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Gossip Girl'ün 'Georgina Sparks’ıydı... 39 yaşında hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg'in ölüm nedeni belli oldu!

'Gossip Girl'de canlandırdığı 'Georgina Sparks' karakteriyle hafızalara kazınan 39 yaşındaki oyuncu Michelle Trachtenberg, evinde ölü olarak bulunmuştu. Genç kadının ölümü, yabancı basın dünyasında geniş ses getirirken, ünlü oyuncunun ölüm sebebinin ne olduğu çok geçmeden anlaşıldı...

Giriş Tarihi: 17.04.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 12:32
Gossip Girl’ün ’Georgina Sparks’ıydı... 39 yaşında hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg’in ölüm nedeni belli oldu!

Bir döneme damga vuran 'Gossip Girl' dizisinde 'Georgina Sparks' karakterine hayat veren Michelle Trachtenberg'in hayatını kaybetmesi, hayranlarını adeta yasa boğmuştu.

Gossip Girl’ün ’Georgina Sparks’ıydı... 39 yaşında hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg’in ölüm nedeni belli oldu!

39 yaşında ölen ünlü oyuncu, son aylarda sosyal medya paylaşımlarında belirgin kilo kaybıyla dikkat çekiyordu.

Gossip Girl’ün ’Georgina Sparks’ıydı... 39 yaşında hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg’in ölüm nedeni belli oldu!

Şubat ayında yaşamını yitiren oyuncunun, ölümün "doğal" sebeplerle gerçekleştiği ifade edilmişti.

Gossip Girl’ün ’Georgina Sparks’ıydı... 39 yaşında hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg’in ölüm nedeni belli oldu!

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ!

Birkaç ay sonra New York yetkilileri tarafından açıklanan Adli tıp raporuna göre Trachtenberg, diyabetes mellitus (diyabet) komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Gossip Girl’ün ’Georgina Sparks’ıydı... 39 yaşında hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg’in ölüm nedeni belli oldu!

MİCHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

Babası Michael Trachtenberg, fiberoptik mühendisi; annesi Lana Trachtenberg önceleri oyuncu daha sonra ise vantrilog olmuştur. Rusya kökenlidir.