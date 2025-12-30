Trend Galeri Trend Magazin Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız konuştu: Ablasının sevgilisini işaret etti! "Ablam katilse sevgilisi için yapmıştır"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, katıldığı A Haber canlı yayınında, cinayetle ilgili olarak ablası Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'ı işaret etti: "Neden annem öldürülsün sorusu sorulduğunda aklıma tek bir ihtimal geliyor: Sevgilisi Kervan, ablama 'Annen olduğu sürece bizim ilişkimiz olmaz' demiş!"

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 30.12.2025 07:31 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 07:56
"'BİR METİN HAZIRLAYIN' DEDİM"
Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım. Ben hastaneye giderken aklımda hiçbir şüphe yoktu. Özellikle ablamın bayılmasını falan gördüğümde olayın bir kaza olduğunu düşünüyordum.

Sonra bana intihar olduğu söylendi. Bir açıklama yapılması gerektiği ifade edilince, 'Bir metin hazırlayın, verin; ben anlatayım' dedim.

"ABLAMIN KARAKTERİ GÜÇSÜZ"
Ablam ile annem arasında zaman zaman her ailede olan tartışmalardan olurdu. Ablam duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. İlişkileri anlamında ise daha güçsüz karakterdedir, karşısındaki ne istiyorsa her şeyi yapar. Hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır.

"CANINA KIYMAYA KALKTI"
Annem, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde ablam, Kervan'ı görmek için aşağı indiğinde annem ona engel olmak istedi ve aralarında ciddi bir tartışma yaşandı.

Son zamanlarda annemin, Tuğyan ve onun sevgilisi Kervan ile arası iyi değildi. Bir gün ablam canına kıymak istedi. Mutfak camında... O gün Tuğyan, Kervan ve annemin arasını ben düzelttim. Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır!

YAĞIZ GÜLTER'İN İFADESİNDE ÇARPICI DETAYLAR!

Yalova'da Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen arabesk müziğin ünlü sanatçısı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız Gülter, beraberinde avukatıyla geldiği Yalova Adliyesi'nde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, olay gecesi İstanbul'da olduğunu, gece saatlerinde ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini aradığını anlatarak, yoldayken aradığı komşusundan annesinin öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Sanatçının kızı Tuğyan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmasının ardından, müşteki sıfatıyla ifade veren Tuğberk'e Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve 3 savcının 6 saat boyunca yönelttiği 26 soru dosyada cinayet şüphesini derinleştiren yeni bir aşama oluşturdu. İşte ifadeden öne çıkanlar:

"TUĞYAN İLE ANNEM ARASINDA SIK SIK TARTIŞMALAR OLURDU"

Annesi ile ablası Tuğyan arasında sık sık tartışmaların olduğunu belirten Tuğberk, "Bu tartışmalar hiç fiziksel şiddete dönüşmemişti. Annem her gün alkol alırdı. Hatırladığım kadarıyla market siparişlerinde 12 veya 24 tane ekstra shot bira siparişi verirdi. Bunları bitirdikten sonra sohbet devam ederse yine içmeye devam ederdi." dedi.

"ANAHTARIM YOKTU, CAMI KIRIP EVE GİRDİM"

Evde rastlanan cam kırıklıklarına açıklık getiren Tuğberk, kapıyı açmak için yan daireden eve girdiği sırada yaşananları da anlattı:

"Eve girmem gerekti ama anahtar bende değildi. Ablam da hiçbir şey almadan evden çıkmış. Polisler de olay yeri incelemeden sonra kapıyı çekip gitmişler. Onlarda da anahtar yoktu. Şifreli kapıyı yapan firmayı aradım ancak ulaşamayınca Instagram'dan mesaj attım. Sonuç itibarıyla ulaşamadığım için ben de eve girebilmek adına komşumuz Seval teyzenin terasından girebileceğimi düşündüm.

