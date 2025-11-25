Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

KİRALIK KATİL TUTTU MU?

Bu iddialar arasında en çok dikkat çeken olay ise Tuğyan'ın kiralık katil tuttuğu iddiasıydı. Ülkem konu hakkında, "Annem için kiralık katil tutmadım. Bu iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Hiçbir şey uzaktan gözüktüğü gibi değil." dedi.

Ülkem açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: "İlk günden beri yaptığım açıklamalar ortada, ifadelerimin arkasındayım. Annemle aram çok iyiydi. Akşam kavga edip sabah barışıyorduk. Biz annemle çok iyiydik, annemi öldürmeyi düşünmedim"