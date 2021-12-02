Gülben Ergen’den olay yanıt! Sular bir türlü durulmuyor

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda bomba açıklamalarda bulunmuştu. Hülya Avşar'a, "Gülben Ergen'le düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" sorusu sorulmuş, şarkıcı için söylediği "Demode" yanıtı magazin gündemini sallamıştı. Gülben Ergen ise bu sözlere kayıtsız kalamadı. Gülben Ergen, Avşar'a bakın nasıl karşılık verdi!

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar kendisine Gülben Ergen ile ilgili yöneltilen soruya "demode" cevabını vermişti. Akmerkez'de görüntülenen Gülben Ergen, Avşar'a bakın nasıl karşılık verdi!

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın, dijital bir platformda yayınlanan bir programda meslektaşı Gülben Ergen ile ilgili yaptığı konuşmalar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Milliyet'in haberine göre; Avşar, "Gülben Ergen ile düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" sorusuna önce esprili bir dille teniste rakibinin bile olamayacağını söyledi. Şarkıcı daha sonra Ergen için "Demode" ifadelerini kullandı.

Buna karşılık Gülben Ergen, Kıbrıs konserinden bir fotoğraf paylaştı ve üstüne, "Bana sallamak bir demode olamadı gitti" mesajını yazdı.