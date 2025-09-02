Trend
Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor
Yonca Evcimik'in başrolünde yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Çılgın Bediş'te 'saf Banu' karakterine can veren Sonay Aydın son haliyle adından söz ettirdi. Sonay Aydın, şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor.
Giriş Tarihi: 02.09.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:15