Çilingire de haber veremedim çünkü bu kapı normal bir kapı değildi, şifreli bir kapıydı. Seval teyze izin verdi. Cam çift camlıydı, ilk yumruğumda birinci katmanı kırıldı. Cam kesikleri olunca montumu çıkarıp montumla vurdum. O da olmayınca Seval teyzenin saksının içinden bir taş alıp o şekilde camı kırdım ve içeri girdim."

"ANNEMİN KASASININ İÇİNDEKİ YEŞİL SIRT ÇANTASINI ALDIM"

Annesinin odasında küçük bir kasa olduğunu fakat bu kasanın kolu ve kilidinin bozuk olduğunu söyleyen Tuğberk, "Annem orada para veya altın gibi şeyler saklamazdı. Zaten aldığı bilezikleri de her zaman kolunda taşırdı. Kasadaki yeşil sırt çantasını aldım. Bu çanta hala evimde. Çantada anneannemin kesilmiş saçı, annemin banka hesap cüzdanları, kağıtlar, annemin yazdığı şarkı sözleri ve telif haklarına ilişkin evraklar, annemin eski evlilik cüzdanı vardı. Annemin babamın sattırdığı eski arsaların tapusu vardı. Yine annemin oturduğu evle ilgili satış belgesi veya vekaletname gibi kağıtlar vardı." dedi.

"KELEBEK VAR MI?" ŞEKLİNDE DUYDUĞUM SÖZLERİ ABLAM SÖYLÜYOR"

Annesinin Tuğyan'ın odasına girdikten sonraki ses kayıtlarını internet üzerinden dinlediğini, orada "Hadi görüşürüz" sözcüğünü söyleyen kişinin annesi olduğunu düşündüğünü söyleyen Tuğberk, "Ama çok da emin değilim. Çünkü ben bunu uzun süre önce bir kere dinlemiştim. Olayın olduğu ilk zamanlardı. Annem deyip geçtim. Son zamanlarda tekrar dinlemedim, uzun uzun muhakeme yapmadım. Ses kaydında "Herkes tamam mı? O ne lan? Valla şahane bak. Bak, manyaklara bak. Gel, gel. Kız gelsene buraya. Kız gel. Or.spu." şeklindeki sözler anneme aittir. Bazı sesleri tam olarak duyamasam da annemin söylediği kelimeler var ama müzik ve oynama sesinden net olarak duyamıyorum.

Sizin "Bırak beni" olarak duyduğunuz ses de anneme ait. Sultan'ın "Ben oynamayı bilmiyorum ki." sesi Sultan'a ait. Videoda dinlediğim "Atacağım camdan, atlayacak mısın camdan" kelimelerini de ablam Tuğyan söylüyor. Yine dinlediğim ses kaydında "Gerek var mı?" ya da "Kelebek var mı?" şeklinde duyduğum sözleri ablam söylüyor. "Gel bakalım." diye anladığım sözü de ablam söylüyor. Videonun sonundaki "Hadi görüşürüz" kelimelerini bir annemin sesine, bir Tuğyan sesine benzetiyorum. O konuda net bir şey söyleyemiyorum. Ben annemin bu ses kaydında dinleyip kesin olarak anneme ait olduğunu düşündüğüm sesleri söyledim. Ama en sondaki "hadi görüşürüz" cümlesinin net olarak kime ait olduğunu belirtemiyorum" diye konuştu.

"ANNEM CAMLARDAN HEP KORKAR"

Tuğyan Ülker ifadesine şöyle devam etti: "Annem camlardan her zaman korkar hatta temizlikçi kadına bile "Aman dikkat et, ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra sen cama çık." derdi. Görmeye dayanamaz, hiç kimseyi cama yaklaştırmaz. Çünkü eskiden annem camın üstüne düşmüş ve kolu kesilmiş.O günden beri camdan ve yüksekten hep korkar. Bir kaza olmasından hep endişe eder. Kendisi de açık camdan ürker. Kolay kolay yaklaşmaz ancak kapatmak ya da perdeyi çekmek için vs zorunlu durumlarda yaklaşır."

