Trend Galeri Trend Magazin Güllü'nün ölümünde kritik nokta! Kızı Tuğyan'ın sevgilisine gönderdiği mesajlara GÜNAYDIN ulaştı: "Anneme ne yapacağımı biliyorum"

Arabesk müziğin usta sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili kritik detaylar ortaya çıkıyor. GÜNAYDIN'ın ulaştığı yeni bilgilere göre, baş şüpheli olarak gösterilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in üvey annesiyle yaptığı konuşmayı sevgilisi Kervan'a ilettiği ortaya çıktı. Tuğyan'ın mesajlarda "Anneme ne yapacağımı biliyorum" dediği öğrenildi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 07:07
Yalova'da yüksekten düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümündeki sır gizemini korumaya devam ediyor.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sistematik olarak annesiyle tartıştığı her kavgayı kayıt altına alarak sevgilisi Kervan'a gönderdiği haberi GÜNAYDIN'da yayınlandı. Haberde Tuğyan'ın annesine "Seni hazmedemiyorum, seni kıskanıyorum" ifadeleri dikkat çekmiş, ortaya çıkan yeni bir ses kaydından ise Güllü'nün çocuklarının annelerinin mail şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları görülmüştü.

YENİ SES KAYITLARI: 'İKİSİNDEN DE BIKTIM'

GÜNAYDIN'ın ulaştığı yeni detaylarda ise, üvey annesi Nilüfer ile telefonda konuşan Tuğyan'ın konuşmaları sevgilisi Kervan'a ilettiği ortaya çıktı. Konuşmanın ekran görüntüsünü alarak sevgilisi Kervan'a "Bıktım, annem ve babamın (Gürol Gülter) Allah belasını versin" diyerek mesaj gönderen Tuğyan, "Annem çok yalancı bir kadın, bizi kandırmış bu zamana kadar. Ben bunlarla görüşmek istemiyorum, beni katil edecekler, ben yarın anneme ne yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı. Whatsap yazışmalarında üvey annesi Nilüfer'in kendisine anlattıklarını sevgilisine ileten Tuğyan'ın şu sözleri dikkat çekiyor: "Bana olayları çok farklı anlattı. Ama olaylar o kadar farklıymış ki, kadın her şeyi doğru dürüst anlatıyor bana. 'Sen küçüktün baban seni görmeye gelirdi, sen babanın ayaklarına yapışırdın, annen zorla seni alırdı' diyor. Annem de diyor ki 'Asla baban benim kapıma gelip seni görmek istemedi, seni hep reddetti' diyor."

'SENİ ANNEANNENE ÇÖP GİBİ ATTI'
Mesajların devamında Tuğyan'ın şu sözleri yer alıyor: "Neden geçmişi yalan anlatıyor, yani önce babama düşman ediyor, sonra babamı sevdirmeye çalışıyor. Kadın diyor ki 'Baban bir annene gider, bir bana gelirdi. Annen yuvamı yıktı. Beddua ettim o yüzden yuvası olmadı, seni anneannene çöp gibi attı' diyor. Doğru söylüyor, yalan değil." Yazışmalar soruşturma dosyasında kendisine yer buldu.

NELER OLMUŞTU?

Arabesk-fantezi müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen olayla ilgili pek çok soru hâlâ yanıt bulabilmiş değil.

GÜNAYDIN'ın ulaştığı çok sayıda ses kaydının en çarpıcı bölümü ise Tuğyan'ın annesiyle tartıştığı sırada söylediği "Ben seni hazmediyorum anne" sözleri oldu. Kayıtlarda şu diyalog dikkat çekiyor:
Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."
Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."
Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."
Güllü: "Ne güzel söyledin."


Olayın ilk anından itibaren konuyu yakından takip eden GÜNAYDIN, anne ve kızın yeni ses kayıtlarına ulaştı. Ulaşılan ses kayıtlarında Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği ortaya çıktı. Tartışmaların kayıt altına alınmasından daha ilginç olanı ise Tuğyan'ın o ses kayıtlarını sevgilisi Kervan'a iletmesi.



KAYIP BİLEZİKLER NEREDE?
Öte yandan Tuğyan'ın annesinin fotoğrafını çekerek Kervan'a gönderdiği bir fotoğrafa ise yine ilk ve tek GÜNAYDIN ulaştı. Fotoğrafta ünlü sanatçının kolunda yer alan çok sayıda bilezik dikkat çekti.

4 Nisan 2025'te Güllü'nün mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafı Tuğyan'ın, sevgilisi Kervan'a "Kocana selam söyle diyor" mesajıyla ilettiği görüldü. Ancak Güllü'nün sır ölümünün ardından Güllü'ye ait bilezikler de ortadan kayboldu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSE GÜLLÜ'NÜN OĞLU A HABER'E KONUŞMUŞTU!

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, katıldığı A Haber canlı yayınında, cinayetle ilgili olarak ablası Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'ı işaret etti: "Neden annem öldürülsün sorusu sorulduğunda aklıma tek bir ihtimal geliyor: Sevgilisi Kervan, ablama 'Annen olduğu sürece bizim ilişkimiz olmaz' demiş!"

