Trend Galeri Trend Magazin Güllü cinayetinde para, tehdit ve altın iddiası: Kervan Eminoğlu'nun ifadesine GÜNAYDIN ulaştı! "Annesinden intikam alacağını söylüyordu"

Güllü cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Kervan Eminoğlu, savcılık ifadesinde olay gecesi gönderilen pencere fotoğrafını "Tuğyan nerede olduğumu öğrenmek istiyordu" sözleriyle açıkladı; Tuğyan'ın annesiyle para ve altın yüzünden sürekli kavga ettiğini de öne sürdü.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 29.01.2026 06:09 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 08:35
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Güllü cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçundan gözaltına alınmıştı. GÜNAYDIN, Kervan Eminoğlu'nun ifadesine ulaştı.

2021 yılında Türkiye'ye geldiğini önce İstanbul'a yerleştiğini ve kuyumculuk işi yaparken dolandırıldığını anlatan Eminoğlu, 2023'te Yalova'ya taşındığını, Tuğyan ile de 2024 yılı Nisan ayında whatsapp üzerinden tanıştığını söyledi.

"ÇOCUĞU İÇİN AYDA 4 ÇEYREK İSTİYORDU"

Kendisinin uyuşturucu ve uyarıcı madde içmediğini, Tuğyan ve Sultan'ı da uyuşturucu ve uyarıcı madde içerken görmediğini anlatan Kervan Eminoğlu, "Tuğyan annesinin yanına gittiğinde sürekli kavga ederdi. Tuttuğumuz eve geri gelirdi. Tuğyan'ın annesiyle kavgalarının sebebi hep para konusuydu. Güllü kızı Tuğyan'dan çocuğu için ayda 4 çeyrek istiyordu" dedi.

"ANNEM GEBERSİN DEDİ"
Tuğyan'ın bir süre arkadaşlarında kaldığını annesinin kendisini eve almadığı gerekçesiyle çok kızgın olduğunu anlatan Eminoğlu, "Hatta bana annesinin altınlarını çalacağını söylüyordu. Tuğyan ilişkimiz boyunca annesiyle sürekli kavga halindeydi. 17 Mayıs'ta ben Tuğyan'dan kaçıp İstanbul'a gittiğimde peşimden geldi. Sonra kendisiyle mesajlaştık. Kendisine annesine gitmesini söyledim. O da annem gebersin diye mesaj attı." dedi.

"ANNESİNDEN İNTİKAM ALACAĞINI SÖYLÜYORDU"

Annesinin 28 yıllık arkadaşı olduğunu söylediği Çağrı adlı kişi için Eminoğlu, "Tuğyan annesini darp ettireceğini, kemiklerini kırdıracağını ve annesinden alacağı intikam olduğunu söylüyordu" dedi. Ayrıldıktan sonra sokakta kalmasına üzüldüğüm için yardım ediyordum diyen Eminoğlu, Tuğyan'la ilişkimiz boyunca sürekli bir barışık bir küstük. Sürekli bana yalan söylüyordu. 17 Mayıs'ta Tuğyan beni ailem ile tehdit etti. Hatta arabama yasaklı madde koyacağını söyledi.

"NERDE OLDUĞUMU ÖĞRENMEK İSTİYORDU"

Ben Tuğyan'ın uyuşturucu madde kullandığını görmedim. Ama Yalova'da Roman mahallesine gidip gelirdi. Tanıdığı vardı. Banka kartımı O'na verdim. O kartı kullanıyordu. Kendisine araba vermiştim. Bütün masraflarını ben karşılıyordum." ifadelerini kullandı. Güllü'nün evinin penceresinin fotoğrafı sorulduğunda Eminoğlu, "Olay günü İstanbul'da dışarıdaydım. Arkadaşımla buluşacaktım, fotoğrafımı attım. O da bana ne şekilde fotoğraf atacağımı göstermek için odasının fotoğrafını gönderdi. Nerede olduğumu öğrenmek istiyordu." dedi.

PARAMI VE PIRLANTA YÜZÜĞÜMÜ ÇALDI
Tuğyan'ın çantasından 100 bin liraya yakın para ile pırlanta yüzüğünü çaldığını anlatan Eminoğlu "Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını dinlediğimde Tuğyan'a 'Bu ses senin sesin' dediğimde bana bunu yapay zeka ile yapmışlar dedi.

"BENİ TEHDİT ETTİLER"

Mesajları telefonumdan silmemi istiyordu. Fakat silmedim. Olaydan sonra benden 5 bin dolar istemişti. Ses analizi yapmak için bu parayı istedi. Kaçabileceğini düşündüğüm için bu parayı vermedim. Sonra beni tehdit ettiler. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktım ama iki avukatı eşimle de konuşarak bu fikrimden vazgeçirdiler. Olaya ilişkin bilgim bunlardan ibarettir" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü, kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tuğyan'ın sevgilisi Kervan ise, geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Edinilen bilgilere göre Kervan'ın, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından Kervan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmamış, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yetkililer, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla adli kontrol sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

KAN VE KIL ÖRNEKLERİ ALINACAK

Soruşturma süreci sürerken Kervan hakkında yeni bir adım atıldı.

Kervan, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sevk işlemi çerçevesinde Kervan'dan kan ve kıl örnekleri alınacağı öğrenildi.