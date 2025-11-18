Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’den yürek yakan itiraf! Duyanların gözyaşlarını tutamadığı o acı: "Söylemeyecektim ama..."

"2005 YILINDA EVLADIMI KAYBETTİM"

"Ben 2005 yılında bir evlat kaybettim. Burada göbek bağı var. Onu hep buramda taşıyorum. Şimdi Allah bize bir evlat daha verdi, onu da buramda (kalbini göstererek) taşıyorum. Öyle işte, hikayesi o" ifadeleriyle hem hüzünlendirdi hem de yaşamındaki sevgi dolu bağları gözler önüne serdi.