"'BİR METİN HAZIRLAYIN' DEDİM"
Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım. Ben hastaneye giderken aklımda hiçbir şüphe yoktu. Özellikle ablamın bayılmasını falan gördüğümde olayın bir kaza olduğunu düşünüyordum. Sonra bana intihar olduğu söylendi. Bir açıklama yapılması gerektiği ifade edilince, 'Bir metin hazırlayın, verin; ben anlatayım' dedim.

"ABLAMIN KARAKTERİ GÜÇSÜZ"
Ablam ile annem arasında zaman zaman her ailede olan tartışmalardan olurdu. Ablam duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. İlişkileri anlamında ise daha güçsüz karakterdedir, karşısındaki ne istiyorsa her şeyi yapar. Hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır.

"CANINA KIYMAYA KALKTI"
Annem, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde ablam, Kervan'ı görmek için aşağı indiğinde annem ona engel olmak istedi ve aralarında ciddi bir tartışma yaşandı.

Son zamanlarda annemin, Tuğyan ve onun sevgilisi Kervan ile arası iyi değildi. Bir gün ablam canına kıymak istedi. Mutfak camında... O gün Tuğyan, Kervan ve annemin arasını ben düzelttim. Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır!

YAĞIZ GÜLTER'İN İFADESİNDE ÇARPICI DETAYLAR!

Yalova'da Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen arabesk müziğin ünlü sanatçısı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız Gülter, beraberinde avukatıyla geldiği Yalova Adliyesi'nde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, olay gecesi İstanbul'da olduğunu, gece saatlerinde ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini aradığını anlatarak, yoldayken aradığı komşusundan annesinin öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Sanatçının kızı Tuğyan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmasının ardından, müşteki sıfatıyla ifade veren Tuğberk'e Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve 3 savcının 6 saat boyunca yönelttiği 26 soru dosyada cinayet şüphesini derinleştiren yeni bir aşama oluşturdu. İşte ifadeden öne çıkanlar:

"TUĞYAN İLE ANNEM ARASINDA SIK SIK TARTIŞMALAR OLURDU"

Annesi ile ablası Tuğyan arasında sık sık tartışmaların olduğunu belirten Tuğberk, "Bu tartışmalar hiç fiziksel şiddete dönüşmemişti. Annem her gün alkol alırdı. Hatırladığım kadarıyla market siparişlerinde 12 veya 24 tane ekstra shot bira siparişi verirdi. Bunları bitirdikten sonra sohbet devam ederse yine içmeye devam ederdi." dedi.

"ANAHTARIM YOKTU, CAMI KIRIP EVE GİRDİM"

Evde rastlanan cam kırıklıklarına açıklık getiren Tuğberk, kapıyı açmak için yan daireden eve girdiği sırada yaşananları da anlattı:

"Eve girmem gerekti ama anahtar bende değildi. Ablam da hiçbir şey almadan evden çıkmış. Polisler de olay yeri incelemeden sonra kapıyı çekip gitmişler. Onlarda da anahtar yoktu. Şifreli kapıyı yapan firmayı aradım ancak ulaşamayınca Instagram'dan mesaj attım. Sonuç itibarıyla ulaşamadığım için ben de eve girebilmek adına komşumuz Seval teyzenin terasından girebileceğimi düşündüm.

Çilingire de haber veremedim çünkü bu kapı normal bir kapı değildi, şifreli bir kapıydı. Seval teyze izin verdi. Cam çift camlıydı, ilk yumruğumda birinci katmanı kırıldı. Cam kesikleri olunca montumu çıkarıp montumla vurdum. O da olmayınca Seval teyzenin saksının içinden bir taş alıp o şekilde camı kırdım ve içeri girdim."

"ANNEMİN KASASININ İÇİNDEKİ YEŞİL SIRT ÇANTASINI ALDIM"

Annesinin odasında küçük bir kasa olduğunu fakat bu kasanın kolu ve kilidinin bozuk olduğunu söyleyen Tuğberk, "Annem orada para veya altın gibi şeyler saklamazdı. Zaten aldığı bilezikleri de her zaman kolunda taşırdı. Kasadaki yeşil sırt çantasını aldım. Bu çanta hala evimde. Çantada anneannemin kesilmiş saçı, annemin banka hesap cüzdanları, kağıtlar, annemin yazdığı şarkı sözleri ve telif haklarına ilişkin evraklar, annemin eski evlilik cüzdanı vardı. Annemin babamın sattırdığı eski arsaların tapusu vardı. Yine annemin oturduğu evle ilgili satış belgesi veya vekaletname gibi kağıtlar vardı." dedi.

