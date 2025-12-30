Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız konuştu: Ablasının sevgilisini işaret etti! "Ablam katilse sevgilisi için yapmıştır"

"BENİM BU OLAYIN GERÇEKLİĞİ İLE İLGİLİ BİR BİLGİM YOKTUR"

Olayın gerçeği ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını söyleyen Tuğberk, "Gerçek nedir hala da bilemiyorum ancak gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Tuğyan olaydan sonra bana annemi ittim diye bir şey söylemedi, zaten böyle bir şey de konuşmadık hatta onu cezaevine perşembe günü gidersem böyle bir soruyu sorup sormayacağımı da bilmiyorum. Vereceğim cevaptan korkuyorum inşallah böyle bir şey yapmamıştır diye ümit ediyorum. Benim onların kaçma planları ile ilgili bir bilgim yoktur. Hatta kaçmayla ilgili ses kaydı medyaya düşünce ben de Tuğyan'a whatsapp tan Tuğyan'a "Biraz önce öğrendim, bu Gürcistan, Fransa muhabbetleri ne, hayırdır, nereye kaçmayı planlıyorsun, niye?" diye yazdım, o da bana bir şey yazmadı, sonra ben onu aradım, kızdım, o da bana böyle bir kaçma planının olmadığını, ses kayıtlarının kesilip biçildiğini öyle servis edildiğini söyledi, ben de aslı varsa sen ver dedim. Yine bu konuşmamızda Bircan'a attığı annemle ilgili mesajların hesabını bana vereceksin demiştim. O bana herhangi bir cevap vermedim. Ben size her konuda gerçeğin ortaya çıkması için yardımcı olmaya hazırım o yüzden benim telefonumu da inceleyebilirsiniz kullandığım iphone 15 promax telefonumu rızamla incelenmek üzere vermek istiyorum" dedi.