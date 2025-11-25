Trend Galeri Trend Magazin Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

Vefatıyla birlikte herkesi yasa boğmasının yanı sıra, ölümündeki şüpheler nedeniyle çeşitli teoriler ortaya atılan Güllü'nün gizemi hala korunuyor. Şimdiye kadar birçok kişinin konuştuğu davanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Tüm bunların yanında, okların üzerinde toplandığı kızı Tuğyan Ülkem Gülter, baş şüpheliler arasında yer alırken hakkında ortaya atılan iddialar da durmak bilmiyor. Tuğyan Ülkem Gülter, son olarak 'kiralık katil tuttu' ve 'abisi annesine şiddet uyguladı' iddialarına cevap vererek her şeyi tek tek açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 12:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 12:36
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

"HER ŞEY İFTİRA"

Şarkıcı Güllü'nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma derinleşerek sürdürülüyor. Baş şüpheli gözüyle bakılan kızı Tuğyan Ülkem, son olarak bir canlı yayın programında birçok soru işaretine cevap verdi.

Hakkında söylenen iddiaların iftira olduğunu dile getiren Ülkem, "Tamamen iftira her şey. Ben kendimden eminim ve ben annemin kızıyım. Hala acımızı yaşayamadık, yakamızdan düşmüyorlar. Parayla satın alınan kaç insan için medya önüne çıkmalıyım?. Benim bir çocuğum var, yarın çocuğum izleyecek. " ifadelerini kullandı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

ABİSİ ANNESİNE ŞİDDET UYGULADI MI?

Güllü'nün kızı aynı zamanda abisinin annesine şiddet uyguladığı haberlerin, "Tuğberk anneme şiddet uygulamadı." diyerek yalanladı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

KİRALIK KATİL TUTTU MU?

Bu iddialar arasında en çok dikkat çeken olay ise Tuğyan'ın kiralık katil tuttuğu iddiasıydı. Ülkem konu hakkında, "Annem için kiralık katil tutmadım. Bu iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Hiçbir şey uzaktan gözüktüğü gibi değil." dedi.

Ülkem açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: "İlk günden beri yaptığım açıklamalar ortada, ifadelerimin arkasındayım. Annemle aram çok iyiydi. Akşam kavga edip sabah barışıyorduk. Biz annemle çok iyiydik, annemi öldürmeyi düşünmedim"

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

"ŞEYTAN ONUN YANINDA MASUM KALIR"

Güllü'nün ölümüne dair yürütülen soruşturmada kilit isim olan Tuğyan arkadaşı Bircan Dülger, katıldığı bir canlı yayın programında olay açıklamalar yapmıştı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

"KAFASINDA NET BİR PLANDI"

Dülger şu ifadeleri kullandı:

Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında çok masum kalır. Ben o gün onu ikna etmemiş olsam, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plandı. Her zaman dile getirirdi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

"BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM"

Camdan düştüğünü duyduğum ilk zaman aklıma hemen Tuğyan'ın attığı geldi. Cenazede göz göze geldik.

Abla ben yaptım ama çok pişmanım keşke yapmasaydım dedi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

Tuğyan akıl almaz yalanlar atar. Mesajlaşmaların olduğu gün telefonda da konuştum. Onu ikna etmeye çalıştım.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

Öte yandan geçen günlerde sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili Bircan Dülger'in, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan ifadesinin ardından, başka bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun ifadesine de GÜNAYDIN ulaştı.

İşte Kutlu'nun anlattıkları:

Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

"ABİ BEN KATİL OLACAĞIM"
Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi. Tuğyan'ın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı, "Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen sakinleştir" dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" şeklinde söylemlerde bulundu.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

"BENDEN PARA İSTEDİ"
Mayıs ayında Tuğyan benden para istedi. Parayı alıp Tekirdağ'a gitti, orada konsomatrislik yapmış, kendisi söyledi. Haziran'da pet şişeyle evime geldi, şişenin içinde madde vardı. Annesi için "Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim" dedi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