"KELEBEK VAR MI?" ŞEKLİNDE DUYDUĞUM SÖZLERİ ABLAM SÖYLÜYOR"

Annesinin Tuğyan'ın odasına girdikten sonraki ses kayıtlarını internet üzerinden dinlediğini, orada "Hadi görüşürüz" sözcüğünü söyleyen kişinin annesi olduğunu düşündüğünü söyleyen Tuğberk, "Ama çok da emin değilim. Çünkü ben bunu uzun süre önce bir kere dinlemiştim. Olayın olduğu ilk zamanlardı. Annem deyip geçtim. Son zamanlarda tekrar dinlemedim, uzun uzun muhakeme yapmadım. Ses kaydında "Herkes tamam mı? O ne lan? Valla şahane bak. Bak, manyaklara bak. Gel, gel. Kız gelsene buraya. Kız gel. Or.spu." şeklindeki sözler anneme aittir. Bazı sesleri tam olarak duyamasam da annemin söylediği kelimeler var ama müzik ve oynama sesinden net olarak duyamıyorum.

Sizin "Bırak beni" olarak duyduğunuz ses de anneme ait. Sultan'ın "Ben oynamayı bilmiyorum ki." sesi Sultan'a ait. Videoda dinlediğim "Atacağım camdan, atlayacak mısın camdan" kelimelerini de ablam Tuğyan söylüyor. Yine dinlediğim ses kaydında "Gerek var mı?" ya da "Kelebek var mı?" şeklinde duyduğum sözleri ablam söylüyor. "Gel bakalım." diye anladığım sözü de ablam söylüyor. Videonun sonundaki "Hadi görüşürüz" kelimelerini bir annemin sesine, bir Tuğyan sesine benzetiyorum. O konuda net bir şey söyleyemiyorum. Ben annemin bu ses kaydında dinleyip kesin olarak anneme ait olduğunu düşündüğüm sesleri söyledim. Ama en sondaki "hadi görüşürüz" cümlesinin net olarak kime ait olduğunu belirtemiyorum" diye konuştu.

"ANNEM CAMLARDAN HEP KORKAR"

Tuğyan Ülker ifadesine şöyle devam etti: "Annem camlardan her zaman korkar hatta temizlikçi kadına bile "Aman dikkat et, ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra sen cama çık." derdi. Görmeye dayanamaz, hiç kimseyi cama yaklaştırmaz. Çünkü eskiden annem camın üstüne düşmüş ve kolu kesilmiş.O günden beri camdan ve yüksekten hep korkar. Bir kaza olmasından hep endişe eder. Kendisi de açık camdan ürker. Kolay kolay yaklaşmaz ancak kapatmak ya da perdeyi çekmek için vs zorunlu durumlarda yaklaşır."

"ANNEMİN CAMIN ÖNÜNDE DURMASI İÇİN 3 SEBEP VAR"

"Annemin o gün cam açık olmasına rağmen camın orada bulunmasının ancak 3 sebebi olabilir. Birincisi açık olan camı kapatmak için olabilir. Çünkü dediğim gibi açık camdan korkardı, camı kapatmak istemiş olabilir. İkinci sebep belki gerçekten söylediği gibi kelebek gibi bir küçük böcek tarzı bir şey vardı, onu öldürmemek için camdan alıp atmak istemiş olabilir. Üçüncü sebep onu birinin cama bir şekilde götürmüş olmasıdır. Çünkü annem kesinlikle kendisi hiçbir sebep yokken o dar açık camın olduğu yere geçmez, oynamak isterse geniş alana geçmek ister. Tuğyan'ın odasındaki Tuğyan'ın yatağı bir hafta önce cama paraleldi. Sonra yatağı cama dikey olarak koymuşlar. O olay anında olduğu gibi. Benim tahminim ablam deli yatar diye annem düşünüp yatağın o şekilde değiştirilmesini istemiştir. Annem yatağın o şekilde olmasına izin vermez."

"ANNEM KERVANDAN NEFRET EDERDİ! İLK SEBEBİ TUĞYAN"

Annem, Kervan'dan (ablasının evli sevgilisi) nefret ederdi. Bunun birkaç sebebi var. İlk sebebi Tuğyan'dır. Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Herkesi karşısına alır. Kervanla annem ilk tanıştıklarında araları iyiydi. Sonrasında bir şey oluyor. Annem bir gün sahnedeyken Kervan'ın amcası annemle tanışmak için en ön masaya gitmiş. Sahne kültüründe şöyle bir şey vardır; en ön masada oturan kişi paraları sayarak yeri attığı zaman o para sanatçı ve saz ekibine verilir. Yine böyle bir sahne sırasında Kervan'ın amcası en ön masada oturmuş. Kervan'ın amcası para saçmış, annem de bu esnada Kervan'ın amcasının yanına gidip "Hadi ver bakalım, paran bittiyse pos makinesi getirin." demiş, bu olay nedeniyle Kervan ile ablam Tuğyan tartışmış. Hatta sonrasında Tuğyan arabanın içinden Kervan'la konuşurken annem Kervan'ın Tuğyan'a zarar verdiğini düşünerek Kervan'ın arabasına ve Kervan'a zarar vermiş, arabanın plakasını bile hatırlıyordu. Sonrasında Kervan tuğyan'a "Annen seni para karşılığında sattı." demişti.