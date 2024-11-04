Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer İtalya gezisinden paylaştı! Aşıklar el ele! Tüm gözler Kıvanç Tatlıtuğ'un üzerinde...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer son olarak İtalya sokaklarından aşk pozlarını takipçileri ile paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ poz verdi eşi Başak Dizer çekti. Yakın zamanda kreşe başlayacak olan Kurt Efe'nin eğitimi için taşımaya karar veren ünlü çiftin Londra'ya yerleşmeye hazırlandığı konuşulurken ikiliden İtalya pozları geldi. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ İtalya sokaklarında adeta aşk tazeledi. Yakışıklılığı ve karizması ile tüm bakışları üzerine toplayan Kıvanç Tatlıtuğ bol bol eşine poz verdi... İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in aşk pozları...