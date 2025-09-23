Trend Galeri Trend Magazin Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş'i anlattı! “Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…”

Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş'i anlattı! “Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…”

Atv dizisi 'Gözleri Karadeniz'de başrol oynayan Özge Yağız, canlandırdığı 'Güneş' karakterini anlattı: "Güneş çok fedakâr biri. Çevresine ışık saçıyor, insanlara destek oluyor ama kendi içindeki kırılganlığını saklıyor. Kendi mutluluğunu hep ertelemiş biri. O yüzden seyircide çok empati uyandırdı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 23.09.2025 06:09 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 06:10
Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş’i anlattı! Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…

Atv dizisi 'Gözleri Karadeniz'; Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk ve mücadele hikâyesini izleyiciyle buluşturdu. Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı 'Azil' ile Özge Yağız'ın oynadığı 'Güneş'in imkansız aşkını anlatan dizi, güçlü kadrosu ve duygusal anlatımıyla da büyük ilgi uyandırdı

Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş’i anlattı! Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…

. Atv dizisi 'Gözleri Karadeniz'in başrol oyuncusu Özge Yağız ile bir araya geldik, diziyi, partneri ile uyumunu ve özel hayatını konuştuk.

Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş’i anlattı! Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…

MANTIĞIM AĞIR BASAR

Güneş nasıl bir hayatın içinde?
'Güneş' aslında çok fedakâr biri. Çevresine ışık saçıyor, insanlara destek oluyor ama kendi içindeki kırılganlığını saklıyor. Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın. O yüzden seyircide çok empati uyandırıyor.
Geçtiğimiz günlerde rol gereği Boğaz'ın serin sularına atladınız. Nasıldı İstanbul'da yüzmek?
Oldukça heyecanlıydı. Bir yandan profesyonelce hazırlanıyorsunuz ama bir yandan gece olması ürkütüyor. Soğuktu ama çok özel bir deneyimdi.

Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş’i anlattı! Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…

"Aşk konusunda mantığı devreye sokan biriyim" demiştiniz. Hayatınızda kalbinizin peşine takılıp gittiğiniz olmuyor mu?
Oluyor tabii ki. Mantığım ağır basar ama bazen kalbinizin sesine kulak vermezseniz hayatın sürprizlerini kaçırabiliyorsunuz. Ben de doğru yerde doğru adım atmaktan yanayım hep.

Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş’i anlattı! Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…

Rol gereği de olsa avukat olmak nasıl?
Çok güçlü ve zorlu bir mesleği canlandırmak kolay değil. Avukatlık disiplin isteyen, çok yönlü bir meslek. Rol sayesinde hukuk dünyasının sorumluluklarını daha yakından hissettim, bu da bana yeni bir bakış açısı kazandırdı.

Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş’i anlattı! Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…

Güzellik ritüeliniz var mı?
Cildime iyi bakmaya çalışıyorum. Temizlik, nemlendirme ve bol su tüketmek. Çok karmaşık şeyler değil ama düzenli olmak benim için şart.
Diyetisyenlik okumuşsunuz. Bu nedenle mi her zaman formdasınız?
Evet, beslenme bilgim bana günlük hayatımda çok yardımcı oluyor. Ama sadece bilgi yetmiyor, disiplin de gerekiyor. Spor ve dengeli beslenmeyle formumu korumaya özen gösteriyorum.


Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş’i anlattı! Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…

ÇOK FAZLA SOSYAL MEDYADA DEĞİLİM

Ailenizle iletişiminiz nasıl? Çok yoğun çalışıyorsunuz ama sık sık kalabalık sofralarda buluşur musunuz?
Ailemle birbirimize çok bağlıyız. Annem ablam ve ben arkadaş gibi büyüdük. Babam da bizimle çocuklaşabilen biridir ve birlikte yemek yemeye gerçekten önem verir. Çocuk sesinin hep sevildiği bir ailede büyüdüm, çok şanslı hissediyorum.
Sosyal medya ile aranız nasıl?
Benim için iyi diyebilirim. Ne çok içindeyim ne de çok dışında. Çok fazla sosyal medya meşguliyeti bana iyi gelmiyor açıkçası, kendime vakit ayırmaya daha çok özen gösteriyorum.


Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş’i anlattı! Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…

İYİ Kİ HALİT

Halit Özgür Sarı, sizinle olan partnerliği için "İyi ki Özge" dedi. Siz ne diyeceksiniz?
"İyi ki Halit" diyeceğim ben de. Setin başından beri çok güzel bir uyum yakaladık. Birlikte gülüyor, üretiyor ve birbirimizi besliyoruz. Partnerlikte bu enerji çok kıymetli.


Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş’i anlattı! Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…

SEVDİĞİME GÜVEN VERİRİM

Burak Berkay Akgül ile mutlu giden bir ilişkiniz var. Birlikte yapmayı en çok sevdiğiniz aktiviteniz nedir?
Bu sorunun cevabı o kadar uzun ki. Huzurlu olduğumuz her an çok kıymetli. Seyahat etmeyi çok seviyoruz.

Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş’i anlattı! Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…

Birlikte spor yaparken video paylaşmıştınız. Sevgilinizle antrenman yapmak keyifli mi?
Kesinlikle. Birbirimizi motive ediyoruz. Hem eğleniyoruz hem de disiplinli oluyoruz. Spor bizim ortak enerjimizi yükseltiyor.
"Burak ketum ama bana söylediği sözlere vuruldum" demiştiniz. Siz ilişki yaşarken nasıl bir aşıksınız?
Ben çok dürüst, eğlenceli ve samimi bir aşığım. Sevgimi saklamam. Sevdiğim insana güven veririm, yanında olduğumu hissettiririm.

Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş’i anlattı! Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…

EMEK VERDİĞİM İŞİN KARŞILIK BULMASI BENİ MOTİVE EDER

Hayallerinize ulaştınız mı?
Ulaştım diyebilirim ama hayaller hiç bitmiyor. Her yeni proje, her yeni karakter başka bir hedef oluyor. Yolda olmak en güzeli.

Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş’i anlattı! Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…

Sizi en çok ne motive eder?
Emek verdiğim işin karşılık bulması. Karakterimle insanlara bir duygu hissettirmek bana en büyük motivasyonu veriyor.