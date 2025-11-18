Trend Galeri Trend Magazin Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’den yürek yakan itiraf! Duyanların gözyaşlarını tutamadığı o acı: "Söylemeyecektim ama..."

ATV'nin sevilerek izlenen dizisi Gözleri Karadeniz'de Osman Maçari karakterine hayat veren usta oyuncu Mehmet Özgür, özel yaşamına dair samimi bir itirafta bulundu. Uzun yıllardır sahnelerin aranan yüzlerinden biri olan Özgür, bugüne dek kimseyle paylaşmadığı acı bir hikayesini anlatırken duyanlara duygusal anlar yaşattı. İşte duyanları gözyaşına boğan o acı…

Giriş Tarihi: 18.11.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:55
Ünlü oyuncu, değişik bir takı ile ilgili soruya yanıt verirken içten bir şekilde konuşmaya başladı. "Bunu sonda yapsaydık, başta yaparsak sıkıntı olur ama hadi söyleyeyim" diyerek sözlerine başlayan Özgür, 2005 yılında yaşadığı büyük kaybı anlattı.

"2005 YILINDA EVLADIMI KAYBETTİM"

"Ben 2005 yılında bir evlat kaybettim. Burada göbek bağı var. Onu hep buramda taşıyorum. Şimdi Allah bize bir evlat daha verdi, onu da buramda (kalbini göstererek) taşıyorum. Öyle işte, hikayesi o" ifadeleriyle hem hüzünlendirdi hem de yaşamındaki sevgi dolu bağları gözler önüne serdi.

Bu açıklama, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçiler, Özgür'ün samimiyetine ve duygularını paylaşma cesaretine övgü dolu yorumlarla karşılık verdi.

Hayatındaki kayıpları ve kazandığı değerleri samimiyetle dile getiren Mehmet Özgür, ekran önündeki güçlü ve karizmatik imajının yanı sıra, özel yaşamındaki duygusal derinliğiyle de izleyicilerin kalbinde yer edinmeye devam ediyor.

Yıllardır izleyiciyi etkileyen performansları kadar, insani yönüyle de takdir toplayan Özgür'ün bu paylaşımı, sevenleri tarafından unutulmayacak anlar arasında yer aldı.

EVLAT ACISIYLA SARSILAN DİĞER ÜNLÜLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Özel yaşamlarıyla magazin gündeminden düşmeyen, neşeli ve enerjik halleriyle her zaman dikkat çeken ünlülerin, aslında hayatlarının en acı olayını yaşadıklarını biliyor musunuz? İşte evlat acısını yaşayan ve hayatlarının en zor döneminden geçen ünlü isimler...

CİHAT TAMER

Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

HÜLYA YİĞİTALP

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in kaybıyla yıkılmıştı.

Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti

DEMET AKALIN

Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, aynı acıyı 2 kez yaşamıştı. İlk olarak evlendikten kısa süre sonra hamile olduğu haberini alan güzel isim, birkaç hafta sonra çocuğunun düştüğü haberiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkinci çocuğuna beş haftalık hamileyken şiddetli bir kanama geçiren Demet Akalın, tekrardan bebeğini kaybetti.

Demet Akalın, 2014 yılında kızı Hira'yı dünyaya getirdi.

SEDA SAYAN

3 haftalık hamileyken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, ağır bir kanama geçirerek bebeğini kaybetmişti. Sayan bu acı kaybından sonra uzun süre kimseyle görüşmemişti.

ENGİN YÜKSEL

Oyuncu Engin Yüksel'de 28 aylık oğlunun kaybını yaşamıştı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirmişti.

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz Temmuz ayında vefat etmişti.

Soyman evladının kaybıyla adeta yıkılmıştı.

MAZHAR ALANSON

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda etmişti.

EŞREF KOLÇAK

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından olan Eşref Kolçak, sanatçı oğlu Harun Kolçak'ı prostat kanseri nedeniyle kaybetmişti.

EBRU ŞALLI

Manken Ebru Şallı'nın oğlu Pars, henüz 10 yaşındayken 2 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek 2020 yılında hayatını kaybetmişti.

SEREN SERENGİL

Seren Serengil, hamileliğinin son dönemini Rodos'ta geçirirken doğuma bir hafta kala fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Serengil'in yapılan müdahalesinde, ölen bebeğini iki gün içinde taşıdığı anlaşılmıştı.