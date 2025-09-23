Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş'i anlattı! “Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…”

ÇOK FAZLA SOSYAL MEDYADA DEĞİLİM



Ailenizle iletişiminiz nasıl? Çok yoğun çalışıyorsunuz ama sık sık kalabalık sofralarda buluşur musunuz?

Ailemle birbirimize çok bağlıyız. Annem ablam ve ben arkadaş gibi büyüdük. Babam da bizimle çocuklaşabilen biridir ve birlikte yemek yemeye gerçekten önem verir. Çocuk sesinin hep sevildiği bir ailede büyüdüm, çok şanslı hissediyorum.

Sosyal medya ile aranız nasıl?

Benim için iyi diyebilirim. Ne çok içindeyim ne de çok dışında. Çok fazla sosyal medya meşguliyeti bana iyi gelmiyor açıkçası, kendime vakit ayırmaya daha çok özen gösteriyorum.



