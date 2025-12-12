Trend Galeri Trend Magazin “Güllü düşerken ne düşündü?” Ses kayıtlarındaki o tek cümle tüm gerçeği ortaya çıkardı!

Güllü'nün ölümünün sır perdesi sonunda aralanıyor… O gece evde kaydedilen seslerin TÜBİTAK incelemesiyle çözülmesi, tüyleri diken diken eden gerçeği ortaya çıkardı. "Atacağım şimdi seni!" sözünün kime ait olduğu netleşince, herkesin "dosya kapandı" sandığı olay bir anda ters yüz oldu. Meğer polis aylarca sessiz sedasız takibe devam etmiş, yurtdışına kaçmaya çalışan iki ismi son anda kıskıvrak yakalamıştı! Ve şimdi… Güllü'nün kendi evinden, kendi penceresinden, kendi kızı tarafından itilmiş olabileceği ihtimali, bütün ülkeyi dehşete sürükleyen bir trajediye dönüştü. Bu dosya kapandıkça büyüyor; detaylar okuyan herkesin kanını donduruyor…

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 12.12.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 06:58
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili o geceye ait ses kayıtlarında yapılan incelemede gerçek ortaya çıktı.
Evdeki güvenlik kamerası görüntülerinden alınan ses kayıtların TÜBİTAK'ta incelenmesinin ardından "Atacağım şimdi seni" ifadesinin Güllü'nün kızı Gülter tarafından söylendiği netlik kazandı.

Güllü'ye çok alkol içirmişler. Sonra en sevdiği Malkara şarkısını çalmışlar. Güllü "O ne lan" deyip odaya girmiş.
Muhtemelen çok alkollü olduğu için mücadele edemedi ve zavallı kadın aşağı itildi!
Başından beri Güllü'nün itildiğine inananlar, olayda kendiliğinden düşme ihtimali öne çıkınca çok kızmışlardı.
Oysa bu bir taktikti.

Bence suçlularda "Dosya kapandı, kurtulduk" gibi bir rahatlama duygusu yaratılıp, takip ve soruşturma daha da derinleştirildi!
Polis de Güllü'nün itilme ihtimalini yüksek görüyordu ama kesin bir kanıta ulaşmak için zamana ihtiyacı vardı.
O kesin kanıt ortaya çıkana kadar da Güllü'nün kızı ve arkadaşı sıkı bir şekilde takip edilmiş. Zaten tam yurtdışına çıkarlarken yakalandılar!

Evde kamera olmasa belki de bu cinayet çözülemeyecekti!
Pencereden, balkondan düşüp ölme olaylarının hepsi geriye dönük incelenmeli!
Kamera ya da ses kaydı olmasa bile düşme vakalarında her zaman şüphe duygusu ile hareket edilmeli.
Güllü'nün kendi evladı tarafından öldürülmesi, aşağı düşerken kendini itenin kızı olduğunu görmesi büyük trajedi!

Düşerken acaba ne düşündü?
Bir kız çocuğu doğuruyorsun, onu aylarca emziriyorsun.
Hastalandığında uykusuz kalıyorsun.
Ve o tatlı, minik kız büyüyor ve senin celladın oluyor!
Acaba Gülter nasıl bir çocukluk yaşadı?

Annesini planlayarak öldürecek kadar zalim olmak için de çok şey yaşamak gerekiyor!
Güllü zamanında Banu Alkan'a "Senin çocuğun bile olamadı benim aslan gibi iki tane var" demişti.
Rahmetli nerden bilsin kendi kızının bir gün katili olacağını!
En kötüsü de; o tatlı kız yıllar sonra seni aşağı iterken "Hadi görüşürüz bay bay" diyor.
Tam filmlere, belgesellere konu olacak bir trajedi!
Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın!

BARIŞ ALPER'İN FERYADI
Monaco-Galatasaray maçının ikinci yarısında Fransızların kullandığı serbest vuruşta top sarı kırmızılıların ceza sahasına indiğinde Barış Alper Yılmaz'dan büyük bir feryat koptu.
Sanki Barış'ın bir kolu bacağı uyuşturulmadan testereyle kesiliyor ya da uzaktan bir sniper tarafından vurulmuş gibi acı dolu bir feryattı bu.

Maçı izlerken eminim taraftarların çoğu "Eyvah biri sakatlandı yine" demiştir.
Bu feryat rakip ceza sahasında olsaydı o zaman da "Penaltı var galiba, adamı öldürdüler" diyenler olurdu.
Ama acı dolu feryattan sadece iki saniye sonra, hiçbir şey olmamış gibi Barış ayağa kalkıp koşmaya başladı.
Evet, zaman zaman bu tarz tiyatroları birçok futbolcu yapıyor.
Son dönemde Fenerbahçe'den Skriniar ve Talisca da yapıyor. Onlar da zamanla görerek, yaşayarak Türkiye'den futbolun nasıl oynandığını öğreniyorlar!

Ama hakemi kandırmaya yönelik oyunculukta Galatasaraylı bazı futbolcularla kimse yarışamaz.
Özelikle Barış, Torreira ve Sallai Oscar'lık oynuyorlar!
Bu işin piri Dries Mertens'ti. O da çok puan kazandırıp emekli oldu!
Dikkat edin sosyal medyada yabancı 4-5 milyon takipçisi olan futbol hesaplarında bile özellikle Galatasaraylı futbolcuların kendilerini sürekli yere attıkları pozisyonlar paylaşılıyor.

Gençler bilmez Okan Buruk o büyük sakatlığı yaşamasaydı futbol kariyeri çok daha üst seviyelerde olabilirdi.
Buruk hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde de çok başarılıydı.
Çünkü onun hocası da; hakemi kandırarak penaltı almada büyük usta olan Arif Erdem'di!
Avrupalı hakemler bizimkiler gibi değil!
Korkmadan gördüğünü çalıyorlar!
Hakemleri aldatmaya yönelik hareketler Avrupa'da Yalancı Çoban hikâyesine dönüştü bile!
Artık Türk takımlarına gerçekten faul olan hareketlerde bile düdük çalmıyorlar!

Son dönemdeki Avrupa maçlarındaki bariz hakem hatalarının bir nedeni de bu hakeme aldatmaya yönelik hareketler!
Bakın şimdiden buraya yazıyorum; bu işten Milli takım da zararlı çıkacak!
Play-off maçlarında hakemin vermediği penaltıyı tartışırken bu yazıyı hatırlayacaksınız!
Ülkemizde hakemi kandırmaya yönelik hareketler yüzünden topun oyunda kaldığı süre de azalıyor.
Sürekli kendini yere atanlar yüzünden maçlardan keyif alınmıyor. Tempolu oyun oynanmadığı için takımlarımız Avrupa maçlarında zorlanıyor.
Bence Süper Lig'deki maçlardan sonra bir heyet tüm maçları tekrardan izleyip hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde bulunan futbolculara ceza uygulamalı!

İnanın bana bu tarz bir uygulama Türk futbolunu kurtarır, Süper Lig'in seyir zevkini artırır ve çocuklarımız sahada sahtekâr futbolcuları görerek büyümezler!
Bizde sahtekârlık dersi önce futbol maçlarında veriliyor!
Şimdi bakıyorum çocuklar bile maçlarda sahtekârlığı oyun biçimi haline dönüştürmüşler!
Bir teknik direktör de çıkıp şunu söylemiyor mu; futbolu adam gibi oynayın! Kendinizi yere atmayın, ayakta kalın!
Çocuklara sahtekârlığı öğretmeyin! Delikanlı olun!


KAÇAK ELEKTRİKLE KRİPTO ÜRETİMİ
Urfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan denetimlerde bir ahırın içinde kaçak elektrik ile kripto üretimi yapılan gizli tesis ortaya çıkarıldı.
Tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği belirlendi.

Bu da yaklaşık bin 500 hanenin günlük tüketimine denk geliyor.
Kripto para için bu kadar elektrik harcayıp, tam kapasite çalışınca ayda bin çeyrek altın kazanıyorlarmış. Tam bu haberi okurken 'elektrik faturanızı ödemede geciktiniz' diye mesaj geldi, iyi mi?

Bu kaçak elektriğin faturası senin, benim cebinden çıkıyor aslında. Sonra da aşiret düğünlerinde takılan kilolarca altına şaşırıyoruz!