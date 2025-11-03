Trend Galeri Trend Magazin 'Gözleri KaraDeniz'de Azil Güneş'le yakınlaşır!

'Gözleri KaraDeniz'de Azil Güneş'le yakınlaşır!

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi…Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 14:01
’Gözleri KaraDeniz’de Azil Güneş’le yakınlaşır!

Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür.

’Gözleri KaraDeniz’de Azil Güneş’le yakınlaşır!

Mehmet dediğini yapmış, tüm ailesi ve konsey hakkında itirafçı olmuştur.

Gözleri Karadeniz 10. Bölüm 3. Fragmanı | Video

’Gözleri KaraDeniz’de Azil Güneş’le yakınlaşır!

Osman'ın yokluğunda liderliği tamamen üstlenen Azil, ailesini ve Maçari soyadını kurtarmayı hedefler.

’Gözleri KaraDeniz’de Azil Güneş’le yakınlaşır!

Mehmet, itirafçılığı sonrasında güç zehirlenmesi yaşamaktadır. Havva ve Sado'yu da yanına alarak tehlikeli bir işe daha atılırken, Azil'le karşı karşıya geleceğinden habersizdir.

’Gözleri KaraDeniz’de Azil Güneş’le yakınlaşır!

Üst mercilerden gelen beklenmedik bir iş birliği teklifi, Azil'e Osman'ı kurtarma yolunda bir çıkış yolu gösterir.

’Gözleri KaraDeniz’de Azil Güneş’le yakınlaşır!

Tehlikeli bir göreve atılan Azil, bu süreçte Güneş'le biraz daha yakınlaşır ve en sonunda ilişkilerine dair önemli bir karar alır.

’Gözleri KaraDeniz’de Azil Güneş’le yakınlaşır!

Gözleri KaraDeniz heyecan dolu yeni bölümüyle yarın akşam atv ekranlarında.