Tuğyan çok fazla kumar oynardı. Hatta Gül Hanım'ı da kumara alıştırmıştı. Gül Hanım internet bankacılığından anlamadığı için o hususlarda Tuğyan ve Deniz ilgilenirdi. Tuğyan annesine yatıracağı miktarları farklı söyleyip kalan miktarları kendine alırdı. Annesiyle arasında kumar mevzusundan ve Kervan isimli şahıs yüzünden hep tartışmalar çıkardı. Bana defalarca annesini öldüreceğini söylemişti. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman'dan benim yanımda silah bulmasını istemişti. Silahı ne için kullanacağını söylemedi, annesi için istediğini düşünüyorum.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

Güllü'nün öldüğü tarihte Adana'daydım. Daha sonra Kıbrıs'a geçtim. Kıbrıs'tayken Bircan'ın oğlu Emre beni arayarak "Dayı bir şeyler oluyor, annem çok telaşlı, Tuğyan ve Sultan annemi tehdit ediyor" dedi. Bircan da, benim Güllü'nün çıktığı mekanın sahibi Ferdi Bey'le o tarihlerde iletişim halinde olduğumu zannediyormuş. Bunları duyunca internetten Ferdi Bey'in menajerine ulaştım, bildiklerimi Ferdi Bey'e anlattım. Ferdi Bey konuşmam için bana asla para teklifinde bulunmadı, aksine ben iletişime geçtim.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

'TUĞYAN'IN KAÇACAĞINDAN EMİNİM"
Ben Tuğyan'ın kaçacağından eminim, olayın aydınlatılmasını istiyorum. Tuğyan'ın arkadaşı Sultan çok saf bir kızdır, Tuğyan'ın o kızın üzerine suç atabileceğini düşünüyorum.

BENİ TUĞYAN'DAN KURTAR' DEDİ
Bir gün Tuğyan beni whatsapptan arayarak "Beni sakın arama, burada Burçe Gülhan Gözeler isimli avukat beni Irak'tan biriyle tanıştırdı. Adam zengin, evli ancak ben parasını yiyeceğim, çok kıskanç sakın beni arama" dedi. Kast ettiği kişi Kervan isimli şahısmış. Kervan Yalova'da kuyumcu olarak görünür ancak aslında kaçakçı. Kervan'la ben de tanıştım, bana Tuğyan için "Beni bundan kurtarın, bu kadarını istemiyorum" demişti. Ancak Tuğyan bize hep annesinin Kervan'ı istemediği için birlikte olamadıklarını söylemişti.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

'OLAYIN KAZA OLDUĞUNA İNANMIYORUM'

Tuğyan'ın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. 2 gün önce Tuğyan beni arayarak "Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı, annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım, böyle bir imkanım vardı" dedi. Beni konuşmamam için aradı.
Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum. Bunların Samsun'da Sultan isimli bir arkadaşları daha var, tüm telefon konuşmalarını o şahıs üzerinden yapıyorlar. Burçe Hanım'la da sürekli görüşüyorlar, hatta Tuğyan'lara hat ayarlamış, hatla erkek arkadaşı konum takibi yapıyormuş.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

Öte yandan tanık olarak ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger, Tuğyan'ın yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, Erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiğini anlatmıştı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

İfadesinde çok çarpıcı anlatımlarda bulunan Bircan Dülger, Tuğyan'ın annesiyle sevgilisi Kervan yüzünden sürekli gerilim yaşadığını, annesiyle olan mesajları sildiğini ve olayın ardından kendisini, "Beni kim yakarsa ben de onu yakarım" sözleriyle tehdit ettiğini söyledi. Güllü'nün düşmesinin bir kaza olmadığını öne süren Dülger, Güllü'nün Tuğyan tarafından itildiğini söyledi. Sanatçının patronu Ferdi Aydın da Güllü'nün olaydan önce kızından korktuğunu ve "Ben ölürsem kızım yapmıştır" dediğini belirtti. Ayrıca, Güllü'nün oğlu Emre'nin olay sonrası kasadaki altınları alarak evi topladığını iddia etti.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuş, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade vermişti. Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak göstermişti. Ferdi Aydın'ın şok iddiasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeniden ifadesi alındı. Kendisine soruşturma dosyasındaki whatsapp mesajları da sorulan Tuğyan Ülkem Gülter, "O mesajlar bana ait kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum" savunmasında bulundu.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

