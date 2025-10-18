Trend
Obayana'nın büyük aşkı Dilek gözlerden uzak bir hayat seçmişti… Pelin Sönmez’in son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa'nın kızı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Sönmez, ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Yıllardır sessizliğe gömülen ünlü isim, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Sönmez'in son hali sosyal medyada olay yarattı. Estetik operasyonlarla geçirdiği değişim herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 18.10.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 14:25