Trend Galeri Trend Magazin 'Gözleri KaraDeniz'de Azil Güneş'e aşkını herkesin önünde ilan etti!

atv'nin Salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:55
Osman Maçari ve Haki gözaltına alınır. Azil onları çıkartmak için Mehmet ve Sado'nun sevkiyatını devlet ile ortaklaşa bir operasyonla çökertti.

Pusuya düşen Sado ve Mehmet zor kurtulur. Osman Maçari ve Haki çıkar. Ancak Azil ile Güneş'in yakınlığına şahit olan Osman Maçari bazı kararlar alarak herkesi topladığı yemekte bunları tek tek açıkladı.

Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Yemeğin en büyük sürprizi ise Mehmet Maçari'nin aileye, eve geri dönmesi oldu.

Osman, Mehmet'e Azil'e biat etmesini söyledikten sonra Güneşle boşanmalarını da şart koştu.

Peri ile Sancar için evlilik kararı aldı. Azil'e ise eş olarak Aslı'yı layık bulduğunu söyledi.

Azil'e de gönlü olup olmadığını sorduğu anda ise evde fırtına koptu. Azil, herkesin gözü önünde Güneş'e aşkını ilan etti.

Gözleri Karadeniz'de kartlar yeniden dağıtıldı!