TUĞYAN GÜLLÜ'YÜ MUTFAK ÖNLÜĞÜ İLE BAĞLAMIŞ
Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Tanık Bircan Dülger ise çok çarpıcı ifadelerde bulundu. "Tuğyan'ı yaklaşık 15 yaşından beri tanıdığını ifade eden Dülger, "Ben temizlik işleriyle ilgilerinim ancak Gül hanımın evine temizliğe hiç gitmedim, Gül hanımla da çok muhatap olmuşluğum yok ancak Tuğyan'la çok yakın arkadaştık, Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur, hatta seneler öncesinde Tuğyan Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış beni aradı, ben bu kadını öldüreceğim dedi, İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti." dedi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

TUĞYAN ERKEK ARKADAŞI İÇİN ANNESİNİ DÖVMÜŞ
Tuğyan'ın yaklaşık 15 yıl önce Sinan isminde bir erkek arkadaşının olduğunu söyleyen Dülger, "Erkek arkadaşı madde ticareti yapardı, bu nedenle de şu aşamada tutukludur, bu Sinan isimli şahıstan ötürü de ikisinin arasının açıldığı olmuştu, bu Sinan isimli şahıs için Tuğyan'ın annesini dövmüşlüğü vardı. Benim Gül ablanın eviyle evim karşılıklıdır, Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi, Tuğyan seneler öncesinde de madde kullanırdı, son zamanlarda da madde kullandığını biliyorum, kendim madde kullandığını görmedim ancak halinden ve tavrından madde kullandığı belli oluyordu, konuşmalarımızda bana Lyrica isimli ilacı kullandığını el altından aldığını söylüyordu, Tuğyan'ın arkadaşı olan Sultan'ın da madde kullandığını biliyorum, hatta madde kullanıyorum ama bu hiçbir yerde geçmesin şeklinde benim yanımda söylemi olmuştu" dedi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

GÜLLÜ'NÜN KIZI, EVLİ VE ÇOCUKLU ADAMLA SEVGİLİ
Tuğyan'ın şimdiki sevgilisinin ise Kervan isimli şahıs olduğunu söyleyen Dülder, "Kervan evli ve çocukludur, Gül abla Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, Tuğyan'la bu nedenle hep kavga ederlerdi, medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi, hatırladığım kadarıyla Haziran ayıydı, Tuğyan yine annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana mesajlarda 'Ölsün, Gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' şeklinde içerikler vardı, ancak yaklaşık 4 gün önce Tuğyan benden bu mesajları sildi, Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu basın aracılığıyla öğrenmiş, 4 gün önce beni aradı, 'kanlı tişörtüm sende mi' diye sordu, tişörtü almak için buluştuk, bu tişört Gül ablanın öldüğü gün Tuğyan'ın üzerinde olan tişörttür, ben o gün Tuğyan'ın yanına gitmiştim, Tuğyan tişörtü sevgilisi Kervan'ın evinde çıkartmış, bende tuğyan daha fazla kötü olmasın diye tişörtü çantama koydum, Tuğyan'a da kendisini hazır hissettiğinde tişörtü alabileceğini söyledim, çünkü tişörttü annesinin kanı vardı, Tuğyan için bir anıydı, o gün Tuğyan tişörtü aldıktan sonra bende kalmak istedi, yanında Sultan isimli arkadaşı da vardı, evdeyken bana hattının kapalı olduğunu telefonumu kullanmak istediğini söyledi, telefonumu aldı ve neden benimle mesajların duruyor diyerek mesajları sildi, telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim, mesajları sildikten sonra kendi telefonuyla konuşmaya devam etti, ben öyle anladım" dedi.


Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

TUĞYAN'DAN BOMBA İTİRAF: BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM ABLA
Telefonun kapalı olmamasına rağmen kapalıymış gibi davranması nedeniyle tartıştıklarını ifade eden Dülder, "Ben olayı bildiğim için çok fazla üsteleyemedim, korktum. Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'ların evine geçtiğimizde ben Tuğyan'a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın' diye sordum, burada kast ettiğim bana attığı medyaya da yansıyan mesajlardı, Tuğyan da bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi, bunun üzerine ben hiçbir şey söyleyemedim" dedi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

"ANNEMİN ARABASININ FRENLERİNİ KESECEĞİM, UÇURUMDAN MI ATSAM NE YAPSAM"
Tuğyan'dan korktuğu için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemediğini ifade eden Dülder, "vicdanım rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e ulaştım ve ona anlattım, bu süreçte Tuğyan'la bu konu hakkında hiç konuşmadık ancak ben Tuğyan'a 'Sen bi kendini topla konuşacağız' demiştim. Tuğyan bana 'Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam' diye soruyordu, ben Tuğyan'ı sakinleştirmeye çalıştım, hatta manevi abim olan Çağrı'yı aradım, ben yetişemeyeceğim için Çağrı'nın Tuğyan'ı sakinleştirmesini istedim, bu olay üzerine Çağrı Tuğyan'ın yanına gitti ve Tuğyan'ı sakinleştirdi. Bu mesajlarda ben Tuğyan'a olumlu cevaplar veriyordum, bunun nedeni Tuğyan'ı sakinleştirmek ve oyalamaktı" dedi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

KEŞİF HEYETİ GELMEDEN EVİ TOPLAYALIM DİYE YARDIM İSTEDİ
Keşif heyetinin eve geleceği zaman Tuğyan'ın evi toplamak için kendisinden yardım istediğini belirten Dülder, "Ben eve gittiğimde Tuğyan'ın kızı olan Azra'nın odasında bulunan içki şişelerini Tuğyan'ın avukatı olan Rahmi Bey'in direktifleriyle salondaki konsolu üzerine dizdik, Tuğberk ve nişanlısı da vardı, ben Gül hanımı alkolik olarak göstermek istedikleri için şişeleri öyle dizdirdiklerini düşünüyorum, Tuğberk tüm şişeleri dizelim demişti. Rahmi Bey olay tarihinde içki şişelerinin nerede olduğunu sordu, konsolun üzerinde demeleri üzerine Rahmi Bey olay tarihindeki gibi yerleştirmemizi istedi" dedi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

"FALÇATAYLA KENDİSİNE ZARAR VERMİŞLİĞİ VARDIR"
Tuğyan sinirlenince çok farklı olduğunu dile getiren Tanık Dülder, "falçatayla bıçakla kendine koluna zarar vermişliği vardır, acı duygusu yoktur, annesini dövdüğüne ilişkin zaman zaman bana anlattığı olaylar oluyordu, Tuğyan Kervan'la sevgili olmasından sonra annesinden tamamen kurtulmak istiyordu çünkü Kervan'la Tuğyan arasındaki tek engel Gül ablaydı, Cenaze günü Tuğyan ve arkadaşı Sultan olay anını anlatırken birbiriyle çelişiyorlardı, Sultan aynada alnına baktığını söylerken Tuğyan ikimiz oynuyorduk diyordu, hatta bende Savcıya ifade verirken herkes bildiğini anlatsın birbirinizin başını yakmayın olay neyse onu anlatın dedim" ifadelerini kullandı.


Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem kiralık katil mi tuttu? Abisi şiddet uyguladı mı? Her şeyi tek tek açıkladı!

GÜLLÜ'YÜ TUĞYAN'IN İTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
Mesajları Tuğyan'ın sildiği için sunamadığını ifade eden Dülder, "Mesajlar Ferdi Bey'de de mevcut, ben Ferdi beyle konuşurken ekranımı paylaştım, mesajları o şekilde almış, bana inanmazsa diye ben ekranımı paylaşıp mesajları okuttum, Ferdi Bey'e ulaşan bendim, Ferdi Bey'in konuşmam için bana para teklifi vesaire teklifleri olmadı, ben tamamen kendi irademle ifade vermeye geldim, Güllü ablanın düştüğü binanın karşısında bulunan binada kan lekeleri vardı, bu lekeler nasıl temizlendi bilmiyorum, ben bu olayın kaza olduğunu düşünmüyorum, Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini düşünüyorum, Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum" dedi.