"ANNEMİN CAMIN ÖNÜNDE DURMASI İÇİN 3 SEBEP VAR"

"Annemin o gün cam açık olmasına rağmen camın orada bulunmasının ancak 3 sebebi olabilir. Birincisi açık olan camı kapatmak için olabilir. Çünkü dediğim gibi açık camdan korkardı, camı kapatmak istemiş olabilir. İkinci sebep belki gerçekten söylediği gibi kelebek gibi bir küçük böcek tarzı bir şey vardı, onu öldürmemek için camdan alıp atmak istemiş olabilir. Üçüncü sebep onu birinin cama bir şekilde götürmüş olmasıdır. Çünkü annem kesinlikle kendisi hiçbir sebep yokken o dar açık camın olduğu yere geçmez, oynamak isterse geniş alana geçmek ister. Tuğyan'ın odasındaki Tuğyan'ın yatağı bir hafta önce cama paraleldi. Sonra yatağı cama dikey olarak koymuşlar. O olay anında olduğu gibi. Benim tahminim ablam deli yatar diye annem düşünüp yatağın o şekilde değiştirilmesini istemiştir. Annem yatağın o şekilde olmasına izin vermez."

"ANNEM KERVANDAN NEFRET EDERDİ! İLK SEBEBİ TUĞYAN"

Annem, Kervan'dan (ablasının evli sevgilisi) nefret ederdi. Bunun birkaç sebebi var. İlk sebebi Tuğyan'dır. Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Herkesi karşısına alır. Kervanla annem ilk tanıştıklarında araları iyiydi. Sonrasında bir şey oluyor. Annem bir gün sahnedeyken Kervan'ın amcası annemle tanışmak için en ön masaya gitmiş. Sahne kültüründe şöyle bir şey vardır; en ön masada oturan kişi paraları sayarak yeri attığı zaman o para sanatçı ve saz ekibine verilir. Yine böyle bir sahne sırasında Kervan'ın amcası en ön masada oturmuş. Kervan'ın amcası para saçmış, annem de bu esnada Kervan'ın amcasının yanına gidip "Hadi ver bakalım, paran bittiyse pos makinesi getirin." demiş, bu olay nedeniyle Kervan ile ablam Tuğyan tartışmış. Hatta sonrasında Tuğyan arabanın içinden Kervan'la konuşurken annem Kervan'ın Tuğyan'a zarar verdiğini düşünerek Kervan'ın arabasına ve Kervan'a zarar vermiş, arabanın plakasını bile hatırlıyordu. Sonrasında Kervan tuğyan'a "Annen seni para karşılığında sattı." demişti.

Ben üçü ile de görüşüp bu durumu düzelttim. Hatta ablam Tuğyan'a çekmiş olduğu mesajlarda mevcuttur. Bu olay sonrasında ablam pencereye çıkıp kendisini atmaya çalışmıştı. İntihar meselesi de budur. Ben daha öncesinde tarihini tam hatırlamadığım dönem ablamın Kervan'dan ikiz çocuğa hamile olduğunu annemden duymuştum. Ablam çocukları düşürdü mü yoksa hastanede aldırdı mı bilmiyorum ama hamilelik sürecini annemden bu şekilde duymuştum. Ablam Kervan'ı seviyordu. Ablamın intihar etme olayında ablam cama çıkıp anneme "Sen beni öldürdün, sen beni rezil ettin."

"TUĞYAN, ANNEMİ KERVAN İÇİN ÖLDÜREBİLİR"

"Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. "Kervan için Ablan Tuğyan anneni öldürebilir mi?" şeklinde soruldu; Vebal almak istemiyorum ama Kervan için öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi."

"ANNEM MALKATAYI ÇOK SEVERDİ O ŞARKI İÇİN ORAYA GİTTİ"

Annesinin Malkata şarkısını çok sevdiğini Malkata şarkısının açık olduğu için o odaya gittiğini düşündüğünü söyleyen, Tuğberk, "Çünkü Malkata şarkısına dayanamazdı. Annemin Malkata'yı sevdiğini, bu şarkıya dayanamadığını herkes bilir. Zaten annem oynama seslerini de duymuş olabilir. Odaya gitme sebebi bu olabilir.

