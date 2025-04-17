Trend Galeri Trend Magazin Gossip Girl'ün 'Georgina Sparks’ıydı... 39 yaşında hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg'in ölüm nedeni belli oldu!

Gossip Girl'ün 'Georgina Sparks’ıydı... 39 yaşında hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg'in ölüm nedeni belli oldu!

'Gossip Girl'de canlandırdığı 'Georgina Sparks' karakteriyle hafızalara kazınan 39 yaşındaki oyuncu Michelle Trachtenberg, evinde ölü olarak bulunmuştu. Genç kadının ölümü, yabancı basın dünyasında geniş ses getirirken, ünlü oyuncunun ölüm sebebinin ne olduğu çok geçmeden anlaşıldı...