günün en çok paylaşılan içerikleri arasına girdi.

Konser sırasında ön sıralarda bulunan dinleyicileriyle sohbet eden Emir Can İğrek, kalabalığın arasında sadece 5 yaşında olan bir hayranının olduğunu fark etti. Sanatçı, küçük çocuğun şarkılara eşlik ettiğini görünce sahneye davet ederek mikrofonu paylaştı.

HAYRANIYLA DÜET YAPTI!

Sahneye çıkan 5 yaşındaki minik misafir, sempatik tavırlarıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. İğrek, sahnedeki bu beklenmedik katılımcıyla kısa bir süre sohbet ettikten sonra orkestrasına bir sonraki şarkı için işaret verdi.

Emir Can İğrek minik hayranı ile beraber söyledi | Video

Sevilen parçalarından "Tırnağın Kırılmasın" çalmaya başladığında, küçük hayranı şarkının sözlerini söylemeye başladı. Mikrofonu tamamen çocuğa bırakan İğrek, performansın geri kalanını minik misafiriyle birlikte tamamladı.

Konser alanındaki izleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen o anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Binlerce etkileşim alan görüntülerde, 5 yaşındaki çocuğun şarkı sözlerini eksiksiz şekilde seslendirmesi dikkat çekti.

Kısa sürede izlenme rekorları kıran düet, sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı olarak kayıtlara geçti. Emir Can İğrek'in konseri, bu sürpriz performansla birlikte hafızalarda yer eden anlardan biri oldu.