Güllü cinayetinde para, tehdit ve altın iddiası: Kervan Eminoğlu'nun ifadesine GÜNAYDIN ulaştı! "Annesinden intikam alacağını söylüyordu"
Güllü cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Kervan Eminoğlu, savcılık ifadesinde olay gecesi gönderilen pencere fotoğrafını "Tuğyan nerede olduğumu öğrenmek istiyordu" sözleriyle açıkladı; Tuğyan'ın annesiyle para ve altın yüzünden sürekli kavga ettiğini de öne sürdü.
Giriş Tarihi: 29.01.2026 06:09
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 08:35