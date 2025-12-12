“Güllü düşerken ne düşündü?” Ses kayıtlarındaki o tek cümle tüm gerçeği ortaya çıkardı!

Annesini planlayarak öldürecek kadar zalim olmak için de çok şey yaşamak gerekiyor!

Güllü zamanında Banu Alkan'a "Senin çocuğun bile olamadı benim aslan gibi iki tane var" demişti.

Rahmetli nerden bilsin kendi kızının bir gün katili olacağını!

En kötüsü de; o tatlı kız yıllar sonra seni aşağı iterken "Hadi görüşürüz bay bay" diyor.

Tam filmlere, belgesellere konu olacak bir trajedi!

Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın!