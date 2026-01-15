Trend
Galeri
Trend Magazin
Göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü! Demet Akalın'ın duygusal anları... Kızı Hiran'nın bebeklik videosunu paylaştı!
Göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü! Demet Akalın'ın duygusal anları... Kızı Hiran'nın bebeklik videosunu paylaştı!
Pop müziğin güçlü sesi Demet Akalın, açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelirken bu kez duygusal bir paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından 11 yaşındaki kızı Hira'nın küçüklük yıllarına ait videosunu paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.
Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 10:21