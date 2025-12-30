Trend Galeri Trend Magazin Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız konuştu: Ablasının sevgilisini işaret etti! "Ablam katilse sevgilisi için yapmıştır"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız konuştu: Ablasının sevgilisini işaret etti! "Ablam katilse sevgilisi için yapmıştır"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, katıldığı A Haber canlı yayınında, cinayetle ilgili olarak ablası Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'ı işaret etti: "Neden annem öldürülsün sorusu sorulduğunda aklıma tek bir ihtimal geliyor: Sevgilisi Kervan, ablama 'Annen olduğu sürece bizim ilişkimiz olmaz' demiş!"

Giriş Tarihi: 30.12.2025 07:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 07:39
'BİR METİN HAZIRLAYIN' DEDİM
Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım. Ben hastaneye giderken aklımda hiçbir şüphe yoktu. Özellikle ablamın bayılmasını falan gördüğümde olayın bir kaza olduğunu düşünüyordum.

Sonra bana intihar olduğu söylendi. Bir açıklama yapılması gerektiği ifade edilince, 'Bir metin hazırlayın, verin; ben anlatayım' dedim.

(Tuğyan'ın sevgilisi Kervan)

"ABLAMIN KARAKTERİ GÜÇSÜZ"
Ablam ile annem arasında zaman zaman her ailede olan tartışmalardan olurdu. Ablam duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. İlişkileri anlamında ise daha güçsüz karakterdedir, karşısındaki ne istiyorsa her şeyi yapar.

Hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır.

"CANINA KIYMAYA KALKTI"
Annem, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde ablam, Kervan'ı görmek için aşağı indiğinde annem ona engel olmak istedi ve aralarında ciddi bir tartışma yaşandı.

Son zamanlarda annemin, Tuğyan ve onun sevgilisi Kervan ile arası iyi değildi. Bir gün ablam canına kıymak istedi. Mutfak camında... O gün Tuğyan, Kervan ve annemin arasını ben düzelttim. Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır!