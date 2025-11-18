Trend
Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’den yürek yakan itiraf! Duyanların gözyaşlarını tutamadığı o acı: "Söylemeyecektim ama..."
ATV'nin sevilerek izlenen dizisi Gözleri Karadeniz'de Osman Maçari karakterine hayat veren usta oyuncu Mehmet Özgür, özel yaşamına dair samimi bir itirafta bulundu. Uzun yıllardır sahnelerin aranan yüzlerinden biri olan Özgür, bugüne dek kimseyle paylaşmadığı acı bir hikayesini anlatırken duyanlara duygusal anlar yaşattı. İşte duyanları gözyaşına boğan o acı…
Giriş Tarihi: 18.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:55