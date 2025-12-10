Trend Galeri Trend Magazin GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

GQ Ödül Töreni, bugün birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Men Of The Year 2025'te ünlü isimler ödüllerin de sahibi oldu. İşte ödül alarak geceye damga vuran o ünlü isimler!

Giriş Tarihi: 10.12.2025 22:47
GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

GQ Ödül Töreni, bugün Tersane İstanbul'da gerçekleşti. Geceye birçok ünlü isim katıldı.

GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

Ünlü isimler şıklıklarıyla da adeta birbirleriyle yarıştı.

GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson da uzun bir süre sonra bir ödül törenine katıldı.

GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

Gecede Okan Bayülgen ve Mazhar Alanson'un sohbeti de gözlerden kaçmadı.

GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, 'Yılın Yükselen Yıldızı' ödülünü Burak Dakak'a verdi.

GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

GQ tarafından Yılın Hype'ı Emirhan Çakal oldu.

GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler
GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

Emirhan Çakal, ödülünü böyle aldı.

GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

Yılın Uluslararası Başarısı Ödülü oyuncu Aras Aydın'ın oldu.

GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

Aras Aydın, eylül ayında kaybettiği babasının anısına aldığını belirtti.

GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vurdular! İşte ödüllerin sahibi olan o ünlü isimler

Oyuncu, önce anne ve babasına teşekkür etti bu sırada ise gözyaşlarına boğuldu. Oyuncu ardından eşi Melis Birkan'a aşkını bir kez daha ilan etti.