'Gözleri KaraDeniz'de Güneş Mehmet'in infazını önlemek için boşanmaktan vazgeçti!

'Gözleri KaraDeniz'de Güneş Mehmet'in infazını önlemek için boşanmaktan vazgeçti!

atv'nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 12:35
GÜNEŞ'İN HAYATININ EN ZOR KARARI!

Gözleri Karadeniz'in son bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Mehmet, annesine istediğini yaptırarak aldığı parayla kendine yeni bir düzen kurdu. Ancak Osman Maçari, Mehmet'in Azil'e yaptığı teklifi duyunca öfkesine hakim olamadı.

Güneş, artık ne olursa olsun bu evliliği bitirmeye kararlıydı. Fakat Azil'in tavırlarından şüphelenir ve ondan bir şeyler sakladığını fark etti.

Azil, ne kadar ısrar etse de gerçeği açıklayamadı. Mehmet, Güneş boşanırsa ailesinin tüm sırlarını polise anlatacaktı. Mehmet'e son bir uyarıda bulunan Osman Maçari, sözünün dinlenmemesi üzerine dayıya infaz emrini verdi.

Güneş, boşanmak için Aslı'yla adliyenin yolunu tuttu. Ancak tam o sırada Mehmet'ten gelen bir fotoğraf her şeyi altüst etti.

Masada duran kayıtları gören Güneş, Azil'in ondan ne sakladığını anladı. Dayı silahını çekmiş, infaz an meselesidir.

Azil çaresizce engel olmaya çalışırken, Güneş herkesi kurtarmak için hayatının en zor kararını verir ve boşanmaktan vazgeçer!

