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Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer İtalya gezisinden paylaştı! Aşıklar el ele! Tüm gözler Kıvanç Tatlıtuğ'un üzerinde...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer son olarak İtalya sokaklarından aşk pozlarını takipçileri ile paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ poz verdi eşi Başak Dizer çekti. Yakın zamanda kreşe başlayacak olan Kurt Efe'nin eğitimi için taşımaya karar veren ünlü çiftin Londra'ya yerleşmeye hazırlandığı konuşulurken ikiliden İtalya pozları geldi. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ İtalya sokaklarında adeta aşk tazeledi. Yakışıklılığı ve karizması ile tüm bakışları üzerine toplayan Kıvanç Tatlıtuğ bol bol eşine poz verdi... İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in aşk pozları...

Giriş Tarihi: 04.11.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:13
Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer İtalya gezisinden paylaştı! Aşıklar el ele! Tüm gözler Kıvanç Tatlıtuğ’un üzerinde...

Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren, aile hayatlarıyla parmakla gösterilen gözde çiftlerden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer İtalya gezisinde romantik anlar yaşadı...

Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer İtalya gezisinden paylaştı! Aşıklar el ele! Tüm gözler Kıvanç Tatlıtuğ’un üzerinde...

Yakın zamanda kreşe başlayacak olan Kurt Efe'nin eğitimi için taşımaya karar veren ünlü çiftin Londra'ya yerleşmeye hazırlandığı konuşulurken ikiliden İtalya pozları geldi.

Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer İtalya gezisinden paylaştı! Aşıklar el ele! Tüm gözler Kıvanç Tatlıtuğ’un üzerinde...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer son olarak İtalya sokaklarından aşk pozlarını takipçileri ile paylaştı.

Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer İtalya gezisinden paylaştı! Aşıklar el ele! Tüm gözler Kıvanç Tatlıtuğ’un üzerinde...

Kıvanç Tatlıtuğ poz verdi eşi Başak Dizer çekti...

Yakışıklılığı ve karizması ile tüm bakışları üzerine toplayan Kıvanç Tatlıtuğ bol bol eşine poz verdi...

Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer İtalya gezisinden paylaştı! Aşıklar el ele! Tüm gözler Kıvanç Tatlıtuğ’un üzerinde...

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ İtalya sokaklarında adeta aşk tazeledi.

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