’Gözleri KaraDeniz’ bu akşam atv’de...Azil Güneş’le yakınlaşır!

Gözleri Karadeniz bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana gelecek...

Giriş Tarihi: 04.11.2025 06:17
Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür.

Mehmet dediğini yapmış, tüm ailesi ve konsey hakkında itirafçı olmuştur.

Gözleri Karadeniz 10. Bölüm 3. Fragmanı | Video

Osman'ın yokluğunda liderliği tamamen üstlenen Azil, ailesini ve Maçari soyadını kurtarmayı hedefler.

Mehmet, itirafçılığı sonrasında güç zehirlenmesi yaşamaktadır. Havva ve Sado'yu da yanına alarak tehlikeli bir işe daha atılırken, Azil'le karşı karşıya geleceğinden habersizdir.

Üst mercilerden gelen beklenmedik bir iş birliği teklifi, Azil'e Osman'ı kurtarma yolunda bir çıkış yolu gösterir.

Tehlikeli bir göreve atılan Azil, bu süreçte Güneş'le biraz daha yakınlaşır ve en sonunda ilişkilerine dair önemli bir karar alır.

Gözleri KaraDeniz heyecan dolu yeni bölümüyle yarın akşam atv ekranlarında.