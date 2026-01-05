Trend
Galeri
Trend Magazin
Güllü'nün ölümünde kritik nokta! Kızı Tuğyan'ın sevgilisine gönderdiği mesajlara GÜNAYDIN ulaştı: "Anneme ne yapacağımı biliyorum"
Güllü'nün ölümünde kritik nokta! Kızı Tuğyan'ın sevgilisine gönderdiği mesajlara GÜNAYDIN ulaştı: "Anneme ne yapacağımı biliyorum"
Arabesk müziğin usta sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili kritik detaylar ortaya çıkıyor. GÜNAYDIN'ın ulaştığı yeni bilgilere göre, baş şüpheli olarak gösterilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in üvey annesiyle yaptığı konuşmayı sevgilisi Kervan'a ilettiği ortaya çıktı. Tuğyan'ın mesajlarda "Anneme ne yapacağımı biliyorum" dediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 07:07