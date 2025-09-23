Trend
Gözleri Karadeniz’in yıldızı Özge Yağız Güneş'i anlattı! “Kendi mutluluğunu hep ertelemiş bir kadın…”
Atv dizisi 'Gözleri Karadeniz'de başrol oynayan Özge Yağız, canlandırdığı 'Güneş' karakterini anlattı: "Güneş çok fedakâr biri. Çevresine ışık saçıyor, insanlara destek oluyor ama kendi içindeki kırılganlığını saklıyor. Kendi mutluluğunu hep ertelemiş biri. O yüzden seyircide çok empati uyandırdı.
Giriş Tarihi: 23.09.2025 06:09
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 06:10