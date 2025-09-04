Trend
'Gossip Girl' ve 'You'nun yıldızı baba oldu! Oyuncu Penn Badgley'nin ikiz bebekleri dünyaya geldi! Bakın miniklerin cinsiyeti neymiş...
'Gossip Girl' ve 'You' dizilerinde yıldızı parylayan Amerikalı oyuncu Penn Badgley 2017 yılında Domino Kirke ile nikah masasına oturmuştu. 8 yıldır evli olan çiftin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Bakın miniklerin cinsiyeti neymiş...
Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:53