GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

GQ Ödül Töreni, bugün Tersane İstanbul'da gerçekleşti. Geceye birçok ünlü isim katıldı. Ünlü isimler şıklıklarıyla da adeta birbirleriyle yarıştı. Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson da uzun bir süre sonra bir ödül törenine katıldı. Gecede Okan Bayülgen ve Mazhar Alanson'un sohbeti de gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu Demet Akbağ, 'Yılın Yükselen Yıldızı' ödülünü Burak Dakak'a verdi. GQ tarafından Yılın Hype'ı Emirhan Çakal oldu. Emirhan Çakal, ödülünü böyle aldı. Yılın Uluslararası Başarısı Ödülü oyuncu Aras Aydın'ın oldu. Aras Aydın, eylül ayında kaybettiği babasının anısına aldığını belirtti. Oyuncu, önce anne ve babasına teşekkür etti bu sırada ise gözyaşlarına boğuldu. Oyuncu ardından eşi Melis Birkan'a aşkını bir kez daha ilan etti.