TUĞYAN GEÇMİŞİNDE UYUŞTURUCU KULLANIYORDU

Tuğyan'ın geçmişinde uyuşturucu kullandığını söyleyen Tuğberk, "Annemin de uyuşturucuyu bıraktırmak için çok uğraştığını biliyorum. Tuğyan kendi beyanına göre bu uyuşturucuyu 5-7 sene önce bırakmış, ondan sonra hiç içmediğini söylüyor. Ancak ben şunu da söylemek durumundayım. Ablam çok yalan söyleyen biridir, 10 lafından 9'u yalandır. Çok yalan söyleyen biridir.

Ablan Tuğyan'dan veya Sultan'dan cinayet gibi şey gerçekleştiğine dair şüpheli hiç oluştu mu?" sorusuna ise Tuğberk, "Aslında benim bu süreçte şüphem oluşmuştur. Benim şüphelerim oluşup kayboluyordu. Ablamın ya da Sultan'ın böyle bir şey yapacağını düşünmedim. Çünkü videoları izlediğimde ablam çok bağırıyordu, ablam olaydan sonra çok üzgündü, sürekli çığlık atıyordu, onun o üzüntüsünü görünce aklıma böyle bir şey yapabileceği gelmedi. Ancak ablamın kişiliği yukarıda belirttiğim gibi yalancılık vardır, menfaati çok sever, ilişkisi için yapamayacağı şey yoktur.

Ablam ile ara ara Kervan sebebiyle kavga ederdi. Sinirli, agresif ve kavgacı bir yapısı vardır. Şimdi tüm olayları, Sultan'ın verdiği itiraf ifadesini düşününce aklım almıyor, ablamın böyle bir şey yapacağına inanmak istiyorum. Bunların gerçek olmadığına inanmak istiyorum. Yapmışsa da şikayetçiyim. Eğer annem bir cinayet sebebiyle vefat etmişse, yapan, düşünen, olaya karışan herkesten şikayetçiyim. Böyle bir şey yoksa kendini inşallah kanıtlar. Böyle bir şey varsa ömürlerinin sonuna kadar yatsınlar. Her şeyden önce çıkarlarsa benimle karşılaşacaklar" dedi.

"BENİM BU OLAYIN GERÇEKLİĞİ İLE İLGİLİ BİR BİLGİM YOKTUR"

Olayın gerçeği ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını söyleyen Tuğberk, "Gerçek nedir hala da bilemiyorum ancak gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Tuğyan olaydan sonra bana annemi ittim diye bir şey söylemedi, zaten böyle bir şey de konuşmadık hatta onu cezaevine perşembe günü gidersem böyle bir soruyu sorup sormayacağımı da bilmiyorum. Vereceğim cevaptan korkuyorum inşallah böyle bir şey yapmamıştır diye ümit ediyorum. Benim onların kaçma planları ile ilgili bir bilgim yoktur. Hatta kaçmayla ilgili ses kaydı medyaya düşünce ben de Tuğyan'a whatsapp tan Tuğyan'a "Biraz önce öğrendim, bu Gürcistan, Fransa muhabbetleri ne, hayırdır, nereye kaçmayı planlıyorsun, niye?" diye yazdım, o da bana bir şey yazmadı, sonra ben onu aradım, kızdım, o da bana böyle bir kaçma planının olmadığını, ses kayıtlarının kesilip biçildiğini öyle servis edildiğini söyledi, ben de aslı varsa sen ver dedim. Yine bu konuşmamızda Bircan'a attığı annemle ilgili mesajların hesabını bana vereceksin demiştim. O bana herhangi bir cevap vermedim. Ben size her konuda gerçeğin ortaya çıkması için yardımcı olmaya hazırım o yüzden benim telefonumu da inceleyebilirsiniz kullandığım iphone 15 promax telefonumu rızamla incelenmek üzere vermek istiyorum" dedi.