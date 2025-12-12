“Güllü düşerken ne düşündü?” Ses kayıtlarındaki o tek cümle tüm gerçeği ortaya çıkardı!

Güllü'nün ölümünün sır perdesi sonunda aralanıyor… O gece evde kaydedilen seslerin TÜBİTAK incelemesiyle çözülmesi, tüyleri diken diken eden gerçeği ortaya çıkardı. "Atacağım şimdi seni!" sözünün kime ait olduğu netleşince, herkesin "dosya kapandı" sandığı olay bir anda ters yüz oldu. Meğer polis aylarca sessiz sedasız takibe devam etmiş, yurtdışına kaçmaya çalışan iki ismi son anda kıskıvrak yakalamıştı! Ve şimdi… Güllü'nün kendi evinden, kendi penceresinden, kendi kızı tarafından itilmiş olabileceği ihtimali, bütün ülkeyi dehşete sürükleyen bir trajediye dönüştü. Bu dosya kapandıkça büyüyor; detaylar okuyan herkesin kanını donduruyor…