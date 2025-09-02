Trend Galeri Trend Magazin Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Yonca Evcimik'in başrolünde yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Çılgın Bediş'te 'saf Banu' karakterine can veren Sonay Aydın son haliyle adından söz ettirdi. Sonay Aydın, şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:15
Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

90'lı yılların en popüler gençlik dizisi olan 'Çılgın Bediş', hafızalarda hala taze bir yer ediniyor.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

1996-2001 yılları arasında yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş', birbirinden renkli ve özgün karakterleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Bu isimlerden biri de 'Banu' karakterine hayat veren Sonay Aydın'dı. Aydın dizinin final yapmasının ardından İngiltere'ye yerleşerek kendine farklı bir yol çizdi. Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Sonay Aydın bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" demişti.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi…

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Sadece görüntüsü değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

2001 yılına kadar ekran macerası süren bu eğlenceli gençlik dizisindeki Banu'yu canlandıran oyuncu, karikatürdeki karaktere birebir benzerliği ve saf halleriyle dikkat çekmişti. Sonay Aydın, Banu olmadan hemen önce oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

"Ortaokul yıllarında tiyatro yaparak oyunculuğa başladım. İTÜ'de konservatuar bölümünü kazanınca İstanbul'a yerleştim ve Yasemin Yalçın Tiyatrosu'na başvurdum. İlk Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Kadınlık Bizde Kalsın' oyununda yer aldım."

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Oyuncu, bir gün kayıtlı olduğu ajanstan "Çılgın Bediş" dizisindeki Banu karakteri için oyuncu arandığı bilgisini alıyor ve seçmelere katılıyor:

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

"Çocukluğumda Gırgır dergisini çok sever ve Çılgın Bediş'i de bilirdim. Dizinin bütün karakterlerini bulmuş, bir tek Banu'yu bulamamışlardı.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Dizideki Banu gibi tepeden tırnağa kendimi değiştirdim. Annemin bol eteğini giyip suratıma farklı bir makyaj yaparak ajanstan içeri girdim.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Yapımcısından yönetmenine herkes şaşırmış bir şekilde bana bakıyordu. Yönetmenimiz Turgut Yasalar 'Biri beni çimdiklesin bu kız karikatürden mi fırlayıp geldi' demişti.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

İşte o gün, harika bir karakterle televizyona adım atacağım ilk andı."

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Oyuncu, izleyicinin Banu'yu saflığı ve şaşkınlığıyla sevdiğini söylüyor: "Kendi içinde platonik aşklar yaşayan Banu, okul hayatında tam tersine çok zeki ve akıllıydı.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Ben bu karakteri o kadar çok sevmiştim ki bazen çekim aralarında bile role takılıp kalırdım. Çünkü ilk günden itibaren Banu'ya ruhunu ben vermiştim.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Dış çekimlerimiz Bediş'in hayalleri sayesinde genellikle ormanda geçerdi... Herhalde gençliğin verdiği enerjiyle -1 derecede bile üşümez hemen çekimleri bitirirdik.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Dizide yüzlerce masal karakterlerini canlandırdık. Şirinler, Sindirella, Pamuk Prenses, Safinaz ve Temel Reis... Tabii Banu'nun Savaş'a olan aşkı da komik sahneleri beraberinde getiriyordu."

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

52 yaşındaki Sonay Aydın, kızı Talya ve eşiyle İngiltere'de yaşıyor. Aydın, yurt dışında yaşama kararını nasıl aldığını da şöyle anlatıyor: "Çılgın Bediş bir yaz tatili sonunda beklenmedik bir şekilde son buldu. Ardından 2001 ekonomik krizi başladı ve diziler durma noktasına geldi. En sonunda dil eğitimi için İngiltere'ye gitmeye karar verdim. İngilizcemi düzeltince de üniversitede bilgisayar ve bilişim teknolojileri bölümünde eğitimime devam ettim.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Orada hayatımın ilk aşkı olan İngiltere'nin köklü ailelerinden birine mensup işadamı eşimle tanıştım. Her ne kadar ömrümü başka bir ülkede geçirmek istemesem de âşık olunca insan her şeye boyun eğiyor. İlk eşimi, 2012 yılında yaşadığı kalp krizi sonucu kaybettim.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Uzun süren bir depresyondan destek alarak çıkmayı başardım. Doktorum ağlamak yerine güzel günleri hatırlayıp gülmem gerektiğini söyledi. Bir üniversitenin drama bölümünde dersler de vermeye başladım. Hayatımın akışı bir kez daha başarılı bir İngiliz iş insanı ile evlenerek değişti. Şu anda çok mutlu bir evliliğim ve güzel bir yaşantım var. Eşim de Türkiye'yi çok seviyor.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

PINAR DİLŞEKER'İ TANIYABİLENE AŞK OLSUN!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 52 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında. Hatırladınız mı bu ünlü şarkıcının kim olduğunu?

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

O ünlü şarkıcı sesi ve şarkılarıyla 1990'lara damga vuran Pınar Dilşeker'den başkası değil.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in saf Banu’su şimdi zengin kocasıyla gününü gün edip estetik yaptırıyor

52 YAŞINDA BİR ANNE

Bir dönemin genç kuşak şarkıcılarından olan Dilşeker bugün 52 yaşında bir anne. Dilşeker aşkları ile de uzun süre gündemde kaldı.