Trend Galeri Trend Magazin Göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü! Demet Akalın'ın duygusal anları... Kızı Hiran'nın bebeklik videosunu paylaştı!

Göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü! Demet Akalın'ın duygusal anları... Kızı Hiran'nın bebeklik videosunu paylaştı!

Pop müziğin güçlü sesi Demet Akalın, açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelirken bu kez duygusal bir paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından 11 yaşındaki kızı Hira'nın küçüklük yıllarına ait videosunu paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:19 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 10:21
Müzik dünyasının başarılı isimlerinden olan Demet Akalın, zaman zaman yaptığı bomba açıklamalarla magazin gündeminde yer alıyor.

Gerek sahne performansları gerekse özel hayatına dair paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, sosyal medyada da oldukça aktif bir profil çiziyor.

Takipçileriyle sık sık etkileşim kuran Akalın'ın, son paylaşımı da duygusal anlardan biri oldu.

Ünlü isim, sosyal medya hesabında 11 yaşındaki kızı Hira'nın küçüklük yıllarına ait bir videoyu paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.

Demet Akalın Kızı Hira'nın bebeklik videosunu paylaştı

Akalın yaptığı paylaşıma ise, "Hiram'm, aşkım. Anne diyen dilini yediğim" notunu düştü.

Ünlü şarkıcının paylaşımı takipçiler tarafında beğeni yağmuruna tutuldu.

PEKİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN BİRİCİK ÇOCUKLARINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

ESRA DERMANCIOĞLU

Sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, hayatın doğal akışını paylaştığı bir günlük gibi kullanan Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sundu.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı:

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi.

OYUNCAK BEBEK OLDU!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü.

Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sessiz sedasız sevgilisi Ural Kaspar'la nikah masasına oturmuştu.

Helvacıoğlu çok geçmeden sevenlerine müjdeli haberi vermiş ve anne olacağını duyurmuştu.

15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getiren Helvacıoğlu ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Anne olduktan sonra kızıyla olan mutlu anlarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kalplerini ısıttı.

Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, bu kez minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı...

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınladı.

Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! "Bir futbolcu kolay yetişmiyor"