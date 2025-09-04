Trend Galeri Trend Magazin 'Gossip Girl' ve 'You'nun yıldızı baba oldu!  Oyuncu Penn Badgley'nin ikiz bebekleri dünyaya geldi! Bakın miniklerin cinsiyeti neymiş...

'Gossip Girl' ve 'You'nun yıldızı baba oldu!  Oyuncu Penn Badgley'nin ikiz bebekleri dünyaya geldi! Bakın miniklerin cinsiyeti neymiş...

'Gossip Girl' ve 'You' dizilerinde yıldızı parylayan Amerikalı oyuncu Penn Badgley 2017 yılında Domino Kirke ile nikah masasına oturmuştu. 8 yıldır evli olan çiftin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Bakın miniklerin cinsiyeti neymiş...

Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:53
’Gossip Girl’ ve ’You’nun yıldızı baba oldu!  Oyuncu Penn Badgley’nin ikiz bebekleri dünyaya geldi! Bakın miniklerin cinsiyeti neymiş...

Amerikalı başarılı oyuncu Penn Badgley, Hollywood dünyasının yakışıklı isimleri arasında yer alıyor.

’Gossip Girl’ ve ’You’nun yıldızı baba oldu!  Oyuncu Penn Badgley’nin ikiz bebekleri dünyaya geldi! Bakın miniklerin cinsiyeti neymiş...

'Gossip Girl' ve 'You' dizilerinde kariyerini parlatan Badgley, zamanla yabancı basının en dikkat çekici isimlerinden biri oldu.

’Gossip Girl’ ve ’You’nun yıldızı baba oldu!  Oyuncu Penn Badgley’nin ikiz bebekleri dünyaya geldi! Bakın miniklerin cinsiyeti neymiş...

Özel hayatını daha çok kameraların arkasında yaşayan ünlü oyuncu bu sefer müjdeli bir haberle adından söz ettirdi.

’Gossip Girl’ ve ’You’nun yıldızı baba oldu!  Oyuncu Penn Badgley’nin ikiz bebekleri dünyaya geldi! Bakın miniklerin cinsiyeti neymiş...

2017 yılında Domino Kirke ile evlenen Hollywood oyuncusu ilk kez baba oldu.

’Gossip Girl’ ve ’You’nun yıldızı baba oldu!  Oyuncu Penn Badgley’nin ikiz bebekleri dünyaya geldi! Bakın miniklerin cinsiyeti neymiş...

İkizlerini kucağına alan Penn Badgley, kısa sürede gündem oldu.

’Gossip Girl’ ve ’You’nun yıldızı baba oldu!  Oyuncu Penn Badgley’nin ikiz bebekleri dünyaya geldi! Bakın miniklerin cinsiyeti neymiş...

Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

’Gossip Girl’ ve ’You’nun yıldızı baba oldu!  Oyuncu Penn Badgley’nin ikiz bebekleri dünyaya geldi! Bakın miniklerin cinsiyeti neymiş...

Ünlü çifte sanat camiasından birçok 'tebrikler' mesajı geldi.